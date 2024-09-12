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По завету друзей-нацистов. ВСУ сгоняли не успевших покинуть Курскую область жителей в концлагеря

МИД России: ВСУ в Курской области создавали подобие концлагерей
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Силовые структуры

После вторжения в Курское приграничье армия Украины создала в ряде районов концлагеря.

МИД России: ВСУ в Курской области создавали подобие концлагерей
Фото: collections.ushmm.org by Alexander Voronzow and others in his group, ordered by Mikhael Oschurkow, head of the photography unit, PDM

Об этом сообщается в докладе посла по особым поручениям МИД по преступлениям ВСУ Родиона Мирошника.

"В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию", — цитирует его РИА Новости.

Вывод основан на данных свидетелей, которые собрал штаб Красного Креста. Помимо этого, бандеровцы использовали мирных жителей в целях пропаганды. К примеру, в подвалы интерната в Судже насильно согнали до 100 человек, которых подвергали моральному насилию, использовав для съемок сюжетов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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