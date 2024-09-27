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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в США отвергнут "план победы" Зеленского, "котёл" в Угледаре готов и скоро захлопнется

В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16
3:58
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 27 сентября.

Освобождение Донбасса

Вчера на этом участке СВО Угледар практически оказался в оперативном окружении. Примыкающие к городу высоты постепенно освобождаются российскими "штормами", и окно для отступления бандеровцев продолжает захлопываться. Скоро "котёл" состоится и для ВСУ всё будет кончено. Два варианта для боевиков — смерть или плен.

"Российские войска мощно продвинулись к западу от Угледара, выйдя на трассу, которая ведет на Богоявленку", — признал работающий на ГУР Украины военно-аналитический ресурс Deep State.

Ему вторит и западное издание Financial Times, отмечая, что российские войска освобождают новые территории, пока Владимир Зеленский находится в США.

Армия России освободила Украинск в районе логистического узла города Покровска, также добилась успехов и приблизилась к окружению Угледара и Курахово, двух населённых пунктов на юге в том же районе. И если эти два города ВС РФ возьмут, то будет окружён и взят сам Покровск, а значит, разорвана главная линия снабжения Украины в Донбассе, подчеркнули в СМИ.

Тем временем, на Кураховском участке у армии РФ большие планы: её и восточные границы Курахово разделяет каких-то 2 км, но штурмовать населённик в лоб нет смысла — в городе очень оснащённый гарнизон ВСУ и укрепрайоны. А значит, вскоре от Цукурино и от Угледара будут подтянуты силы — для широкого охвата и самого Курахово, и большого куска территории ДНР.

Уничтожение F-16 и пропавший без вести "корпус ВСУ"

Накануне на аэродром в Староконстантинове в гости к американским F-16 пожаловали русские ракеты "Кинжал". К вечеру установили предварительные результаты ударов в Хмельницкой области: два F-16, один Су-24 и склад западных ракет Storm Shadow к ним. Теперь у Киева нет надёжного укрытия для "летакiв".

А тем временем на Украине косвенно признают пропавших без вести — 55 тысяч человек. Это целый армейский корпус!
Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Тимченко. Плюс вчера была опубликована интересная сводка о количестве дезертиров ВСУ. Военный юрист Незалежной Лихачёв рассказал, что за два года беглецами стали более 100 тысяч украинцев, и больше всего случаев пришлось на 2024 год.

Итоги турне Зеленского

А в США отвергнут "план победы" экс-президента Зеленского. В Белом доме заявили, что по результатам его встречи с Байденом, разрешения о нанесении ударов по территории России дано не будет. Как и предполагалось, в Вашингтоне поняли, что этот план — втянуть США в войну с Россией и не "повелись".

"План победы" — это набор инициатив, который предстоит изучить в следующие недели, дипломатично сообщил Белый дом. А разведка США считает, что если Киеву разрешат бить дальнобойным оружием вглубь России, то это вызовет силовой ответ Кремля и его союзников

В качестве возможного ответа — активизация диверсий в Европе — поджоги, атаки на западные военные базы, сообщает The New York Times, ссылаясь на источники. Помимо этого, разведка сомневается в эффективности предоставления Зеленскому таких прав, поскольку ВСУ располагают ограниченным количеством натовского дальнобойного оружия, а о новых поставках не сообщалось.

Уточнения

Староконстанти́нов (укр. Старокостянтинів) — город в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.
Сейчас здесь расположена 7-я бригада тактической авиации воздушного командования «Запад» Воздушных Сил Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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