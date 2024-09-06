ИСДМ "Земледелие". Мощное орудие современной войны для быстрого создания минных полей

ИСДМ "Земледелие" минимизирует риск и даёт высокую скорость развертывания минных полей

Несколько лет назад в ВС РФ поступила новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие".

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

В 2022 году она была задействована в СВО. Тогда в СМИ попало короткое видео, показывающее её стрельбы. Минирование проводилось на Харьковском фронте, но подробностей не сообщалось. Затем были и другие сообщения о работе "Земледелия" на других участках. Часто стали поступать жалобы от украинской стороны об обнаружении мин новых типов, установленных ИСДМ.

Особый интерес представляет контрнаступ на Запорожском участке — уже в первые дни ВСУ понесли жуткие потери. Значительная часть потерь пришлась на минные поля. И немалую роль тут сыграли ИСДМ "Земледелие".

О чём речь

ИСДМ "Земледелие" — это современная российская система, предназначенная для дистанционного минирования территорий. Она позволяет оперативно создавать минные поля на больших расстояниях с помощью автоматизированных систем залпового огня, что значительно увеличивает скорость и безопасность выполнения задач по минированию.

Характеристики и возможности

Назначение: быстрое и эффективное создание минных полей в зоне боевых действий. Оперативное изменение тактической обстановки, блокирование путей движения противника. Возможность установки минных заграждений в труднодоступных местах без непосредственного участия саперов.

Конструкция и принцип действия: система установлена на базе колесного или гусеничного шасси, обычно на грузовиках семейства "КамАЗ". Основное вооружение — ракеты с минами, которые запускаются на значительное расстояние. Каждая ракета оснащена специальными контейнерами с минами различного назначения (противопехотными, противотанковыми). После запуска ракеты мины рассеиваются по заданной территории, формируя плотные и равномерные минные заграждения.

Типы мин: противопехотные мины. Противотанковые мины. Мины с самоуничтожением или самоликвидацией через заданное время, что снижает риск длительного существования опасных минных полей после завершения боевых действий.

Дальность действия: система может обеспечивать дистанционное минирование на расстояниях до нескольких десятков километров (до 15-20 км), что позволяет применять её на передовой без риска для жизни операторов.

Автоматизация и управление: ИСДМ "Земледелие" оснащена автоматизированной системой управления огнём, которая позволяет точно определять координаты для минирования и настраивать параметры залпа. Встроенные средства навигации и связи обеспечивают координацию действий с другими подразделениями.

Время реакции: система позволяет быстро развернуть минное поле за считанные минуты, что особенно важно в условиях динамичных боевых действий.

Мобильность: использование колёсного шасси позволяет быстро перемещать систему по дорогам и пересеченной местности, что обеспечивает высокую мобильность в оперативных зонах.

Дополнительные функции: возможность разминирования или обезвреживания установленных мин через системы дистанционного управления. Интеграция с системами разведки для определения наиболее стратегически важных точек для минирования.

Вывод

ИСДМ "Земледелие" предназначена для использования в различных условиях, включая защиту государственных границ, создание оборонительных рубежей в ходе военных операций, а также блокирование наступательных операций противника. Её возможности по дистанционному минированию и автоматизация процесса делают её ключевым элементом современного инженерного обеспечения войск.

Система также способна интегрироваться с другими вооружениями и техниками, что позволяет её применять в рамках общих наступательных или оборонительных операций.