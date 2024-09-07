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Дмитрий Плотников

Т-90М "Прорыв". Современная машина, не имеющая соперников на танковом ринге мира

Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России
3:46
Силовые структуры » Военные новости

В российские войска отправлена очередная партия новейших танков Т-90М "Прорыв".

Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Игорь Руденко, CC BY 4.0

Как сообщают в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод", железнодорожные составы с "Прорывами" отправлены российской армии в канун Дня танкиста, который отмечается 8 сентября.

Боевые машины получили защиту от беспилотников, стали мощнее, в Т-90М стало больше инноваций и спецтехнологий. Танки комплектуются средствами РЭБ с беспилотными аппаратами, а также системой средств снижения заметности танка.

Как и вся техника Уралвагонзавода, "Прорывы" просты в управлении и эксплуатации в любых, даже тяжёлых условиях, а также легки в освоении. Они по традиции обладают высокой ремонтопригодностью.

О чём речь

Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация легендарного российского танка Т-90, принятая на вооружение в 2020 году. Он представляет собой одну из самых совершенных боевых машин пехоты в мире, сочетая в себе мощное вооружение, высокую защиту и современные системы управления огнём.

Ключевые особенности Т-90М

  • Мощное вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, способная поражать широкий спектр целей на дальности до 5 км. Автомат заряжания, обеспечивающий высокую скорострельность. Противотанковые управляемые ракеты, значительно увеличивающие дальность и точность поражения. Пулемёт калибра 7,62 мм для борьбы с пехотой и низколетящими воздушными целями.
  • Высокая защита: многослойная композитная броня, защищающая танк от различных видов боеприпасов. Динамическая защита "Реликт", эффективно нейтрализующая кумулятивные и тандемные боеприпасы. Система активной защиты "Афганит", перехватывающая противотанковые ракеты и гранатометы.
  • Современные системы управления огнём: панорамный прицел командира, позволяющий обнаруживать и сопровождать цели в любых погодных условиях. Стабилизированный прицел наводчика с лазерным дальномером. Баллистический вычислитель, автоматически вносящий поправки в данные стрельбы.
  • Высокая мобильность: мощный дизельный двигатель, обеспечивающий высокую удельную мощность. Ходовая часть, позволяющая танку преодолевать сложные препятствия.
  • Экипаж и комфорт: улучшенные условия работы экипажа, включая кондиционирование и систему пожаротушения. Автоматизированные системы управления, снижающие нагрузку на экипаж.

Вывод

Т-90М активно используется российской армией и экспортируется в ряд стран. Он показал высокую эффективность в ходе различных военных конфликтов, подтвердив свою репутацию одного из лучших танков в мире.

Разработчики продолжают совершенствовать Т-90М, внедряя новые технологии и системы вооружения. В ближайшем будущем ожидается появление новых модификаций этого танка, способных решать ещё более сложные боевые задачи.

Т-90М "Прорыв" — это не просто танк, это символ российской военной мощи и технологического прогресса. Он является надежной защитой для наших воинов и гарантией безопасности нашей страны. Модернизация Т-90 до версии "Прорыв" делает его конкурентоспособным в сравнении с другими современными основными боевыми танками, такими как американский M1A2 Abrams и немецкий Leopard 2.

Уточнения

АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Т-90М «Прорыв» - лучший танк в мире
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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