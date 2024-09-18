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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: у ВСУ в Курской области заканчиваются "мобики", там уже гибнут наёмники, массовая атака дронов на РФ

На Покровском направлении после 10 дней боёв освобождён город Украинск
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

На Покровском направлении после 10 дней боёв освобождён город Украинск
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на вторник, 17 сентября.

Курская битва

Вчерашний день выдался успешным для ВС РФ. В результате атак армия России значительно продвинулась в районе Ольговки. На рубеже Кремяное — Журавли проведены успешные рейды на логистику ВСУ, ликвидировано очень много эвакуационных броневиков и машин снабжения врага. После этого группы противника, поняв невозможность сопротивления, бежали к югу от села Журавли. Уничтожено 40 боевиков.

В Глушковском районе ВСУ силами штурмовиков при поддержке бронетехники пытались атаковать в Весёлом. Успеха не имели, были обнаружены и разгромлены.

Со вчерашнего вечера и до раннего сегодняшнего утра, продолжался накат неонацистов для расширения плацдарма на линии Новый Путь — Вольфино. Бандеровцы уничтожены, сожжено много техники. Фактически тут произошёл крупнейший разгром больших соединений ВСУ — атакующие попали в подготовленный "огневой мешок". Здесь гигантское количество уничтоженного личного состава националистов.

Об обстановке на Судженском участке лучше всего рассказывают сами российские воины.

"Укроп получил пинков. Из нового — ичкерийцы и иностранный легион. По тихой грусти хороним", — пишут спецназовцы.

По всей вероятности, тут у ВСУ заканчиваются и "мобики", если вместо них уже гибнут наёмники-головорезы.

Освобождение Донбасса

Флаг 114-й бригады армии России поднят в Украинске. Он официально под российским контролем. Кстати, большая часть города уцелела, поскольку всушники отсюда сбежали. В целом, тактика обхода и изоляции населённых пунктов вместо штурма успешно работает. И на фоне истощения донбасского гарнизона ВСУ и переброски резервов на Курское приграничье, брать укрепрайоны стало проще.

Также есть информация о продвижении русских бойцов к центру Торецка. Под контроль ВС РФ перешла детская больница на ул. Центральная. Так наши воины достигли места перехода Пр. Шахтеров в ул. Центральную.

Южнее российская группировка продолжает штурм н. п. Горняк. Если ВСУ не успели отступить из окрестностей Украинска, то они рискуют попасть в котёл. Также они севернее Красногоровки стали отводить силы из пойм рек Волчья и Лозовая. Освобождение Желанного Второго не за горами.

Террористические удары ВСУ

Опять Киев массово пытался атаковать территорию РФ. 27 дронов ВСУ уничтожены сегодня ночью над Курской областью, 16 беспилотников — над Брянской областью, 7 БПЛА — над Смоленской областью, 3 — над Белгородской областью, 1 — над Орловской областью, сообщает Минобороны России.

Глава Тверской области Игорь Руденя заявлял об отражении атаки БПЛА — в Торопце после падения обломков начался пожар, на территории локализуется возгорание. Сейчас там решено провести частичную эвакуацию. Работа детсадов и школ в Западнодвинском муниципальном округе приостановлена.

По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, помимо дронов, в регионе сбиты две ракеты ВСУ.

Долгожданная встреча бойца ВС РФ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область
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