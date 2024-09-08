Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов

МРК "Каракурт". Новый мощный корвет с ракетами "Калибр" или "Оникс"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" российские производители военных судов показали корабль, который может быть настоящим спасением надводных сил ВМФ России.

Фото: Скриншот видео Rutube-канала "Ремонтные вдохновения в действии" by Rutube-канал "Ремонтные вдохновения в действии" is licensed under https://rutube.ru/channel/33918060/

Это корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э". Военное судно из весьма узкоспециализированного ударного корабля с ракетным оружием стало многоцелевым, которое способно бороться с вражескими подводными лодками. И при этом корабль сохранил все боевые возможности малого ракетного корабля "Каракурт".

Да, пока это всего лишь концепт. Но данный корабль может стать спасением для российских надводных сил. Особенно, если учитывать тот удар, который кораблестроение Российской Федерации получило от западных санкций, и того, что затягивающаяся специальная операция на Украине требует увеличения расходов на авиацию и "пехоту", а значит, сокращений расходов на ВМФ.

Однако данный корабль необходимо начать строить. Пусть даже и рядом изменений. И строить его желательно быстрее, чтобы не было слишком поздно.

О чём речь

Корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э" — это экспортная версия малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800, разработанного для нужд российского флота. Эти корабли, также известные как "Каракурты", созданы для выполнения различных боевых задач, включая защиту прибрежных районов, уничтожение надводных целей, борьбу с воздушными и подводными угрозами.

Основные характеристики "Каракурт-Э"

Назначение: малый ракетный корабль прибрежной зоны, предназначенный для нанесения ударов по морским и наземным целям, а также для противовоздушной и противолодочной обороны.

Длина: около 67 метров.

Водоизмещение: около 800 тонн.

Скорость: до 30 узлов.

Автономность плавания: около 15 суток.

Экипаж: 39 человек.

Вооружение

Ударное вооружение: корабли оснащены пусковыми установками для крылатых ракет типа "Калибр" или "Оникс", что позволяет им наносить удары по наземным и морским целям на больших расстояниях.

Зенитное вооружение: используются системы противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-М" для защиты от авиационных и ракетных атак.

Артиллерийское вооружение: 76,2-мм автоматическая артустановка АК-176МА, способная поражать как воздушные, так и морские цели.

Противолодочное вооружение: установки для борьбы с подводными лодками противника, что делает "Каракурт-Э" многоцелевым кораблём.

Преимущества и особенности

Мобильность: благодаря высокой скорости и маневренности, корабли могут эффективно действовать в прибрежных водах и защищать их от угроз.

Компактные размеры: позволяют им работать в узких и мелководных зонах, а также обеспечивать скрытность.

Многофункциональность: "Каракурт-Э" способен выполнять задачи, связанные как с ударными действиями, так и с обороной, что делает его универсальным кораблём для флотов различных стран.

Экспортная версия: модель 22800Э адаптирована для экспорта и может быть модифицирована под требования конкретных заказчиков.

Задачи и вывод

Нанесение ударов по вражеским кораблям и объектам на берегу с помощью ракетного вооружения. Обеспечение противовоздушной и противолодочной защиты в прибрежных водах. Патрулирование и охрана морских границ.

Проект 22800Э "Каракурт-Э" ориентирован на экспорт и подходит для стран, нуждающихся в современном, компактном и эффективном решении для обороны прибрежной зоны и выполнения ударных операций.

Уточнения

Малый ракетный корабль (сокращённо МРК) — подкласс ракетных кораблей в советской военно-морской классификации.

Малый ракетный корабль занимает в ВМФ России (ранее Союза) промежуточное положение между ракетным катером и большим ракетным кораблём. В государствах блока NATO — OTAN советские МРК классифицировались как корветы.



Обзор МРК проекта 22800 "Каракурт". Обновление ВМФ России на 2024 год