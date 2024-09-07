Ракетами и пулемётами: ВСУ снова пытались уничтожить пассажирский поезд на территории РФ

Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов

2:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже дважды пытались атаковать пассажирский поезд в России с целью убить как можно больше мирных жителей, включая детей.

Фото: DVIDS by Sgt. Anthony Jones, PDM

При том, что "золотой" бронепоезд Зеленского не подвергается атакам со стороны "Искандеров" — боевики ВСУ уже готовили две атаки:

Как сообщила ФСБ в конце мая, задержанные террористы планировали взорвать рельсы в Крыму, чтобы по остановившимся составам был нанесён ракетный удар кассетными боеголовками ATACMS. По информации Onedio, поезда, которые должны были быть атакованы, были предназначены для перевозки детей в летние лагеря отдыха на юге. В сентябре военкор Александр Яремчук опубликовал видео допроса военнопленного пулемётчика ВСУ. Он сообщил, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ получила приказ на обстрел пассажирского поезда, проходящего через Курскую область. Военные эксперты отметили, что боевики ВСУ прибыли на место на пикапах с гранатомётами и пулемётами и ожидали проходящего мимо поезда с туристами и детьми.

Целью обстрела пассажирского поезда было "подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине".

Напомним, что через Курскую область ежедневно следовали поезда (в частности из Москвы и Петербурга):

в Анапу,

в Адлер,

в Новороссийск,

в Кисловодск,

в Крым,

в Белгород.

По мнению известного политолога Андрея Гусия, ситуацию с попытками атак на поезда надо рассматривать с двух сторон.

"Для украинских боевиков это точное время и место, где будет значительно скопление людей в малом закрытом пространстве. Если вспомнить времена чеченской кампании, то именно такие объекты использовали террористы для массовых убийств", — заявил он Pravda. Ru.

"Как и в те времена, Киев через такие подрывы пытается надавить на российские власти — это не выйдет, но это сильный показатель террористической сущности Украины", — констатировал эксперт.

На вопрос о степени угрозы для поездов и пассажиров (например, из-за нее были закрыты аэропорты на юге РФ), политолог пояснил — решение о закрытии неба над рядом регионов — абсолютно верное, мы помним сбитый "Боинг".

"Войскам, спецслужбам и ПВО проще защищать поезд, чем самолет — так что рейсы не отменяются, а движение перенесено дальше от мест боёв. Власти оценивают риски — думаю, в случае серьёзной угрозы они ещё отдалят рейсы или пересмотрят их график", — заключил он.

Весной 2024 года глава МЧС сообщил, что в случае возможных терактов пассажирам будет безопаснее всего ехать в середине поездов.

Уточнения

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.

Синонимами слова «террор» (от лат. terror — «страх», «ужас») являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Это слово стало распространённым в различных государствах и странах после «Периода террора» периода Великой французской революции.

Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», у него нет однозначного определения.



Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава. Используются для быстрой перевозки грузов и пассажиров колёсными транспортными средствами. Для таких перевозок по железной дороге предназначен железнодорожный транспорт.

