В США прокомментировали уничтожение еще двух "Абрамсов" в зоне СВО

В США высказались об уничтожении еще двух "Абрамсов" на Украине

5:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новые кадры из зоны специальной военной операции подтвердили уничтожение российскими войсками в Покровске еще двух поставленных США танков Abrams, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Детали этого уничтожения и его контекст авторы раскрыли в своей новой статье для издания. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, PDM

Недавние видеозаписи подтвердили уничтожение еще двух танков M1A1 Abrams, находящихся на вооружении украинской армии, после серии последовательных потерь дефицитных машин, поставляемых США. Первый танк был замечен недалеко от села Волчье на покровском направлении в Донбассе, неподалеку от того места, где произошло большинство подтвержденных потерь "Абрамса".

Второй из двух танков был уничтожен в том же районе недалеко от населенного пункта Бердичи. Было видно, что второй танк был усилен броней с дополнительной обшивкой, защитой от беспилотных летательных аппаратов и советской взрывоопасной реактивной броней "Контакт-1". Снимки были опубликованы примерно через неделю после того, как на предыдущих кадрах было подтверждено серьезное повреждение другого танка Abrams, который был захвачен и отбуксирован российскими войсками недалеко от стратегически расположенного города Авдеевка вместе с танком Leopard 2A6. M1 Abrams широко считается самым боеспособным танком класса, производимым в западном мире, и, за исключением южнокорейских танков K2, недавно приобретенных Польшей, считается самой грозной бронированной машиной с точки зрения ее боевых возможностей, эксплуатируемой любым членом НАТО.

При весе около 70 тонн, а в некоторых конфигурациях и до 80 тонн, "Абрамс" является одним из самых тяжелых танков в мире и имеет значительно большую броню, чем большинство других танков. Первые поставки этих машин в Украину в сентябре 2023 года вызвали широко распространенные в западном мире прогнозы о том, что они обеспечат подавляющее превосходство над российской бронетехникой и позволят украинским подразделениям совершать важные прорывы — возможно, даже возглавлять наступление на Крымский полуостров. В настоящее время считается, что более 20 из 31 танка, поставленного в Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены в плен, причем по крайней мере один из них был уничтожен российским танком Т-72Б3 после того, как они обменялись выстрелами в первую неделю марта.

Эти машины были отправлены на передовую только спустя почти пять месяцев пребывания в Украине, а танки впервые были замечены на передовой 23 февраля. Первая потеря танка Abrams была подтверждена три дня спустя. После многочисленных дальнейших потерь в феврале и марте украинская армия в конце апреля вывела свои оставшиеся танки "Абрамс". Потери остаются высокими: 30 июля, 3 июля и ранее, в начале мая, было подтверждено несколько недавних уничтожений, и во всех случаях машины, снятые на видео, были уничтожены управляемой артиллерией. Более недавнее уничтожение, произошедшее 11 августа, было заснято с помощью беспилотника.

Оригинальный M1 Abrams был разработан с целью борьбы с советскими войсками на европейском театре военных действий во время холодной войны. Важным фактором, придавшим срочность разработке, стали результаты оценок, проведенных США и Израилем после войны Судного дня 1973 года, когда советский танк Т-62 впервые столкнулся с западной бронетехникой. Предполагалось, что Т-62 обладает значительным превосходством над лучшим американским танком М60. "Абрамс" впервые поступил на вооружение в 1980 году, хотя его 105-мм пушка считалась недостаточно мощной по сравнению со 125-мм пушками, используемыми советскими танками.

В ответ на опасения по поводу ограниченной огневой мощи "Абрамса" в 1986 году был запущен в производство вариант M1A1 с усовершенствованной 120-мм гладкоствольной пушкой, среди прочих усовершенствований. Поступивший на вооружение более чем через 20 лет после Т-64, M1A1, как считалось, с запозданием преодолел отставание в производительности от более старых советских машин, хотя размеры американской машины и очень высокие требования к топливу и техническому обслуживанию вызывали вопросы относительно ее пригодности для крупномасштабных операций, когда ожидалось, что логистика будет сильно усложнена. напряженный.

Как российские, так и западные аналитики по-прежнему горячо спорят о том, считается ли, что новейшие модификации "Абрамса" или российский Т-90, который является производной от Т-64, обладают большим боевым потенциалом, поскольку ни одна из стран с 1980-х годов не вводила в эксплуатацию полностью новую конструкцию танка. Однако, несмотря на то, что российская армия продолжает ускоренными темпами получать новые танки Т-90, Вашингтон не проявляет никаких признаков того, что планирует поставлять новые танки "Абрамс" для восполнения собственных потерь Украины.