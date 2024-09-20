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Дмитрий Плотников

ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику

ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО
Силовые структуры » Военные новости

Госкорпорация "Ростех" передала Министерству обороны РФ партию переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".

ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

"Высокоточные комплексы", входящие в состав "Ростеха", раньше установленного срока поставили партию ПЗРК, отметили производители.

О чём речь

ПЗРК "Верба" — это российское переносное зенитное ракетное комплексное оружие, предназначенное для поражения различных воздушных целей, таких как самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Этот комплекс является одним из самых современных и эффективных в своём классе.

Основные характеристики и преимущества

  • Высокая точность: благодаря усовершенствованной системе наведения ракета "Верба" способна поражать цели с высокой вероятностью попадания даже в сложных метеоусловиях и при наличии помех.
  • Большая дальность поражения: комплекс позволяет поражать цели на значительно большем расстоянии, чем его предшественники, что расширяет зону поражения.
  • Устойчивость к помехам: "Верба" обладает высокой устойчивостью к различным видам помех, включая тепловые ловушки, что делает её эффективным средством противодействия современным системам противодействия.
  • Лёгкость в эксплуатации: комплекс прост в освоении и использовании, что позволяет быстро обучать личный состав.
  • Малый вес и компактные размеры: ПЗРК "Верба" легко переносится одним человеком, что делает его мобильным и удобным в применении.

Принцип работы

  1. Обнаружение цели: оператор обнаруживает цель с помощью оптического прицела.
  2. Запуск ракеты: после захвата цели оператор производит пуск ракеты.
  3. Наведение: ракета самостоятельно наводится на цель по инфракрасному излучению, не требуя постоянного сопровождения оператором.
  4. Поражение цели: При достижении цели срабатывает боевая часть, уничтожая её.

Сравнение с другими ПЗРК

"Верба" является логическим продолжением развития российских ПЗРК и обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями, например, такими как "Игла". Она обладает более высокой точностью, дальностью и устойчивостью к помехам.

Конструкция

Комплекс состоит из:

  • Пусковой трубы: в ней размещается непосредственно ракета.
  • Пускового механизма: обеспечивает запуск ракеты.
  • Оптического прицела: служит для обнаружения и сопровождения цели.
  • Блока управления: обеспечивает управление комплексом.

Применение

ПЗРК "Верба" широко используется различными родами войск, в том числе пехотой, десантниками и морской пехотой. Он эффективно применяется для защиты различных объектов от воздушных угроз, в том числе в условиях боевых действий.

Будущее

Разработчики продолжают совершенствовать комплекс "Верба", увеличивая его дальность и точность, а также расширяя номенклатуру поражаемых целей. ПЗРК "Верба" является одним из самых современных и эффективных средств противовоздушной обороны, способным обеспечить надёжную защиту от различных воздушных угроз.

Вывод

"Верба" представляет собой один из самых современных ПЗРК в мире на сегодня. Комплекс предназначен для уничтожения летающих целей, что и делает с успехом, скидывая на землю натовскую воздушную технику. Кстати, делает "Верба" это даже в условиях организованных оптических помех при визуальной видимости воздушных целей, а также в ночное время суток. А одним из достоинств этого ПЗРК является возможность его использования в любых географических зонах.

ПЗРК Верба России обзор и устройство
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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