Если натовские ракеты будут Киевом применены для ударов по объектам в "глубине" России, то это нужно расценивать как прямой удар Запада.
Об этом сообщают российские эксперты, отмечая, что такие удары можно расценивать как военное воздушное вторжение натовских армий. Иными словами — это агрессия против РФ, а также против её международно признанной территории.
А значит, согласно международному праву, Российская Федерация имеет право на самозащиту. Например, на удары по заводам, выпускающим ракеты, которыми была атакована РФ, по коммуникациям, по которым данное вооружение попало в ВСУ, по аэродромам самолётов-носителей этих ракет.
Такими же законными будут удары по штабам, где разрабатываются якобы украинские полётные задания. Поэтому, например, ракета Х-101 запросто может отправиться за 5 тысяч километров, чтобы "посетить" здание британского Генштаба.
Вот и давайте рассмотрим, а что же такое ракета Х-101.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции. Она является одной из самых современных и эффективных ракет в своём классе.
Х-101 — ракета оснащена обычной боевой частью.
Х-102 — версия ракеты с ядерной боевой частью.
Х-101 широко применялась в ходе военных конфликтов с участием России. Ракета обладает значительным разрушительным потенциалом и способна наносить серьёзный ущерб военной инфраструктуре и гражданским объектам противника.
Ракета Х-101 считается одним из ключевых элементов российской стратегической авиации и применяется в ходе военных операций для высокоточных ударов по важным целям.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.