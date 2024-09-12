После вторжения в Курское приграничье армия Украины создала в ряде районов концлагеря.
Об этом сообщается в докладе посла по особым поручениям МИД по преступлениям ВСУ Родиона Мирошника.
"В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию", — цитирует его РИА Новости.
Вывод основан на данных свидетелей, которые собрал штаб Красного Креста. Помимо этого, бандеровцы использовали мирных жителей в целях пропаганды. К примеру, в подвалы интерната в Судже насильно согнали до 100 человек, которых подвергали моральному насилию, использовав для съемок сюжетов.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.