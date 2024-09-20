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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече

Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление
4:11
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 20 сентября.

Курская битва

ВСУ продолжают нести серьёзные потери на этом участке СВО. Враг накануне ввёл резерв, который примерно за неделю закончится. И всё это ради того, чтобы выиграть время на ввод оборонительной техники и окапывание. Дорога Коренево — Суджа почти взята армией России под контроль.

Активно работают наши дроны "Иноходец", которые пачками уничтожают технику националистов. Кстати, бандеровцы уже неделю пытаются прорваться в село Весёлое и также стараются окружить его. Но всё это безуспешно, армия РФ сжигает колонны и не даёт им прорваться. Накануне в полдень (и сегодня утром) противник отдельными мобильными группами пытался обойти посёлок с востока. Техника сожжена бойцами 155-й бригады морпехов ВС РФ. Противник откатился в район села Новый Путь.

Донбасс

Русская армия, уничтожая в Покровске мосты, готовится штурмовать городскую агломерацию. В городе уже обрушены три автомобильных моста через железнодорожные пути. Последним из них стал мост на трассе М-30 на западе Покровска. Затем наши воины совершили огневой налёт на ст. Удачную и склады с боеприпасами и ГСМ, находящимся рядом. Такие удары по тылам говорят о подготовке штурма.

Обрушив мосты на ж/д полотно, ВС РФ лишили врага удобного маршрута снабжения из Павлограда и Днепропетровска. Но у неонацистов остаётся ж/д ветка, идущая от Лозовой в Мирноград. Ещё один маршрут — автотрасса Н-32 от Константиновки. Перерезать её можно от Гродовки или Новоторецкого.

Потери ВСУ и "игнор" от США

Появилась информация, что команда Камалы Харрис отказала Владимиру Зеленскому во встрече. Дональд Трамп тоже не особо желает встречаться с комиком. Особенно на фоне того, что и Джо Байден игнорирует встречу с экс-президентом Украины. У офиса президента остаётся несколько дней, чтобы спасти "американское турне Зеленского" от фиаско.

А тем временем, глава ОП Андрей Ермак лично предупредил Главкома ВСУ Александра Сырского, что если он не бросит все силы в наступление, когда Зеленский будет находиться в Штатах, то он будет уволен. Если ВСУ попадёт в какой-нибудь котёл — он тоже потеряет свой пост. Если ВСУ отступит в Курской области — отставка. Если армия Украины понесёт большие территориальные потери и потери в живой силе — это отставка.

Главкому лучше всего начать "позитивное наступление" или хотя бы удержать то, что есть. Иначе роль козла отпущения — минимум что его ждёт. Даже там, где он и не виноват. Сам Зеленский хочет чтобы СБУ и ГУР провели показательные акции в этот период. Им уже дано соответствующее указание.

Ермак очень хочет снять Сырского сразу с главой Минобороны Умеровым (который ставленник западных НКО). Говорящий рот Ермака нардеп Марьяна Безуглая уже начала их атаковать.
Выгнать их нетрудно, поскольку авторитетом в армии они не обладают от слова "совсем".

На фоне этого поступают данные, что 92-я одшбр ВСУ потеряла более 30 % боевиков. Одна из рот бригады просит волонтеров помочь. Среди сигарет, сахара и трусов "спрятан" запрос на три десятка мешков для трупов. Такое количество на роту из 80 солдат говорит само за себя. При этом они забирают с поля боя не всех. Остальные просто биоматериал и пепел. Опознавать, а тем более, хоронить некого.

Главком Сырский бросил в Курскую область бригаду ВСУ на танках Leopard
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу джо байден андрей ермак дональд трамп камала харрис курская область
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