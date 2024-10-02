Передачи в СИЗО. Как по возможности облегчить жизнь российского заключённого

Онлайн-сервисы теперь работают и в исправительных учреждениях ФСИН

В свете последних неприятных инцидентов в исправительных колониях и следственных изоляторах России, возникает вопрос, а оптимизируется ли работа по линии ФСИН.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Ведь не секрет, что многие люди попадают в места лишения свободы по ошибке, не являясь злостными преступниками. Конечно, государство должно всем давать шанс для того, чтобы вернуться в общество полноценным гражданином. А на вопрос корреспондента Pravda.Ru, что делается сегодня для оступившихся граждан, ответил IT-разработчик, ведущий специалист-эксперт компании Северо-Западный силовой альянс Аик Котов.

"Сегодня онлайн-сервисы всё больше входят в нашу жизнь. И исправительные учреждения не являются исключением. Например, для передачи посылок в учреждения ФСИН разработаны современные сервисы для оптимизации времени отправителя, а также минимизации времени затрачиваемого при процедуре передачи посылок лично. У некоторой части населения в исправительных учреждениях России отбывают наказание знакомые или родственники. Согласно российскому законодательству, осуждённые обязаны быть обеспечены вещами и одеждой с полным перечнем можно ознакомится на официальном сайте ФСИН или на информационных ресурсах. Помимо этого отбывающие наказание имеют право на получение дополнительных, платных услуг. К которым относятся: Прачечная,

Ателье,

Ремонт обуви,

Интернет-магазин,

Парикмахерская,

Доставка еды,

Прокат оборудования,

Медуслуги,

Консультации специалистов,

Занятия спортом,

Онлайн-образование,

Ксерокопии. Самая востребованная из этого перечня услуга, которая на платной основе предоставляет возможность заказать продукты питания и прочие необходимые в обиходе разрешённые вещи в дополнение к предоставляемым администрацией. Но в ситуации, когда вы захотите отправить посылку заключённому, отправитель в виду незнания часто сталкивается с рядом проблем".

Например, какими?

"Во-первых, очень часто заключённый находится от отправителя в другом регионе. Согласитесь, что передать посылку из Санкт-Петербурга или Москвы осуждённому куда-нибудь скажем в Республику Калмыкия, например в ИК-2 Яшкуль, такое себе занятие. Второй момент. Так как необходимо строго придерживаться перечня разрешённых товаров, многие по незнанию отправляют товары, которые гарантировано не пропустят при обязательном досмотре в СИЗО и других исправительных учреждениях. Например, продукты в стеклянной таре. Или запрещены мёд, джем и варенье в "стекле". Третий важный момент. Временной фактор. Довольно просто можно прикинуть, сколько уйдёт времени на закупку продуктов, их упаковку транспортировку, а также времени, которое отправитель потратит на процедуру досмотра. Это может занять не один день. Осмыслив всё выше перечисленное, в помощь российским гражданам был предложен сервис который сводит процедуру доставки разрешённых товаров в исправительные учреждения в несколько кликов мышкой. Причём осужденный гарантировано получит именно то, что отправитель скомплектовал для отправки. Плюсом таких онлайн сервисов также является достаточно широкий ассортимент разрешённых товаров, по сравнению с "ларьками" и магазинами при исправительных учреждениях. Наработки в области таких удобных сервисов позволили не ограничиваться только сферой доставки посылок в СИЗО, а применить онлайн инструменты для создания более масштабных и амбициозных проектов в сфере закрытия любых потребностей в товарах и услугах для всех слоёв населения".