Новая система активной защиты "Арена-М". Щит для современных танков спасёт российский экипаж

Самый эффективный российский танк Т-90М стал ещё более защищённым

3:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Самый эффективный танк российской армии Т-90М теперь оснащён новой системой активной защиты "Арена-М".

Фото: ov-pmr.org by Правительство Приднестровской Молдавской Республики, PDM

Она не только предупредит экипаж об угрозах, но и автоматически будет отслеживать их и перехватывать. "Арена-М" сделает танк Т-90 ещё более привлекательным для потенциальных покупателей. А то, что Индия и Алжир давно хотят купить эти машины — не секрет.

Систему защиты наверняка не прочь устанавливать и на другие танки ВС РФ, включая T-80БВМ, наиболее современный вариант семейства T-80.

О чём речь

"Арена-М" — это современный российский комплекс активной защиты (КАЗ), предназначенный для всесторонней защиты танков от широкого спектра противотанковых средств. Он представляет собой существенный шаг вперёд в области бронетанковой защиты и призван повысить выживаемость танков на современном поле боя.

Принцип работы

"Арена-М" функционирует по принципу перехвата и уничтожения подлетающих противотанковых боеприпасов на безопасном расстоянии от танка.

Система состоит из нескольких ключевых компонентов

Радары: обнаруживают подлетающие ракеты и снаряды на значительном расстоянии.

Вычислитель: анализирует данные радаров и определяет тип угрозы, траекторию полёта и оптимальную точку перехвата.

Исполнительные устройства: запускают защитные боеприпасы для уничтожения угрозы.

Основные преимущества

Круговая защита: "Арена-М" обеспечивает защиту по всем азимутам, включая верхнюю полусферу, что делает танк практически неуязвимым для современных противотанковых средств. "Арена-М" охватывает углы атаки в диапазоне 360 градусов по горизонтали и до 20-30 градусов по вертикали. Это позволяет защитить технику от атак с разных направлений, включая атаки с воздуха.

Высокая эффективность: система способна перехватывать широкий спектр угроз, включая тандемные кумулятивные заряды, ПТУР и даже некоторые типы боеприпасов с лазерным наведением.

Автоматизация: работа комплекса полностью автоматизирована, что позволяет экипажу сосредоточиться на выполнении боевых задач.

Скорость: время реакции "Арена-М" составляет менее 0,05 секунды, что позволяет нейтрализовать угрозы, находящиеся на малом расстоянии от техники.

Модульность: "Арена-М" может быть интегрирована на различные типы танков, что делает её универсальным решением.

Возможности и перспективы

Защита от БПЛА: современные модификации комплекса позволяют эффективно бороться с небольшими беспилотными летательными аппаратами, которые могут нести на себе кумулятивные заряды.

Интеграция в единую систему управления: "Арена-М" может быть интегрирована в единую систему управления войсками, что позволит повысить эффективность взаимодействия танков и других боевых единиц.

Постоянное развитие: разработчики постоянно работают над совершенствованием комплекса, внедряя новые технологии и повышая его эффективность.

Вывод

"Арена-М" является одним из самых современных и эффективных комплексов активной защиты в мире. Она представляет собой надежный щит для российских танков и существенно повышает их боевые возможности.

Комплекс совместим с широким спектром бронетехники, включая основные боевые танки, такие как Т-72, Т-90 и перспективные модели. "Арена-М" также может быть интегрирована на новые и модернизированные бронемашины в составе российской армии, что делает её универсальной и адаптируемой к разным типам техники.

Уточнения

Т-90 «Владимир» — российский основной боевой танк семейства Т-72, принятый на вооружение в 1992 году под именем Т-90. Представляет из себя модернизацию танка Т-72Б с целью доведения его до уровня боевых возможностей танка Т-80У.

В 1999 году танку было присвоено словесное название «Владимир». В период с 2001 по 2010 годы танк Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным танком.



Краткая история

Т-90М Прорыв. Военная приемка

Автор Дмитрий Плотников Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру