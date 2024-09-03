Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: на Покровском фронте всё завалено трупами боевиков ВСУ, в Запорожье в отеле погибли наёмники

Российский Су-35 в воздушной дуэли уничтожил украинский МиГ-29
3:53
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Российский Су-35 в воздушной дуэли уничтожил украинский МиГ-29
Фото: flickr.com by The U.S. Army, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 3 сентября.

Битва за Донбасс

Сотни солдат ВСУ могут оказаться в "котле" к югу от Покровска. Речь идёт о четырёх бригадах: 15-й Нацгвардии, 68-й егерской, 59-й мотопехотной и 117-й теробороны. Для этого российской армии нужно сделать лишь пару манёвров, чтобы создать ловушку для бандеровцев. У Киева так мало войск, что потеря этих подразделений грозит катастрофой. Ранее неонацисты под Покровском жаловались на нехватку снарядов из-за Курской авантюры.

Также поступает информация, что на Угледарском направлении армия РФ сумела занять здание администрации шахты "Южнодонбасская-1" и готовится к штурму одноименного отвала. Овладение господствующей высоткой даст возможность взять под контроль сам Угледар и н. п. Водяное с заводом "Стройдеталь". Этот рубеж прикрывает украинское базу в Богоявленке, снабжающую гарнизоны ВСУ.

ВС РФ наступают и в районе Пречистовки. Цель — выйти как раз к Богоявленке с двух сторон, окружив противника. Основная проблема командования врага тут — отсутствие резерва, без которых он сдержать наступление через Пречистовку не сможет. А выдергивать резервы с соседнего фронта — значит обвалить его и там.

К проблемам ВСУ привела и Курская авантюра, и срочная переброска под Покровск тех потрёпанных сил, что Банковая в панике смогла собрать. Возможно, конечной целью наступления армии России под Угледаром — это Курахово, к которому ВС РФ методично движутся от Покровска. Успех в этой операции даст возможность русским бойцам зажать группировку неприятеля на Донбасских фронтах.

Ну и наконец, из Часова Яра приходит информация, что российская армия смогла закрепится в мкр. Октябрьский на улице Чкалова. А у Гродовки на Покровском направлении лесополосы завалены трупами неонацистов, которые были брошены своими же "побратимами" при спешном отступлении.

Ракеты от Ирана

Поступает информация, что Иран в ближайшее время передаст РФ ракеты Dezful. Они летят на 1000 километров, правда, точность у них требует доработки в "полевых условиях". Но суть даже не в их дальнобойности, а то что онт запускаются с корабля "Shahid Mahdavi", который оснащён радаром с трёхмерной фазированной антенной решеткой, зенитными, противокорабельными и крылатыми ракетами, комплексами РЭБ, вертолётами, дронами Shaheed-231 и морскими катерами и БЭКами. И эти корабли тоже могут быть переданы для "испытаний".

Воздушная дуэль

МиГ-29 украинских Воздушных сил был сбит российским самолётом Су-35. По предварительной информации, лётчик противника катапультироваться не смог — он ликвидирован.

Раньше в Интернете появлялись кадры, которые показывают, что Киев в целях противовоздушной обороны чаще стал использовать авиацию. ВКС России чётко показали противнику, что это не лучшее решение.

Гибель очередных наёмников

В городе Запорожье по превращённой в базу гостинице "Гранд Палас" нанесён ракетный удар. В отеле размещались наёмники. В результате удара уничтожено до 50 западных офицеров. Местные паблики сообщили, что к месту удара направлялись "скорые".

Уточнения

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+ — «Фланкер-Э+») — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого в 2008 году. Один из основных истребителей ВВС России в настоящее время, в 2018 году презентовался как «переходное звено» между истребителями Су-27 и Су-57.

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу иран запорожье курская область
Обсудить
Новости Все >
Трансформируй тело: простые упражнения в постели для фигуры
Эти ошибки в интерьере могут испортить впечатление о вашем доме
Пошаговый рецепт воздушного кекса с чёрной смородиной
Турецкий курорт превратился в ад для туристов из Сибири
Вот почему цветы могут не цвести: описаны распространённые причины
Акне у кошек: причины, симптомы и лечение
Ферстаппен: перед Баку нужно, по сути, изменить всю машину
Тихие города с большой историей: путешествие по самым очаровательным местам России
Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая
Лучшие упражнения для ягодичных мышц для людей с больными коленями
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Последние материалы
Вот почему цветы могут не цвести: описаны распространённые причины
Акне у кошек: причины, симптомы и лечение
Ферстаппен: перед Баку нужно, по сути, изменить всю машину
Тихие города с большой историей: путешествие по самым очаровательным местам России
Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая
Лучшие упражнения для ягодичных мышц для людей с больными коленями
Как обеспечить красоту и стойкость: 5 цветов, которым необходима опора
Volkswagen планирует закрыть крупный автозавод и предприятие по производству компонентов в Германии
Госдума разрабатывает меры для упорядочения рынка аренды жилья
Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.