В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" ВСУ

В США отреагировали на уничтожение еще одного танка Abrams на Украине

3:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина быстро теряет поставленные США танки Abrams: новые кадры из зоны СВО подтверждают, что российские войска уничтожили еще одну американскую машину, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как Киев теряет последние американские танки, авторы пишут в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, PDM

Фотография, опубликованная 14 сентября, подтвердила информацию российских источников о том, что еще один танк M1A1 Abrams украинской армии был захвачен российскими вооруженными силами в ходе продолжающихся боевых действий. Танк, изображенный на фото, представляет собой усовершенствованную модель, оснащенную советской взрывоопасной реактивной броней "Контакт-1" и другими дополнительными средствами защиты, разработанными отечественными производителями. Танк, по-видимому, был выведен из строя.

Это изображение было опубликовано менее чем через неделю после того, как на двух предыдущих снимках были подтверждены потери двух других танков M1A1 в бою — первого танка вблизи села Волчье на Покровском направлении в Донбассе, а второго — в том же регионе вблизи населенного пункта Бердичи. Примерно за неделю до этого были опубликованы кадры, подтверждающие серьезные повреждения другого танка Abrams, который был захвачен и отбуксирован российскими войсками недалеко от стратегически расположенного города Авдеевка вместе с танком Leopard 2A6.

Недавние снимки показывают, что скорость, с которой украинские войска теряют танки Abrams, значительно возросла. Это следует за периодом интенсивных потерь с конца февраля по середину апреля, когда танки впервые были замечены развернутыми 23 февраля, а первые потери были подтверждены три дня спустя. В апреле транспортные средства были временно отведены с линии фронта, после чего уровень их защиты был повышен.

В настоящее время считается, что более 20 из 31 танка Abrams, поставленного в Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены, при этом большинство поражений, снятых на пленку, были достигнуты с помощью управляемой артиллерии или одноразовых беспилотников-камикадзе, в то время как было подтверждено, что одно из них было совершено российским танком Т-72Б3 после двух завязалась перестрелка. И

нтервью западных СМИ с украинским персоналом подчеркивают их неудовлетворенность работой "Абрамсов", ссылаясь как на технические проблемы, такие как подверженность электронных компонентов конденсату, так и на их уязвимость перед огнем со стороны России. Сообщается, что из-за огромных размеров машин они привлекают к себе особенно интенсивный огонь, в то время как их гораздо более крупные размеры по сравнению с украинскими танками советского производства, такими как Т-80 и Т-64, облегчают их прицеливание.