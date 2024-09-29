Российские самолёты МиГ-31 на днях в Хмельницкой области Украины дважды за утро ударили ракетами "Кинжал" по аэродрому в Староконстантинове.
Там наши боевые машины продолжают проваливать западную программу по использованию американских F-16 для атак ракетами Storm Shadow по территории РФ. Но основное — это срыв работы ВВСУ против ВКС России, продолжающих не только уничтожать неонацистов и наёмников, а также добивать новыми боеприпасами КАБ до Запорожья.
МиГ-31 — это советский и российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, разработанный в ОКБ МиГ. Он является одним из самых быстрых боевых самолётов в мире, способным развивать скорость до 3000 км/ч. Разработан на базе МиГ-25.
Разработанный в 1970-х годах, МиГ-31 был призван обеспечить надёжную защиту воздушных границ СССР. Он предназначался для перехвата и уничтожения воздушных целей на больших высотах, в том числе стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет.
Несмотря на свой возраст, МиГ-31 продолжает оставаться актуальным боевым самолётом. Он неоднократно модернизировался, что позволило улучшить его характеристики и боевые возможности. Последняя модификация, МиГ-31БМ, получила новые радары, системы управления вооружением и другие современные системы.
МиГ-31 продолжает служить в российских ВКС и является важным элементом системы противовоздушной обороны. Он активно используется для перехвата воздушных целей, а также для выполнения других задач.
Самолёт оснащён разнообразным вооружением, которое позволяет ему эффективно поражать воздушные цели на различных дальностях.
Основное вооружение включает
Ракеты класса "воздух-воздух":
Р-33: ракеты большой дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения. Они предназначены для поражения крупных воздушных целей, таких как стратегические бомбардировщики, на дальности до 120 км.
Р-40Т/ТД: ракеты средней дальности с тепловой головкой самонаведения. Они используются для поражения маневренных воздушных целей.
Р-60М/Р-73: ракеты ближнего боя с инфракрасной головкой самонаведения. Они применяются для поражения истребителей противника на малых дистанциях.
Пушечная установка
МиГ-31 также оснащён шестиствольной пушкой ГШ-23, которая используется для поражения малоразмерных целей и при стрельбе по наземным объектам.
МиГ-31 является одним из самых быстрых пилотируемых летательных аппаратов в мире.
Самолёт может развивать такую скорость, что при полёте на большой высоте создается плазма, которая нагревает обшивку до высоких температур.
МиГ-31 использовался для перехвата спутников.
Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG.
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