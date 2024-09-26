Бойцы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерии группировки войск "Восток" армии России уничтожили бронетехнику Вооружённых сил Украины в районе Времевского выступа.
Расчёты артиллерии группировки войск на Южно-Донецком направлении нанесли удар по укреплённому району националистов в районе Времевского выступа.
Залп 16-ю реактивными снарядами "Урагана" (по 300 килограммов каждый) накрывает территорию в 42 гектара — это шесть футбольных полей. Фугасные боеснаряды способны пробить бетонные укрытия толщиной 1,5 метра.
По словам российских бойцов-артиллеристов, жара в Донбассе помогла — чем выше температура заряда, тем летит дальше сам снаряд. Поэтому им удавалось поразить цели на расстоянии в 38 км.
По выявленной русскими разведчиками цели — скоплению военной техники и личному составу ВСУ у Времевского выступа "Ураган" ударил точно, и это подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников.
РСЗО "Ураган" — это советская реактивная система залпового огня, которая и по сей день остается одним из наиболее эффективных средств артиллерии. Её мощь и точность делают систему незаменимой на поле боя.
РСЗО "Ураган" позволяет за считанные секунды выпустить залп из 16-ти ракет, накрывая обширную площадь. Это делает её особенно эффективной при массированных обстрелах.
"Ураган" может использовать различные виды боеприпасов, включая:
За время своей эксплуатации РСЗО "Ураган" неоднократно модернизировалась. Новые версии получили более современное оборудование, улучшенную систему управления огнем и новые виды боеприпасов.
Высокая огневая мощь: залп из 16 ракет позволяет нанести значительный урон противнику,
Большая дальность стрельбы: позволяет поражать цели на значительном расстоянии,
Высокая мобильность: гусеничное шасси обеспечивает хорошую проходимость,
Разнообразие боеприпасов: позволяет эффективно решать различные боевые задачи.
Большие габариты и масса: затрудняют транспортировку и развертывание,
Ограниченный боекомплект: после залпа требуется время на перезарядку,
Уязвимость к противобатарейной борьбе: РСЗО является приоритетной целью для артиллерии противника.
РСЗО "Ураган" — это грозное оружие, способное изменить ход боя. Однако, как и любое другое оружие, она имеет свои сильные и слабые стороны. Её эффективность во многом зависит от тактики применения и условий боевых действий.
"Когда работаем фугасными боеприпасами — то по укрепрайонам, по блиндажам, также по зданиям, если там пехота засела. Также по скоплению техники, по складам с горючим и боеприпасами", — цитирует Минобороны командира РСЗО "Ураган".
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