БПЛА X-Fronter. Польский разведывательно-ударный дрон отличается размерами и малозаметностью

Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО

Компания из Польши Grupa WB завершила работу над перспективным многофункциональным беспилотником X-Fronter.

Фото: НПО "Двина"

Данный дрон отличается весьма небольшими размерами и простотой эксплуатации. При его помощи пехота сможет вести разведывательные действия или уничтожать найденную цель.

О чём речь

WB Group занимался проектом X-Fronter с начала этого десятилетия. Весной 2022 года компания в первый раз представила материал о проекте. Тогда польские инженеры показали экстерьер беспилотника, назвали главные функции и характеристики.

Проект X-Fronter представили как компактный и лёгкий беспилотный аппарат, который можно переносить на снаряжении "дроновода" и подготовить к пуску за очень короткое время. Сменные модули X-Fronter дают возможность выполнять задачи разведывательных действий и целеуказания, и атаковать обнаруженный цели.

Характеристики и описание

X-Fronter — это современный беспилотный летательный аппарат, разработанный польской компанией WB Group. Он позиционируется как персональный многофункциональный беспилотник, предназначенный для использования пехотой и спецподразделениями.

Ключевые особенности X-FRONTER

Компактность и портативность: дрон имеет небольшие размеры и вес, что позволяет легко переносить его в рюкзаке или специальном контейнере.

Многофункциональность: благодаря сменным модулям, X-FRONTER может выполнять широкий спектр задач: разведка, целеуказание, атака, радиорелейная связь и др.

Быстрое развертывание: БПЛА может запускаться как вручную, так и из специальной пусковой установки, что позволяет быстро получить информацию о местности.

Высокая манёвренность: благодаря своей конструкции, X-FRONTER может летать на низких высотах и маневрировать в ограниченном пространстве.

Защищённый канал связи: обеспечивает надёжную передачу данных и устойчивость к помехам.

Конструкция и характеристики

Модульная конструкция: позволяет быстро адаптировать дрон под различные задачи.

Защищённый корпус: обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и воздействию окружающей среды.

Камеры высокого разрешения: обеспечивают качественную видеосъемку в дневное и ночное время.

Лазерный дальномер: позволяет определять расстояние до цели с высокой точностью.

Возможность установки различных боеприпасов: превращает дрон в эффективное средство поражения.

Применение X-FRONTER

Разведка: ведение наблюдения за местностью, поиск и идентификация целей. Целеуказание: передача координат целей артиллерии или авиации. Атака: поражение легкобронированной техники и живой силы. Радиорелейная связь: обеспечение связи в условиях отсутствия других средств коммуникации. Электронная борьба: подавление средств связи.

Вывод

Разработчики X-FRONTER продолжают совершенствовать свой продукт, увеличивая его дальность полёта, время работы и функциональность. В будущем возможна интеграция искусственного интеллекта, что позволит дрону принимать самостоятельные решения в сложных боевых условиях.

X-FRONTER является одним из наиболее перспективных образцов современных беспилотных летательных аппаратов. Его компактность, многофункциональность и высокая эффективность делают его незаменимым инструментом для пехоты и спецподразделений.

Poland to Unveil New Compact and Lethal X FRONTER Drone for Infantry