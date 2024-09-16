Готовь "Сани" летом и зимой. 120-мм миномёт 2С12 в зоне спецоперации без устали уничтожает наёмников и солдат ВСУ

Бойцы-контрактники Ленинградского военного округа начали осваивать технику стрельбы из 120-мм буксируемого миномёта 2С12 "Сани".
Об этом накануне сообщило Министерство обороны РФ.
Практические занятия контрактников проходят на одном из общевойсковых полигонов в Ленобласти. А навыки российским воинам передают военнослужащие, имеющие реальный боевой опыт в спецоперации на Украине.
Буксируемый 120-мм миномёт 2С12 "Сани" военнослужащие задействуют для разного спектра задач. Минометные расчеты ставят для прикрытия штурмовых групп при манёврах, нанесения поражения движущимся силам противника и его техники, а также для уничтожения укреплённых позиций.
Буксируемый 120-мм миномёт 2С12 "Сани" — это советский и российский артиллерийский комплекс, предназначенный для поражения живой силы и техники противника, а также разрушения инженерных сооружений. Этот миномёт разработан на основе проверенных конструкций предыдущих систем, таких как 120-мм миномёт М-43, и применяется как буксируемая система с возможностью быстрой развертки на поле боя.
Мобильность: миномёт можно быстро развернуть на позиции и так же быстро свернуть для перемещения. Обычно транспортируется на буксире за военной машиной, такой как ГАЗ-66 или другие военные грузовики.
Высокая мощность: 120-мм мины обладают большой разрушительной силой и эффективны для подавления живой силы, легкой бронетехники и полевых укреплений.
Разнообразие боеприпасов: комплекс "Сани" может использовать широкий спектр боеприпасов, включая осколочно-фугасные, дымовые и осветительные, что делает его универсальным для разных боевых задач.
Выбор типа мины зависит от конкретной боевой задачи.
В ходе практического занятия бойцы-контрактники произвели серию выстрелов осколочно-фугасными минами по условному личному составу противника, который "располагался" в лесистой местности, а также "укрывался" в блиндажах. Помимо того, был отработан норматив по быстрой смене позиции, а также приведение орудия к бою.
После окончания курса солдаты отправятся в зону проведения спецоперации, где начнут выполнять реальные боевые задачи.
Миномёт — артиллерийское орудие, отличающееся отсутствием противооткатных устройств и лафета — их заменяет опорная плита, через которую импульс отдачи передаётся грунту или (у самоходных миномётов) самоходному шасси.
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