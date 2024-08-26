Курская битва. Могут ли ВСУ ударить по Крыму после провокации в приграничье России

ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья

4:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Итак, более трёх недель назад Киев попытался провести "курский блицкриг".

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Сейчас его задумка вроде как сорвалась. Но знаем ли мы истинные цели киевского режима? Да и были ли они?

Но даже на фоне таких гипотез постоянно проскакивает довольно утопическая версия: Генштаб Украины якобы хочет ударить по Крыму после Курщины. Вероятность этого многими оценивается как довольно серьёзная, правда в контексте гипотетики надо обязательно трезво оценивать всё, что может повлиять на это решение Киева.

От чего зависит бросок ВСУ на Крым

Тут всё зависит (и это ни для кого не секрет) от желания Запада (поскольку он разрабатывает планы и спонсируют их осуществление) "символично ударить". Удары по Крымскому мосту, "разрубание сухопутного коридора" и пр. являются медийными, но на них всё же выделяются ресурсы и средства: бомбы, ракеты и т. д. В копилке и передача ВВСУ самолётов F-16, а в перспективе — американских ракет JASSM, при помощи которых Киев сможет бить по полуострову из глубины Украины. Кстати, развивать этот удар он может и через нападение на ЗАЭС, пишет "Военная хроника".

При чём тут Курская область

Это наступление может стать последними потугами националистов, чтобы изменить сложившуюся ситуацию на полях сражений после провальных контрударов на Запорожском и Южно-Донецком участках в 2023 году. Удар в Курском приграничье является возможным заделом этого плана. Сейчас складывается впечатление, что курский блицкриг должен был отвлечь часть русских резервов, которые ВС РФ задействовали бы для отражения броска на Крым. Этим и объясняются вбросы о "снятии с фронта всех подразделений, и якобы срочниках в районе боёв, правда, ВС РФ реагируют на угрозу в Курской области спокойно.

Сколько сил ВСУ надо для удара?

Столько же, сколько в 2023 году, не меньше. В прошлогоднем наступлении Киев потерял 125 тысяч военнослужащих. Тут и убитые, и раненые, и пропавшие без вести. Значит, на двух оперативных направлениях надо 130-200 тыс. человек. Однако характерно, что ради удара в Курской области были задействованы качественные на 90 процентов фронтовые подразделения (80-я, 82-я и 95-я бригады). Провальный опыт, вероятно, был учтён, и вся техника теперь, скорее всего, ВСУ будут собирать скрытно, с нескольких направлений.

Прошлогодний средний цикл подготовки всушника на Украине составлял 6-8 месяцев. Сегодня он сокращён в 2 раза, а в дальнейшем его урежут ещё до 2-х месяцев. И дедлайном для удара являются американские президентские выборы, после которых поддержка Киева может снизиться весьма. Это ограничит Генштаб Украины во времени и может вынудить стартовать раньше.

США недовольны провалом "Курской дуги"

Наступление на Курск не оправдало чаяний Запада. Вместо "блицкрига" ВСУ получили новый фронт, где гибнут самые их боеспособные части, а в ДНР армия России продолжают наступать. И США явно недовольны этим развитием событий.

Понять их можно. Главная цель Вашингтона в этом конфликте — полуостров Крым, а "курская авантюра" — прихоть Британии. Но Банковая физически не может одновременно удовлетворить обоих хозяев, тем более, что и задачи эти диаметрально разные.

Пентагон уже чётко отметил, что продолжение курского удара растянет силы ВСУ. Если Украина продолжит удерживать захваченную территорию, то вопрос снабжения будет вопросом "№1".

Киев на распутье, следим дальше…

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров, ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — российский полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Полуостров почти полностью омывается морем и соединяется с сушей узким Перекопским перешейком, а также Крымским мостом. Площадь полуострова около 27 тысяч км², население — около 2,5 миллионов человек.

AGM-158 JASSM ([ʤæzm] «Джазм» сокр. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность», разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных), в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. Создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности. На ракете установлен турбореактивный двигатель. В составе системы наведения, наряду с инерциальной системой управления с коррекцией от приёмника сигналов спутниковой системы GPS с высокой степенью радиоэлектронной защиты, используется современная инфракрасная головка самонаведения (работает на конечном участке полёта), установлена система автономного распознавания целей.

Пограничникам Курска