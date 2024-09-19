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Дмитрий Плотников

Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
3:48
Силовые структуры » Военные новости

Если натовские ракеты будут Киевом применены для ударов по объектам в "глубине" России, то это нужно расценивать как прямой удар Запада.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщают российские эксперты, отмечая, что такие удары можно расценивать как военное воздушное вторжение натовских армий. Иными словами — это агрессия против РФ, а также против её международно признанной территории.

А значит, согласно международному праву, Российская Федерация имеет право на самозащиту. Например, на удары по заводам, выпускающим ракеты, которыми была атакована РФ, по коммуникациям, по которым данное вооружение попало в ВСУ, по аэродромам самолётов-носителей этих ракет.

Такими же законными будут удары по штабам, где разрабатываются якобы украинские полётные задания. Поэтому, например, ракета Х-101 запросто может отправиться за 5 тысяч километров, чтобы "посетить" здание британского Генштаба.

Вот и давайте рассмотрим, а что же такое ракета Х-101.

О чём речь

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции. Она является одной из самых современных и эффективных ракет в своём классе.

Основные особенности

  • Дальность полёта: свыше 5500 км, что позволяет поражать цели практически в любой точке земного шара.
  • Точность: благодаря системе наведения ракета способна поражать стационарные и подвижные наземные цели с высокой точностью.
  • Скрытность: корпус ракеты выполнен с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, что затрудняет её обнаружение средствами противовоздушной обороны.
  • Мощная боевая часть: ракета оснащена мощной боевой частью, способной нанести значительные разрушения.
  • Носители: Х-101 запускается с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Принцип действия

  1. Запуск: ракета запускается с борта самолёта-носителя на большой высоте.
  2. Полёт: после запуска ракета летит по заданной траектории, используя систему навигации для коррекции курса.
  3. Наведение: на конечном участке траектории ракета переходит на активное наведение и поражает цель.

Характеристики

  • Дальность полёта: до 4 500 — 5 500 километров,
  • Скорость: около 800 км/ч (крейсерская), до 970 км/ч (максимальная),
  • Масса боевой части: до 450 килограмм,
  • Тип боевой части: осколочно-фугасная, проникающая или кассетная,
  • Точность: вероятное круговое отклонение (ВКО) составляет 5-10 метров,
  • Наведение: комбинированная система наведения с использованием инерциальной навигационной системы, спутниковой навигации ГЛОНАСС и системы коррекции по карте местности.

Варианты ракеты

Х-101 — ракета оснащена обычной боевой частью.

Х-102 — версия ракеты с ядерной боевой частью.

Использование

Х-101 широко применялась в ходе военных конфликтов с участием России. Ракета обладает значительным разрушительным потенциалом и способна наносить серьёзный ущерб военной инфраструктуре и гражданским объектам противника.

Вывод

Ракета Х-101 считается одним из ключевых элементов российской стратегической авиации и применяется в ходе военных операций для высокоточных ударов по важным целям.

Крылатая ракета Х-101/Х-102 || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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