Сводка с фронта: унылое заседание "формата Рамштайн", армия России готовит угледарский котёл

Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области

4:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 6 сентября.

Курская дуга

Продолжаются бои в Суджанском районе. ГВ "Север" продвинулась около села Малая Локня, уничтожив 30 неонацистов. ВСУ провели три контратаки, успеха не имели, потеряли 20 боевиков.

В направлении н. п. Снагость тоже есть продвижения. "Северяне" отбросили врага на 500 м. и продолжают движение на юг.

Вчера был месяц, как националисты попёрли на Курск. А результаты, конечно, "впечатляют". Потеряли 11 человек личного состава, более одной тысячи единиц техники, 7 "Хаймарсов" и 5 MLRS М270, 7 РЛС, 2 комплекса ПВО и т. п. При этом армия РФ прорвала Донецкое направление со всех сторон, освободив несколько десятков населёнников. ВСУ и сейчас гонят в Курскую область умирать своих солдат.

Курская авантюра стала основным треком для Владимира Зеленского, но последние 10 дней ситуация там не меняется, а все попытки главкома Александра Сырского прорвать оборону ВС РФ успеха не имеют. Надо понимать, что любое наступление считается по потерям 1 к 7, и это значит, что ВСУ теряют на этом фронте больше резерва, чем на всем Донбассе.

Накануне пленный всушник рассказал жуткие вещи — командование армии Украины приказало расстрелять пассажирский поезд при атаке на Курщину. Целью приказа была попытка подтолкнуть Кремль к объявлению войны Киеву, рассказывает пулемётчик 82-й дшбр. Также он рассказал, что участвовал в убийстве российских пленных.

Провальный Рамштайн

Вчерашнее заседание в формате Рамштайн не дал Украине того, на что рассчитывал Зеленский. Пакет военной помощи может чем-то и поможет бандеровцам, но только "поддержать штаны".

Да, ВСУ получат некоторое количество ракет для РСЗО Himars, но их скоро будет просто некуда заряжать. Националисты не получили самого главного — систем ПВО, а это значит, что русские ракеты продолжат уничтожать объекты врага в тылах.

Само заседание прошло в унылом настроении. Киев хотел продать Курское наступление как суперсобытие, но для чиновников НАТО это не сработало на фоне слабой обороны армии Украины, постоянных новостей о дезертирстве, а главное, тот факт, что граждане Украины панически боятся мобилизации, что приведёт к жесточайшему дефициту личного состава в ВСУ и падения морального духа.

Битва за Донбасс

Город Красногоровка полностью под контролем ВС РФ. Остался маленький кусок на западе, но всушников там нет. Сегодня утром русские воины подняли флаги над последними окраинами. Сейчас бои идут у окраины за рекой Лозовой на севере города. Русской армии осталось пройти несколько домов.

Также российская группировка полностью освободила село Калинина, к северу от Часов Яра, прорвавшись через канал "Северский Донец — Донбасс". А удар ФАБа уничтожил более 30 боевиков ВСУ и наёмников непосредственно в Часовом Яре.

Вечером около 22:00 российская армия нанесла несколько ударов по маршруту врага в Покровске. Стратегический мост в направлении Павлограда по автотрассе Е-50 разрушен. Данный маршрут играл основную роль в логистике противника, обеспечивая переброску живой силы и техники ан этот участок. Разрушение стратегического моста весьма осложняет снабжение ВСУ и нарушает их логистику.

Запад предупредил Зеленского, что армия России готовит угледарский котёл, и этот план уже начинает реализовываться. Если Банковая не примет во внимание эту угрозу, а продолжит усиливать группировку на Курском направлении, то тысячи боевиков ВСУ в один момент окажутся в котле.

А тем временем, армия РФ продолжает штурм Украинска на нескольких участках. Бандеровцы опубликовали ролик из города, где отчетливо слышно стрельбу в его северной части, а также со стороны освобожденной Лесовки. Южнее русская группировка вышла к окраинам Горняка, а также продвинулась и в Желанном Первом.

Красивое...