"Панцирь-СМД-Э" — русский железный купол? Новая глава в истории российских систем ПВО

ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На форуме "Армия-2024" была представлена модификация зенитной ракетно-пушечной системы "Панцирь" — "Панцирь-СМД-Э".

Фото: commons.wikimedia.org by Jovo Mamula

Отличительной чертой ЗРПК является то, что она представлена стационарной пусковой установкой, которая может устанавливаться и на шасси. Кроме того у неё нет пушек, но присутствуют противодронные ракеты. В целом "Панцирь-СМД-Э" идеально подходит для защиты тыла и приграничных городов.

О чём речь

"Панцирь-СМД-Э" — это перспективная модификация российской зенитной ракетно-пушечной системы "Панцирь", предназначенная для защиты от воздушных угроз на средних и малых дистанциях. Данная версия является экспортным вариантом системы, обладающей рядом усовершенствованных характеристик по сравнению с предыдущими моделями.

Основные характеристики:

Максимальная дальность поражения: около 60 км,

Максимальная высота поражения: до 20 км,

Типы целей: самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы, а также наземные цели,

Скорость реакции: менее 5 секунд с момента обнаружения цели до её поражения.

Особенности:

Улучшенная система обнаружения: "Панцирь-СМД-Э" оснащён новой радиолокационной станцией с повышенной дальностью обнаружения и большей точностью сопровождения целей.

Увеличенная дальность поражения: за счёт использования новых ракет система может поражать воздушные цели на большей дистанции, чем предыдущие версии.

Модульная конструкция: позволяет устанавливать различные варианты вооружения и оборудования в зависимости от задач и условий эксплуатации.

Высокая маневренность: "Панцирь-СМД-Э" сохраняет способность к быстрому развертыванию и передислокации, что делает его эффективным средством защиты в динамично меняющейся боевой обстановке.

Отсутствие традиционных автоматических пушек: решение было принято в пользу увеличения количества ракет и повышения эффективности поражения малоразмерных целей, таких как беспилотные летательные аппараты.

Комбинированная загрузка ракет: может одновременно нести как стандартные ракеты, так и специальные мини-ракеты для поражения дронов. Это делает его универсальным средством противовоздушной обороны.

Преимущества:

Высокая эффективность: способен одновременно поражать до нескольких десятков целей, включая высокоскоростные объекты и объекты с низкой заметностью.

Универсальность: может применяться для защиты как военных объектов, так и гражданской инфраструктуры от широкого спектра воздушных угроз.

Экспортная привлекательность: модификация специально адаптирована для экспорта, что делает её доступной для различных стран-партнёров России.

Высокая точность: новая РЛС обеспечивает высокую точность обнаружения и сопровождения целей, что повышает вероятность их поражения.

Создание зон ПВО: комплексы могут использоваться для создания зон ПВО вокруг крупных городов и промышленных центров.

Совместное применение с другими системами ПВО: "Панцирь-СМД-Э" может эффективно взаимодействовать с другими системами ПВО, создавая многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Вывод

"Панцирь-СМД-Э" — это результат непрерывного развития российской оборонной промышленности и яркий пример того, как отечественные инженеры создают современные и эффективные системы вооружения. Этот комплекс призван обеспечить надежную защиту России от новых угроз и укрепить её обороноспособность.

Уточнения

Панцирь-С1/СМ (индекс ГРАУ — 96К6, на этапе разработки имел словесное название «Тунгуска-3», по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound, с англ. — «борзая») — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с АО «Конструкторское бюро приборостроения». Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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