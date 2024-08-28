Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США

В США высказали подозрения из-за нового дрона КНДР

Северная Корея представила новые одноразовые дроны-камикадзе, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они заявили о подозрении в том, что производство этого дрона может быть связано с Израилем. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Государственные СМИ Северной Кореи 27 августа представили два новых класса неназванных одноразовых беспилотных летательных аппаратов "камикадзе", которые после разработки в стране широкого спектра передовых систем вооружения могут значительно повысить свои тактические ударные возможности. Их презентация последовала за появлением в июле 2023 года боевых и разведывательных беспилотников более высокого класса, что стало важной вехой в демонстрации возможностей авиационной отрасли.

Беспилотные летательные аппараты одноразового использования позволяют поражать малоразмерные цели, такие как бронетехника противника, с очень высокой точностью, при этом их использование обходится в несколько раз дешевле, чем при использовании баллистических или крылатых ракет, при этом они несут меньшую полезную нагрузку и, следовательно, имеют значительно меньший радиус поражения.

Северная Корея развернула весьма разнообразный арсенал тактических баллистических ракет, от компактных и относительно малой дальности KN-24 до крупных ракет большей дальности KN-23B с крупногабаритными боеголовками. Страна также располагает высокоточной реактивной артиллерией с гораздо большей дальностью стрельбы, чем у российских аналогов. Ранее считалось, что такое разнообразие ограничивает потребность в беспилотниках одноразового использования, хотя с учетом того, что они теперь есть в ее арсенале, ассортимент различных тактических ударных средств потенциально является самым большим в мире за пределами Китая.

Западные источники широко сравнивают новые беспилотники Северной Кореи с израильскими Harop и Hero-400, причем новые конструкции кажутся очень похожими. Это породило предположения о том, что Северная Корея, возможно, получила разведданные об израильских беспилотниках от своего близкого партнера по безопасности ливанской военизированной организации "Хезболла" или, возможно, от Ирана, которые периодически вступали в боевые действия с израильскими войсками на протяжении большей части последних двух десятилетий.

В связи с тем, что в 2021 году израильская полиция начала расследование в отношении группы лиц, производящих и продающих одноразовые беспилотники неназванной стране в Азии, также появились предположения, что технологии могли быть переданы из Израиля напрямую — возможно, через третью сторону, такую как Мьянма или Вьетнам, которые поддерживают тесные связи с обеими странами. Пхеньян и Тель-Авив.

Израиль имеет долгую историю передачи передовых военных беспилотников и связанных с ними технологий противникам из pападного блока, включая передачу боевых беспилотников Harop Китаю в 1990-х и 2000-х годах.

Северокорейский беспилотник, похожий на израильский Harop, использует очень похожую конструкцию фронтального треугольного крыла с вертикальными стабилизаторами сзади. Израильский беспилотник изначально предназначался для подавления средств ПВО противника, но со временем стал выполнять более широкий спектр задач.

Второй беспилотник, похожий на Hero-400, использует ту же конфигурацию х-образных стабилизаторов вдоль корпуса и хвостовой части, не сильно отличающуюся от российского "Ланцета", и был разработан для поражения боевых целей, таких как бронетехника. На кадрах, опубликованных государственными СМИ, видно, как беспилотник уничтожает макет основного боевого танка противника, что было основной задачей беспилотников "Ланцет" на украинском театре военных действий.