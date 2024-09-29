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Дмитрий Плотников

Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос

МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
4:39
Силовые структуры » Военные новости

Российские самолёты МиГ-31 на днях в Хмельницкой области Украины дважды за утро ударили ракетами "Кинжал" по аэродрому в Староконстантинове.

МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

Там наши боевые машины продолжают проваливать западную программу по использованию американских F-16 для атак ракетами Storm Shadow по территории РФ. Но основное — это срыв работы ВВСУ против ВКС России, продолжающих не только уничтожать неонацистов и наёмников, а также добивать новыми боеприпасами КАБ до Запорожья.

О чём речь

МиГ-31 — это советский и российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, разработанный в ОКБ МиГ. Он является одним из самых быстрых боевых самолётов в мире, способным развивать скорость до 3000 км/ч. Разработан на базе МиГ-25.

История создания и назначения

Разработанный в 1970-х годах, МиГ-31 был призван обеспечить надёжную защиту воздушных границ СССР. Он предназначался для перехвата и уничтожения воздушных целей на больших высотах, в том числе стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет.

Уникальные характеристики

  • Скорость: МиГ-31 может развивать скорость, превышающую скорость звука в несколько раз, что делает его практически недосягаемым для многих воздушных целей.
  • Высота полёта: самолёт способен подниматься на высоту более 20 км, что позволяет ему эффективно действовать в верхних слоях атмосферы, буквально в ближнем космосе.
  • Дальность полёта: благодаря мощным двигателям МиГ-31 обладает большой дальностью полёта, что увеличивает зону его боевого применения.
  • Вооружение: самолёт оснащён различными видами вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности, способные поражать цели на значительном расстоянии.

Модернизация

Несмотря на свой возраст, МиГ-31 продолжает оставаться актуальным боевым самолётом. Он неоднократно модернизировался, что позволило улучшить его характеристики и боевые возможности. Последняя модификация, МиГ-31БМ, получила новые радары, системы управления вооружением и другие современные системы.

Роль в современных вооруженных силах и вооружение

МиГ-31 продолжает служить в российских ВКС и является важным элементом системы противовоздушной обороны. Он активно используется для перехвата воздушных целей, а также для выполнения других задач.

Самолёт оснащён разнообразным вооружением, которое позволяет ему эффективно поражать воздушные цели на различных дальностях.

Основное вооружение включает

Ракеты класса "воздух-воздух":

Р-33: ракеты большой дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения. Они предназначены для поражения крупных воздушных целей, таких как стратегические бомбардировщики, на дальности до 120 км.

Р-40Т/ТД: ракеты средней дальности с тепловой головкой самонаведения. Они используются для поражения маневренных воздушных целей.

Р-60М/Р-73: ракеты ближнего боя с инфракрасной головкой самонаведения. Они применяются для поражения истребителей противника на малых дистанциях.

Пушечная установка

МиГ-31 также оснащён шестиствольной пушкой ГШ-23, которая используется для поражения малоразмерных целей и при стрельбе по наземным объектам.

Особенности вооружения МиГ-31

  • Большая дальность поражения: благодаря ракетам Р-33 МиГ-31 может поражать цели на значительно большем расстоянии, чем многие другие истребители.
  • Многоканальность: самолёт может одновременно сопровождать несколько целей и атаковать их различными типами ракет.
  • Высокая точность: современные системы управления вооружением обеспечивают высокую точность поражения целей.

Интересные факты

МиГ-31 является одним из самых быстрых пилотируемых летательных аппаратов в мире.

Самолёт может развивать такую скорость, что при полёте на большой высоте создается плазма, которая нагревает обшивку до высоких температур.

МиГ-31 использовался для перехвата спутников.

Уточнения

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG.

МиГ-31 – секреты самого быстрого боевого самолета в мире
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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