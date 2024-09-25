Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях

"Мирный" план Зеленского для ООН оказался "продолжением войны"

5:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на среду, 25 сентября.

Освобождение Донбасса

На Торецком участке армия РФ продолжает пытаться разрезать Торецк на северную и южную части. После занятия террикона шахты "Новая" она освободила оставшуюся часть микрорайона Нахаловка. Так продолжается вбиваться клин для взятия укрепрайона украинских войск — шахту "Центральную" с терриконами.

Русские бойцы также взяли под контроль дорогу Курахово — Угледар, по которой ВСУ осуществляли логистику. Им остался последний путь по грунтовой дороге и тот полностью под контролем ВС РФ. Неонацисты выйти из города теперь могут только пешком к Богоявленке.

Но кто сегодня не выйдет, останется в Угледаре навсегда. Сперва его удерживала группировка в 2000 боевиков. Вчера часть ВСУ стала выходить неся потери, а особенно быстро бежали 57-я и 72-я бригады армии Украины пережившие когда-то кошмар Авдеевки.

Итак, в городской застройке взяты под контроль все трассы. Чуя, что "котёл" неизбежен, бандеровцы массово сдаются в плен. Дни украинской крепости сочтены: город компактен, все высоты и опорники ВСУ преодолены — Угледар в полуокружении. Зарубежные аналитики начали готовить слив города объясняя, что сдача его — "не конец света", сам он "выполнил свою задачу". Так же, как Авдеевка, Попасная, Артёмовск и пр.

На Селидовском участке тоже фронт трещит по швам — российская армия вышла на окраину Цукурино, взяла в полуокружение само Селидово и полностью освободила Острое.

На Купянском участке группировка ВС РФ взяла под контроль дорогу Боровая — Купянск, осложнив логистику боевикам и взяв под огневой контроль балку "Журавка". Отступать националисты вынуждены и в Курской области.

Дебаты в ООН

Бывший президент Украины Владимир Зеленский в ООН выступил против переговоров с РФ. "Конфликт на Украине нельзя решить переговорами, Россию можно только принудить к миру", сказал глава киевского режима.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ответил, что "Украина при диктатуре Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в пучину Третьей мировой". Он отметил, что Российская Федерация продолжит спецоперация, если Запад не пожелает избавиться от этой раковой опухоли, и надеется, что преступный режим в Киеве не сможет уничтожить всю Украину и её народ.

Властям Украины необходимо быстрее принять меры долгосрочного урегулирования кризиса, и не скатываться к мифическим "планам победы".

"Курский гамбит" не помог

Украину уже готовят к капитуляции, с каждым днём ресурсы — денежные, военные, людские — у Киева истощаются. Никакая поддержка Запада и никакие "Курские гамбиты" не помогут. Поэтому мировые СМИ, ещё недавно воспевавшие ВСУ, теперь предрекают Украине переговоры или смерть.

СМИ Запада уже прямо пишут, что РФ на порядок превосходит Украину по ресурсам, и в интересах Киева закончить сопротивление как можно быстрее. Зеленский будет вынужден идти на переговоры, а в этом ему "поможет" Вашингтон: либо Трамп, давно обещавший закончить войну, либо нынешняя власть, чтобы выбить у Трампа "мирный козырь".

Причем о благоприятных вариантах речь не идёт: западная пресса уверена, что Украина потеряет территории: либо по финскому сценарию, либо по корейскому, либо по германскому. "План победы" от Зеленского все уже признают утопичным.

Цугцванг Киева

Если Зеленский получит (что, скорее всего) "холодный душ" в турне по Америке, то по приезду в отставку "уйдут" главком Александр Сырский, министр обороны Рустам Умеров и главный конкурент глава ГУР Кирилл Буданов*.

Это будет воспринято элитой, как полный политический кризис в стране и "падения" империи Зеленского, что усилит "брожение" внутри системы. А тем временем, в Генштабе ВСУ рассказали, что Пентагон запретил участвовать самолётам F-16 в боевых заданиях и требует согласовывать с ними каждый вылет. Армия Украины осталась без поддержки с воздуха, а последний доступный инструмент - дроны, теряют эффективность из-за РЭБов.

* внесён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм.

Уточнения

Цугцва́нг (нем. Zugzwang «принуждение к ходу») — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

В настоящее время термин употребляется не только в шахматах, но и в других видах спорта (бильярд, кёрлинг), в азартных и настольных играх (нарды, карточные игры), а также во многих других областях и даже в быту. Например, в значении, когда любое действие заведомо приведёт к ухудшению ситуации.



Василий Небензя на заседании ООН