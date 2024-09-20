ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику

Госкорпорация "Ростех" передала Министерству обороны РФ партию переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".
"Высокоточные комплексы", входящие в состав "Ростеха", раньше установленного срока поставили партию ПЗРК, отметили производители.
ПЗРК "Верба" — это российское переносное зенитное ракетное комплексное оружие, предназначенное для поражения различных воздушных целей, таких как самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Этот комплекс является одним из самых современных и эффективных в своём классе.
"Верба" является логическим продолжением развития российских ПЗРК и обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями, например, такими как "Игла". Она обладает более высокой точностью, дальностью и устойчивостью к помехам.
ПЗРК "Верба" широко используется различными родами войск, в том числе пехотой, десантниками и морской пехотой. Он эффективно применяется для защиты различных объектов от воздушных угроз, в том числе в условиях боевых действий.
Разработчики продолжают совершенствовать комплекс "Верба", увеличивая его дальность и точность, а также расширяя номенклатуру поражаемых целей. ПЗРК "Верба" является одним из самых современных и эффективных средств противовоздушной обороны, способным обеспечить надёжную защиту от различных воздушных угроз.
"Верба" представляет собой один из самых современных ПЗРК в мире на сегодня. Комплекс предназначен для уничтожения летающих целей, что и делает с успехом, скидывая на землю натовскую воздушную технику. Кстати, делает "Верба" это даже в условиях организованных оптических помех при визуальной видимости воздушных целей, а также в ночное время суток. А одним из достоинств этого ПЗРК является возможность его использования в любых географических зонах.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.