Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

БПЛА X-Fronter. Польский разведывательно-ударный дрон отличается размерами и малозаметностью

Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО
Силовые структуры » Военные новости

Компания из Польши Grupa WB завершила работу над перспективным многофункциональным беспилотником X-Fronter.

Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО
Фото: НПО "Двина"

Данный дрон отличается весьма небольшими размерами и простотой эксплуатации. При его помощи пехота сможет вести разведывательные действия или уничтожать найденную цель.

О чём речь

WB Group занимался проектом X-Fronter с начала этого десятилетия. Весной 2022 года компания в первый раз представила материал о проекте. Тогда польские инженеры показали экстерьер беспилотника, назвали главные функции и характеристики.

Проект X-Fronter представили как компактный и лёгкий беспилотный аппарат, который можно переносить на снаряжении "дроновода" и подготовить к пуску за очень короткое время. Сменные модули X-Fronter дают возможность выполнять задачи разведывательных действий и целеуказания, и атаковать обнаруженный цели.

Характеристики и описание

X-Fronter — это современный беспилотный летательный аппарат, разработанный польской компанией WB Group. Он позиционируется как персональный многофункциональный беспилотник, предназначенный для использования пехотой и спецподразделениями.

Ключевые особенности X-FRONTER

  • Компактность и портативность: дрон имеет небольшие размеры и вес, что позволяет легко переносить его в рюкзаке или специальном контейнере.
  • Многофункциональность: благодаря сменным модулям, X-FRONTER может выполнять широкий спектр задач: разведка, целеуказание, атака, радиорелейная связь и др.
  • Быстрое развертывание: БПЛА может запускаться как вручную, так и из специальной пусковой установки, что позволяет быстро получить информацию о местности.
  • Высокая манёвренность: благодаря своей конструкции, X-FRONTER может летать на низких высотах и маневрировать в ограниченном пространстве.
  • Защищённый канал связи: обеспечивает надёжную передачу данных и устойчивость к помехам.

Конструкция и характеристики

Модульная конструкция: позволяет быстро адаптировать дрон под различные задачи.

Защищённый корпус: обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и воздействию окружающей среды.

Камеры высокого разрешения: обеспечивают качественную видеосъемку в дневное и ночное время.

Лазерный дальномер: позволяет определять расстояние до цели с высокой точностью.

Возможность установки различных боеприпасов: превращает дрон в эффективное средство поражения.

Применение X-FRONTER

  1. Разведка: ведение наблюдения за местностью, поиск и идентификация целей.
  2. Целеуказание: передача координат целей артиллерии или авиации.
  3. Атака: поражение легкобронированной техники и живой силы.
  4. Радиорелейная связь: обеспечение связи в условиях отсутствия других средств коммуникации.
  5. Электронная борьба: подавление средств связи.

Вывод

Разработчики X-FRONTER продолжают совершенствовать свой продукт, увеличивая его дальность полёта, время работы и функциональность. В будущем возможна интеграция искусственного интеллекта, что позволит дрону принимать самостоятельные решения в сложных боевых условиях.

X-FRONTER является одним из наиболее перспективных образцов современных беспилотных летательных аппаратов. Его компактность, многофункциональность и высокая эффективность делают его незаменимым инструментом для пехоты и спецподразделений.

Poland to Unveil New Compact and Lethal X FRONTER Drone for Infantry
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы нато польша
Обсудить
Новости Все >
RNAAS: небольшой астероид задержится на орбите Земли в течение 53 дней
В ГАИ назвали 5 причин, почему машину может уводить в сторону
Украинские хранилища теряют запасы газа
Иностранные туристы будут платить налог за въезд в Таиланд
Биолог: тыква предотвращает болезни сердца и сосудов
Купленный за €55 млн Ольмо выбыл из-за травмы через три матча
Подростки Ледникового периода не отличались от современных сверстников
Хирург связал появление грыжи с сильным кашлем
Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D
Верховный суд признал перепланировкой установку французских окон
Сейчас читают
В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Военные новости
В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины Аудио 
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Еда и рецепты
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке Аудио 
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Последние материалы
Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ
Профессор Ермолаев советует промывать глаза календулой и косить траву только в очках
Купленный за €55 млн Ольмо выбыл из-за травмы через три матча
Подростки Ледникового периода не отличались от современных сверстников
Политолог Сивков: "До полного ядерного обмена дело не дойдёт"
Хирург связал появление грыжи с сильным кашлем
Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D
Верховный суд признал перепланировкой установку французских окон
Гастроэнтеролог: неправильный приём обезболивающих может вызвать проблемы с ЖКТ
Губернатор Беглов: необходимо запустить прямой рейс из Санкт-Петербурга на Бали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.