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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков

В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы
3:48
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 1 сентября.

Покровское направление

Обвал фронта или котёл — такая дилемма сейчас стоит для националистов киевского режима на юге Донбасса. В этом самом котле между Максимильяновкой и Карловкой может "свариться" примерно 5 тыс. боевиков ВСУ. В полукольце находятся подразделения 59-й и 108-й бригад, дроноводы, части 78-й ОДШП и 117-й бригады ТРО. Вполне возможно, что Киев предпочтёт не удерживать вышеупомянутый рубеж и попытается удержать Покровск.

Кстати, армия Украины за август в зоне проведения спецоперации потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. Между тем местные из пока оккупированной части Донбасса не выезжают с линии фронта, надеясь, что придут русские освободители и они избегут мобилизацию. Народ готов прятаться в подвалах, рискуя жизнями, лишь бы не идти воевать на стороне Киева.

Под вечер поступила информация, что националисты покидают село Лесовка на окраине Украинска и занимают оборону в кварталах города.

Удар по Харькову

В Харькове накануне нанесён удар ракетами "Искандер" по расположениям военнослужащих армии Украины, наёмников и нацбригад. Военные объекты они занимать боятся, поскольку знают, что туда неизбежно прилетит, и расселяются по гражданским объектам. Вот из-за этого и был уничтожен дворец спорта, который уже давно был казармой для бандеровцев.

Ракет ВС РФ не жалели, потому что цель была "жирная". По информации, 9 "Искандеров" сработали по 3-й штурмовой бригаде, включая комсостав. Также были уничтожены ЧВК из Польши и США, эстонские кадровые военные и солдаты армии Германии и Литвы. Это чуть ли не самый массированный налёт на один объект, такого удара не удостаивалась даже 47-я "Магура" в Сумской области.

Также там уничтожены 8 пусковых установок реактивных систем залпового огня Vampire. Из Николаева и Херсона вылетела санитарная авиация для эвакуации западных военных. Кстати, сегодня ночью был отработан и по Киев. В комбинированной атаке работали баллистика и "Герани". Из-за ракет "Искандер", Х-101 и KN-24 Польша с перепугу подняла в воздух истребители. Повреждены железная дорога, центры принятия решений, аэропорт Борисполь и иные стратегические объекты противника.

А юго-восточнее города Сумы ударами ВС РФ уничтожены три замаскированные американские установки РСЗО "Хаймарс". Также поражены 3 машины сопровождения, транспортно-заряжающий автомобиль и более 30 боевиков.

Ядерная доктрина России

Кремль изменит российскую ядерную доктрину на основе анализа действий Запада в связи со спецоперацией, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, всё то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО", — отметил замглавы внешнеполитического ведомства РФ.

Уточнения

Ха́рьков (укр. Ха́рків) — город на северо-востоке Украины, важный промышленный и научный центр страны, административный центр Харьковской области, Харьковского района и Харьковской городской общины.
Второй по численности населения город Украины с населением 1 100 000 человек (2023). Вместе с близлежащими городами и районами образует Харьковскую агломерацию с населением более 2 млн человек.

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу харьков сергей рябков курская область
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