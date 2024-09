БПЛА X-Fronter. Польский разведывательно-ударный дрон отличается размерами и малозаметностью

Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО

Компания из Польши Grupa WB завершила работу над перспективным многофункциональным беспилотником X-Fronter.

Данный дрон отличается весьма небольшими размерами и простотой эксплуатации. При его помощи пехота сможет вести разведывательные действия или уничтожать найденную цель.

WB Group занимался проектом X-Fronter с начала этого десятилетия. Весной 2022 года компания в первый раз представила материал о проекте. Тогда польские инженеры показали экстерьер беспилотника, назвали главные функции и характеристики.

Проект X-Fronter представили как компактный и лёгкий беспилотный аппарат, который можно переносить на снаряжении "дроновода" и подготовить к пуску за очень короткое время. Сменные модули X-Fronter дают возможность выполнять задачи разведывательных действий и целеуказания, и атаковать обнаруженный цели.

X-Fronter — это современный беспилотный летательный аппарат, разработанный польской компанией WB Group. Он позиционируется как персональный многофункциональный беспилотник, предназначенный для использования пехотой и спецподразделениями.

Модульная конструкция: позволяет быстро адаптировать дрон под различные задачи.

Защищённый корпус: обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и воздействию окружающей среды.

Камеры высокого разрешения: обеспечивают качественную видеосъемку в дневное и ночное время.

Лазерный дальномер: позволяет определять расстояние до цели с высокой точностью.

Возможность установки различных боеприпасов: превращает дрон в эффективное средство поражения.

Разработчики X-FRONTER продолжают совершенствовать свой продукт, увеличивая его дальность полёта, время работы и функциональность. В будущем возможна интеграция искусственного интеллекта, что позволит дрону принимать самостоятельные решения в сложных боевых условиях.

X-FRONTER является одним из наиболее перспективных образцов современных беспилотных летательных аппаратов. Его компактность, многофункциональность и высокая эффективность делают его незаменимым инструментом для пехоты и спецподразделений.

Poland to Unveil New Compact and Lethal X FRONTER Drone for Infantry