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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: американец из ЧВК рассказал о хаосе в ВСУ, в Кривом Роге в отеле уничтожены "некие иностранцы"

Бойцы 1009-го полка ВС РФ, остановившие прорыв ВСУ, вышли из окружения
4:18
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы 1009-го полка ВС РФ, остановившие прорыв ВСУ, вышли из окружения
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 27 августа.

Курский фронт

На этом фронте для ВСУ образовался настоящий "бермудский треугольник" на линии Малая Локня — Нечаев — Черкасское Поречное. В попытках прорваться к Курчатову и Льгову уже третью неделю боевики армии Украины бесследно исчезают там. Элитные украинские подразделения перемалываются вместе с техникой Запада. ВСУ в какое-то время даже удалось зайти в Нечаев, но всё закончилось огромными потерями и вынужденным отходом.

Сейчас там продолжаются бои, Киев перебрасывает резервы, которые должны были выполнять иные функции, а теперь эта территория превратилась в очередное кладбище украинцев и натовской техники. Первоочередной целью был захват этих посёлков, но план провалился из-за неверной оценки русских возможностей ВС РФ, а также неверной оценки ВСУ, массовым отказам живой силы и проблем со связью на территории РФ. Вероятно, к такому раскладу боевиков не готовили.

А тем временем, американец из ЧВК, который участвовал в атаке на Курскую область, рассказал о хаосе в армии Украины.

"Нас просили пойти в Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, всё закончилось тем, что мы не проводили ту операцию", — сказал наёмник каналу ABC.

Также вчера сообщили радостную новость, что воины 1009-го полка ВС РФ, в Малой Локне остановившие прорыв противника и более недели сражавшиеся в окружении в женской колонии, вышли. Бойцы сдерживали накаты бронетехники ВСУ, пытавшейся прорваться вглубь территории РФ. Делали это герои в основном стрелковым оружием, а их атаковали БМП Marder (ФРГ), тяжёлая техника, БПЛА-камикадзе и пехота врага.

Два дня назад российская армия начала операцию деблокирования, прорываясь на помощь. В это время бойцы с заканчивающимися патронами стали выходить из окружения и, наконец, вышли к своим. Прибывшие подкрепления достигли центра города, выбивая националистов.

Покровское направление

"Отважные" зашли в посёлок Николаевка, а за ней уже Мирноград. Также группировка войск "Центр" заняла Калиново и
расширяет прорыв, в панике пишут укроресурсы. Теперь Карловский гарнизон ВСУ под угрозой удара с тыла, а Михайловский террикон штурмуют русские воины.

В Гродовке армия РФ продвинулась к улице Шевченко и забрала под контроль три смежные лесополосы.

"Также у них продвижение к террикону шахты Котляревского, они подбили FPV-дронами наш танчик, сейчас там всё горит!" — накануне днём писали бандеровцы.

Штурм Новогродовки приближается к кульминации, со вчерашнего дня российская группировка продвинулась в центре на глубину до 1,2 км. Восточная и центральная часть города уже под контролем ВС РФ. Также шла атака на Калиново, ВСУ отступили, завершается зачистка.

Российский ответ

Вечером украинские чаты начали рассказывать об ударе по гостинице "Аврора" в Кривом Роге. По предварительным данным, отработал ОТРК "Искандер"

К зданию сразу съехались "скорые" и пожарные команды. Судя по всему, в отеле уничтожены "некие иностранцы" (западные офицеры), поскольку в гостиницах нынче селятся только наёмники и натовцы.

Прилет подтвердил и глава города Александр Вилкул.

"Новости плохие, конкретика после отбоя (тревоги)", — написал он.

Также накануне командующий ВВС Украины "подвёл итог" массированного удара по Украине. "Уничтожены" 99 дрона и 102 ракеты, пишут лживые киевские пропагандисты.

"Все ракеты сбили. А свет и вода на Украине пропали сами по себе", — иронизируют аналитики.

Уточнения

Малая Локня — село в Суджанском районе Курской области. Административный центр Малолокнянского сельсовета. Село находится на одноимённой реке (приток Локни в бассейне Суджи), в 13,5 км от российско-украинской границы, в 80 км к юго-западу от Курска, в 16 км к северу от районного центра — города Суджа. В селе улицы: Зелёная, Кубарева, Молодёжная, Пугачёва Т.Д., Сотницкая, Станционная.

«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области. Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 км. Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).

Пограничникам Курска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы всу курская область
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