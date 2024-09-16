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Дмитрий Плотников

Готовь "Сани" летом и зимой. 120-мм миномёт 2С12 в зоне спецоперации без устали уничтожает наёмников и солдат ВСУ

Кочующий 120-мм миномёт 2С12 "Сани". Удачное оружие российской армии
4:04
Силовые структуры » Военные новости

Бойцы-контрактники Ленинградского военного округа начали осваивать технику стрельбы из 120-мм буксируемого миномёта 2С12 "Сани".

Кочующий 120-мм миномёт 2С12 "Сани". Удачное оружие российской армии
Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, CC BY-SA 3.0

Об этом накануне сообщило Министерство обороны РФ.

Практические занятия контрактников проходят на одном из общевойсковых полигонов в Ленобласти. А навыки российским воинам передают военнослужащие, имеющие реальный боевой опыт в спецоперации на Украине.

Буксируемый 120-мм миномёт 2С12 "Сани" военнослужащие задействуют для разного спектра задач. Минометные расчеты ставят для прикрытия штурмовых групп при манёврах, нанесения поражения движущимся силам противника и его техники, а также для уничтожения укреплённых позиций.

О чём речь

Буксируемый 120-мм миномёт 2С12 "Сани" — это советский и российский артиллерийский комплекс, предназначенный для поражения живой силы и техники противника, а также разрушения инженерных сооружений. Этот миномёт разработан на основе проверенных конструкций предыдущих систем, таких как 120-мм миномёт М-43, и применяется как буксируемая система с возможностью быстрой развертки на поле боя.

Основные характеристики

  • Калибр: 120 мм
  • Максимальная дальность стрельбы: 7-9 км (в зависимости от типа боеприпасов)
  • Скорострельность: до 15 выстрелов в минуту
  • Масса: около 500 кг (в боевом положении)
  • Тип боеприпасов: осколочно-фугасные мины, дымовые и осветительные боеприпасы
  • Расчёт: обычно включает 5-6 человек.

Особенности

Мобильность: миномёт можно быстро развернуть на позиции и так же быстро свернуть для перемещения. Обычно транспортируется на буксире за военной машиной, такой как ГАЗ-66 или другие военные грузовики.

Высокая мощность: 120-мм мины обладают большой разрушительной силой и эффективны для подавления живой силы, легкой бронетехники и полевых укреплений.

Разнообразие боеприпасов: комплекс "Сани" может использовать широкий спектр боеприпасов, включая осколочно-фугасные, дымовые и осветительные, что делает его универсальным для разных боевых задач.

Боеприпасы

  • Осколочно-фугасные мины: основной тип боеприпасов, предназначенный для поражения живой силы, небронированной техники и разрушения различных сооружений. При взрыве такой мины образуется большое количество осколков, наносящих поражение в радиусе нескольких десятков метров.
  • Осветительные мины: используются для подсветки местности в ночное время, обнаружения целей и корректировки огня.
  • Дымовые мины: создают дымовые завесы, маскирующие собственные войска, подавляющие видимость противника и затрудняющие его целеуказание.
  • Кумулятивные мины: предназначены для поражения бронированной техники. При взрыве образуется мощная струя металла, пробивающая броню на значительной глубине.
  • Бетонобойные мины: предназначены для разрушения железобетонных сооружений.
  • Термобарические мины: создают облако горючего вещества, которое затем подрывается, образуя мощную ударную волну и огненный шар.

Выбор типа мины зависит от конкретной боевой задачи.

Итог

В ходе практического занятия бойцы-контрактники произвели серию выстрелов осколочно-фугасными минами по условному личному составу противника, который "располагался" в лесистой местности, а также "укрывался" в блиндажах. Помимо того, был отработан норматив по быстрой смене позиции, а также приведение орудия к бою.

После окончания курса солдаты отправятся в зону проведения спецоперации, где начнут выполнять реальные боевые задачи.

Уточнения

Миномёт — артиллерийское орудие, отличающееся отсутствием противооткатных устройств и лафета — их заменяет опорная плита, через которую импульс отдачи передаётся грунту или (у самоходных миномётов) самоходному шасси.

Мобильный расчет 120-мм миномета 2С12 России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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