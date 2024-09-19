Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия

3:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Если натовские ракеты будут Киевом применены для ударов по объектам в "глубине" России, то это нужно расценивать как прямой удар Запада.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщают российские эксперты, отмечая, что такие удары можно расценивать как военное воздушное вторжение натовских армий. Иными словами — это агрессия против РФ, а также против её международно признанной территории.

А значит, согласно международному праву, Российская Федерация имеет право на самозащиту. Например, на удары по заводам, выпускающим ракеты, которыми была атакована РФ, по коммуникациям, по которым данное вооружение попало в ВСУ, по аэродромам самолётов-носителей этих ракет.

Такими же законными будут удары по штабам, где разрабатываются якобы украинские полётные задания. Поэтому, например, ракета Х-101 запросто может отправиться за 5 тысяч километров, чтобы "посетить" здание британского Генштаба.

Вот и давайте рассмотрим, а что же такое ракета Х-101.

О чём речь

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции. Она является одной из самых современных и эффективных ракет в своём классе.

Основные особенности

Дальность полёта: свыше 5500 км, что позволяет поражать цели практически в любой точке земного шара.

Точность: благодаря системе наведения ракета способна поражать стационарные и подвижные наземные цели с высокой точностью.

Скрытность: корпус ракеты выполнен с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, что затрудняет её обнаружение средствами противовоздушной обороны.

Мощная боевая часть: ракета оснащена мощной боевой частью, способной нанести значительные разрушения.

Носители: Х-101 запускается с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Принцип действия

Запуск: ракета запускается с борта самолёта-носителя на большой высоте. Полёт: после запуска ракета летит по заданной траектории, используя систему навигации для коррекции курса. Наведение: на конечном участке траектории ракета переходит на активное наведение и поражает цель.

Характеристики

Дальность полёта: до 4 500 — 5 500 километров,

Скорость: около 800 км/ч (крейсерская), до 970 км/ч (максимальная),

Масса боевой части: до 450 килограмм,

Тип боевой части: осколочно-фугасная, проникающая или кассетная,

Точность: вероятное круговое отклонение (ВКО) составляет 5-10 метров,

Наведение: комбинированная система наведения с использованием инерциальной навигационной системы, спутниковой навигации ГЛОНАСС и системы коррекции по карте местности.

Варианты ракеты

Х-101 — ракета оснащена обычной боевой частью.

Х-102 — версия ракеты с ядерной боевой частью.

Использование

Х-101 широко применялась в ходе военных конфликтов с участием России. Ракета обладает значительным разрушительным потенциалом и способна наносить серьёзный ущерб военной инфраструктуре и гражданским объектам противника.

Вывод

Ракета Х-101 считается одним из ключевых элементов российской стратегической авиации и применяется в ходе военных операций для высокоточных ударов по важным целям.

Крылатая ракета Х-101/Х-102 || Обзор