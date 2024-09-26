РСЗО "Ураган". Реактивный огонь, уничтожающий всё на больших площадях

РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бойцы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерии группировки войск "Восток" армии России уничтожили бронетехнику Вооружённых сил Украины в районе Времевского выступа.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org, CC BY 4.0

Донецкий бэкграунд

Расчёты артиллерии группировки войск на Южно-Донецком направлении нанесли удар по укреплённому району националистов в районе Времевского выступа.

Залп 16-ю реактивными снарядами "Урагана" (по 300 килограммов каждый) накрывает территорию в 42 гектара — это шесть футбольных полей. Фугасные боеснаряды способны пробить бетонные укрытия толщиной 1,5 метра.

По словам российских бойцов-артиллеристов, жара в Донбассе помогла — чем выше температура заряда, тем летит дальше сам снаряд. Поэтому им удавалось поразить цели на расстоянии в 38 км.

По выявленной русскими разведчиками цели — скоплению военной техники и личному составу ВСУ у Времевского выступа "Ураган" ударил точно, и это подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников.

О чём речь

РСЗО "Ураган" — это советская реактивная система залпового огня, которая и по сей день остается одним из наиболее эффективных средств артиллерии. Её мощь и точность делают систему незаменимой на поле боя.

Характеристика системы

Калибр: 220 мм,

Дальность стрельбы: до 35 км,

Боекомплект: 16 неуправляемых ракет,

Шасси: специальное гусеничное шасси,

Назначение: поражение живой силы, техники, артиллерийских батарей, командных пунктов и других целей.

Принцип работ

РСЗО "Ураган" позволяет за считанные секунды выпустить залп из 16-ти ракет, накрывая обширную площадь. Это делает её особенно эффективной при массированных обстрелах.

Виды боеприпасов

"Ураган" может использовать различные виды боеприпасов, включая:

Осколочно-фугасные: для поражения живой силы и небронированной техники, Кассетные: содержат большое количество мелких суббоеприпасов, эффективные против живой силы и легкобронированной техники, Термобарические: создают мощную ударную волну и огненный шар, эффективные против живой силы в укрытиях.

Модернизации

За время своей эксплуатации РСЗО "Ураган" неоднократно модернизировалась. Новые версии получили более современное оборудование, улучшенную систему управления огнем и новые виды боеприпасов.

Преимущества

Высокая огневая мощь: залп из 16 ракет позволяет нанести значительный урон противнику,

Большая дальность стрельбы: позволяет поражать цели на значительном расстоянии,

Высокая мобильность: гусеничное шасси обеспечивает хорошую проходимость,

Разнообразие боеприпасов: позволяет эффективно решать различные боевые задачи.

Недостатки

Большие габариты и масса: затрудняют транспортировку и развертывание,

Ограниченный боекомплект: после залпа требуется время на перезарядку,

Уязвимость к противобатарейной борьбе: РСЗО является приоритетной целью для артиллерии противника.

Вывод

РСЗО "Ураган" — это грозное оружие, способное изменить ход боя. Однако, как и любое другое оружие, она имеет свои сильные и слабые стороны. Её эффективность во многом зависит от тактики применения и условий боевых действий.

"Когда работаем фугасными боеприпасами — то по укрепрайонам, по блиндажам, также по зданиям, если там пехота засела. Также по скоплению техники, по складам с горючим и боеприпасами", — цитирует Минобороны командира РСЗО "Ураган".

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