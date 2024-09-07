Т-90М "Прорыв". Современная машина, не имеющая соперников на танковом ринге мира

В российские войска отправлена очередная партия новейших танков Т-90М "Прорыв".
Как сообщают в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод", железнодорожные составы с "Прорывами" отправлены российской армии в канун Дня танкиста, который отмечается 8 сентября.
Боевые машины получили защиту от беспилотников, стали мощнее, в Т-90М стало больше инноваций и спецтехнологий. Танки комплектуются средствами РЭБ с беспилотными аппаратами, а также системой средств снижения заметности танка.
Как и вся техника Уралвагонзавода, "Прорывы" просты в управлении и эксплуатации в любых, даже тяжёлых условиях, а также легки в освоении. Они по традиции обладают высокой ремонтопригодностью.
Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация легендарного российского танка Т-90, принятая на вооружение в 2020 году. Он представляет собой одну из самых совершенных боевых машин пехоты в мире, сочетая в себе мощное вооружение, высокую защиту и современные системы управления огнём.
Т-90М активно используется российской армией и экспортируется в ряд стран. Он показал высокую эффективность в ходе различных военных конфликтов, подтвердив свою репутацию одного из лучших танков в мире.
Разработчики продолжают совершенствовать Т-90М, внедряя новые технологии и системы вооружения. В ближайшем будущем ожидается появление новых модификаций этого танка, способных решать ещё более сложные боевые задачи.
Т-90М "Прорыв" — это не просто танк, это символ российской военной мощи и технологического прогресса. Он является надежной защитой для наших воинов и гарантией безопасности нашей страны. Модернизация Т-90 до версии "Прорыв" делает его конкурентоспособным в сравнении с другими современными основными боевыми танками, такими как американский M1A2 Abrams и немецкий Leopard 2.
АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области.
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