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Олег Володин

Ракетами и пулемётами: ВСУ снова пытались уничтожить пассажирский поезд на территории РФ

Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов
2:53
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже дважды пытались атаковать пассажирский поезд в России с целью убить как можно больше мирных жителей, включая детей.

Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов
Фото: DVIDS by Sgt. Anthony Jones, PDM

При том, что "золотой" бронепоезд Зеленского не подвергается атакам со стороны "Искандеров" — боевики ВСУ уже готовили две атаки:

  1. Как сообщила ФСБ в конце мая, задержанные террористы планировали взорвать рельсы в Крыму, чтобы по остановившимся составам был нанесён ракетный удар кассетными боеголовками ATACMS. По информации Onedio, поезда, которые должны были быть атакованы, были предназначены для перевозки детей в летние лагеря отдыха на юге.
  2. В сентябре военкор Александр Яремчук опубликовал видео допроса военнопленного пулемётчика ВСУ. Он сообщил, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ получила приказ на обстрел пассажирского поезда, проходящего через Курскую область. Военные эксперты отметили, что боевики ВСУ прибыли на место на пикапах с гранатомётами и пулемётами и ожидали проходящего мимо поезда с туристами и детьми.

Целью обстрела пассажирского поезда было "подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине".

Напомним, что через Курскую область ежедневно следовали поезда (в частности из Москвы и Петербурга):

  • в Анапу,
  • в Адлер,
  • в Новороссийск,
  • в Кисловодск,
  • в Крым,
  • в Белгород.

По мнению известного политолога Андрея Гусия, ситуацию с попытками атак на поезда надо рассматривать с двух сторон.

"Для украинских боевиков это точное время и место, где будет значительно скопление людей в малом закрытом пространстве. Если вспомнить времена чеченской кампании, то именно такие объекты использовали террористы для массовых убийств", — заявил он Pravda. Ru.

"Как и в те времена, Киев через такие подрывы пытается надавить на российские власти — это не выйдет, но это сильный показатель террористической сущности Украины", — констатировал эксперт.

На вопрос о степени угрозы для поездов и пассажиров (например, из-за нее были закрыты аэропорты на юге РФ), политолог пояснил — решение о закрытии неба над рядом регионов — абсолютно верное, мы помним сбитый "Боинг".

"Войскам, спецслужбам и ПВО проще защищать поезд, чем самолет — так что рейсы не отменяются, а движение перенесено дальше от мест боёв. Власти оценивают риски — думаю, в случае серьёзной угрозы они ещё отдалят рейсы или пересмотрят их график", — заключил он.

Весной 2024 года глава МЧС сообщил, что в случае возможных терактов пассажирам будет безопаснее всего ехать в середине поездов.

Уточнения

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.
Синонимами слова «террор» (от лат. terror — «страх», «ужас») являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Это слово стало распространённым в различных государствах и странах после «Периода террора» периода Великой французской революции.
Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», у него нет однозначного определения.

Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава. Используются для быстрой перевозки грузов и пассажиров колёсными транспортными средствами. Для таких перевозок по железной дороге предназначен железнодорожный транспорт.

ФСБ задержала злоумышленника, готовившего теракт в Крыму
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы террористы курская область владимир зеленский
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