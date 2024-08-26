То ли ещё будет. Массированный удар по украинской энергоинфраструктуре — рядовое событие в СВО

Эксперт: "Мы недостаточного отвечаем на действия Киева, поэтому он и наглеет"

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Сегодня, 26 августа, был проведён массированный удар ракет и дронов по украинской энергоинфраструктуре.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сейчас многих россиян волнуют вопросы: а ответка ли это на Курскую авантюру Киева? Очередное обрушение украинской энергетической отрасли закончено или ждать еще чего-то?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda. Ru ответил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Это ответ на курское нападение или что это было?

"Такие удары уже наносились, ну или похожие. И воспринимать это как ответ на явную эскалацию со стороны Украины, а вторжение в Курскую область — это, безусловно, эскалация, я бы не стал. Например, я наш ответ не воспринимал бы как ответка курским действиям. Мной, собственно говоря, это воспринимается как обычная боевая работа, которая уже давно идёт. Но ответ надо было бы действительно дать. Я думаю, что эффективным ответом мог быть вот, к примеру, удар по Банковой, по зданию Верховной рады, по администрации экс-президента Зеленского, по каким-то украинским министерствам. Мы знаем, где они расположены, эти ключевые министерства. И транзит газа надо отключить. Транзит газа же через Украину выглядит же достаточно смешно уже. Наверное, это и было бы смешно, если бы не было так горько, что вот "Газпром" гонит газ свой через Украину, еще жалуется, что вот Украина не платит достаточно за

транзит газа. Это абсурдно выглядит. И, конечно, в обществе это вызывает недоумение".

Сегодняшний наш массированный удар — это всё? Или Киеву еще что-то ждать от нас подобного?

"Опыт операции показывает, что у нас каких-то ответных шагов и не делается. Нет достаточного ответа и на действия Запада, и на действия Киева, поэтому они всё больше и больше наглеют, идут на дальнейшие шаги по эскалации. И пока мы будем продолжать вот такую невнятную политику в отношении, так сказать, проведения специальной военной операции, когда не дается соразмерный ответ на действия Украины и на действия Запада, то, думаю, они и дальше будут идти по лестнице эскалации, потому что агрессора может остановить только адекватный ответ и более сильный ответ, тогда агрессор остановится, а так эта тягомотина будет продолжаться очень долго".

Справка

Утром ВС РФ провели атаку по ключевым объектам Украины. Удары нанесены по авиаинфраструктуре, военно-промышленным объектам и энергосистемам. Взрывы были во всех областях страны.

В Киевской области повреждения получила Киевская ГЭС. Машинный зал разрушен, это привело к остановке генерации. Восстановление потребует значительных усилий. Также пострадала ПС 750 "Киевская".

В Полтавской области удары нанесены по объектам "Укргаздобычи" в Базиловщине. В результате сгорела наносная станция и 12 ж/д цистерн с горючим. Дополнительные удары поразили ПС 330 "Кременчугская".

В Одесской области удары повредили оборудование на ПС 330 "Усатово". В ходе удара ракеты Х-31П в районе Приморского уничтожена РЛС врага.

В Днепропетровской области пострадал международный аэропорт "Днепропетровск". Замечено много "скорых" и пожарных.

В Винницкой области удары нанесены по ПС 750 "Винница" в Гуменном. Повреждения тут незначительные.

На Львовщине пострадала ПС 750 "Западноукраинская" в Жировой. Также целая группа ракет ударила по Стрыйскому газохранилищу и Дашавскому газовому месторождению. Много пожаров.

В Хмельницкой области повреждена ПС 330 "Хмельницкая". В Житомирской области удары пришлись по ПС 330 "Житомирская", степень повреждений пока не установлена. В Волынской области поражена ПС 330 "Северная", фиксировался пожар.

Уточнения

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