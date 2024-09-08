Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" российские производители военных судов показали корабль, который может быть настоящим спасением надводных сил ВМФ России.
Это корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э". Военное судно из весьма узкоспециализированного ударного корабля с ракетным оружием стало многоцелевым, которое способно бороться с вражескими подводными лодками. И при этом корабль сохранил все боевые возможности малого ракетного корабля "Каракурт".
Да, пока это всего лишь концепт. Но данный корабль может стать спасением для российских надводных сил. Особенно, если учитывать тот удар, который кораблестроение Российской Федерации получило от западных санкций, и того, что затягивающаяся специальная операция на Украине требует увеличения расходов на авиацию и "пехоту", а значит, сокращений расходов на ВМФ.
Однако данный корабль необходимо начать строить. Пусть даже и рядом изменений. И строить его желательно быстрее, чтобы не было слишком поздно.
Корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э" — это экспортная версия малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800, разработанного для нужд российского флота. Эти корабли, также известные как "Каракурты", созданы для выполнения различных боевых задач, включая защиту прибрежных районов, уничтожение надводных целей, борьбу с воздушными и подводными угрозами.
Ударное вооружение: корабли оснащены пусковыми установками для крылатых ракет типа "Калибр" или "Оникс", что позволяет им наносить удары по наземным и морским целям на больших расстояниях.
Зенитное вооружение: используются системы противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-М" для защиты от авиационных и ракетных атак.
Артиллерийское вооружение: 76,2-мм автоматическая артустановка АК-176МА, способная поражать как воздушные, так и морские цели.
Противолодочное вооружение: установки для борьбы с подводными лодками противника, что делает "Каракурт-Э" многоцелевым кораблём.
Нанесение ударов по вражеским кораблям и объектам на берегу с помощью ракетного вооружения. Обеспечение противовоздушной и противолодочной защиты в прибрежных водах. Патрулирование и охрана морских границ.
Проект 22800Э "Каракурт-Э" ориентирован на экспорт и подходит для стран, нуждающихся в современном, компактном и эффективном решении для обороны прибрежной зоны и выполнения ударных операций.
Малый ракетный корабль (сокращённо МРК) — подкласс ракетных кораблей в советской военно-морской классификации.
Малый ракетный корабль занимает в ВМФ России (ранее Союза) промежуточное положение между ракетным катером и большим ракетным кораблём. В государствах блока NATO — OTAN советские МРК классифицировались как корветы.
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