Сводка с фронта: на Покровском фронте всё завалено трупами боевиков ВСУ, в Запорожье в отеле погибли наёмники

Российский Су-35 в воздушной дуэли уничтожил украинский МиГ-29

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by The U.S. Army, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 3 сентября.

Битва за Донбасс

Сотни солдат ВСУ могут оказаться в "котле" к югу от Покровска. Речь идёт о четырёх бригадах: 15-й Нацгвардии, 68-й егерской, 59-й мотопехотной и 117-й теробороны. Для этого российской армии нужно сделать лишь пару манёвров, чтобы создать ловушку для бандеровцев. У Киева так мало войск, что потеря этих подразделений грозит катастрофой. Ранее неонацисты под Покровском жаловались на нехватку снарядов из-за Курской авантюры.

Также поступает информация, что на Угледарском направлении армия РФ сумела занять здание администрации шахты "Южнодонбасская-1" и готовится к штурму одноименного отвала. Овладение господствующей высоткой даст возможность взять под контроль сам Угледар и н. п. Водяное с заводом "Стройдеталь". Этот рубеж прикрывает украинское базу в Богоявленке, снабжающую гарнизоны ВСУ.

ВС РФ наступают и в районе Пречистовки. Цель — выйти как раз к Богоявленке с двух сторон, окружив противника. Основная проблема командования врага тут — отсутствие резерва, без которых он сдержать наступление через Пречистовку не сможет. А выдергивать резервы с соседнего фронта — значит обвалить его и там.

К проблемам ВСУ привела и Курская авантюра, и срочная переброска под Покровск тех потрёпанных сил, что Банковая в панике смогла собрать. Возможно, конечной целью наступления армии России под Угледаром — это Курахово, к которому ВС РФ методично движутся от Покровска. Успех в этой операции даст возможность русским бойцам зажать группировку неприятеля на Донбасских фронтах.

Ну и наконец, из Часова Яра приходит информация, что российская армия смогла закрепится в мкр. Октябрьский на улице Чкалова. А у Гродовки на Покровском направлении лесополосы завалены трупами неонацистов, которые были брошены своими же "побратимами" при спешном отступлении.

Ракеты от Ирана

Поступает информация, что Иран в ближайшее время передаст РФ ракеты Dezful. Они летят на 1000 километров, правда, точность у них требует доработки в "полевых условиях". Но суть даже не в их дальнобойности, а то что онт запускаются с корабля "Shahid Mahdavi", который оснащён радаром с трёхмерной фазированной антенной решеткой, зенитными, противокорабельными и крылатыми ракетами, комплексами РЭБ, вертолётами, дронами Shaheed-231 и морскими катерами и БЭКами. И эти корабли тоже могут быть переданы для "испытаний".

Воздушная дуэль

МиГ-29 украинских Воздушных сил был сбит российским самолётом Су-35. По предварительной информации, лётчик противника катапультироваться не смог — он ликвидирован.

Раньше в Интернете появлялись кадры, которые показывают, что Киев в целях противовоздушной обороны чаще стал использовать авиацию. ВКС России чётко показали противнику, что это не лучшее решение.

Гибель очередных наёмников

В городе Запорожье по превращённой в базу гостинице "Гранд Палас" нанесён ракетный удар. В отеле размещались наёмники. В результате удара уничтожено до 50 западных офицеров. Местные паблики сообщили, что к месту удара направлялись "скорые".

Уточнения

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+ — «Фланкер-Э+») — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого в 2008 году. Один из основных истребителей ВВС России в настоящее время, в 2018 году презентовался как «переходное звено» между истребителями Су-27 и Су-57.



Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове