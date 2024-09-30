Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага

Катера ВМФ РФ стали оборудовать автоматизированными модулями.
Один из таких перспективных модулей — разработка "Нарвал". Их устанавливают на судах водоизмещением до 20 т. в качестве вспомогательной или основной системы вооружения. Использование разработки "Ростеха" помогает эффективнее обнаруживать и поражать огневые средства и легкобронированные цели, уничтожать живую силу противника, наносить урон по воздушным целям.
Боевой модуль "Нарвал" — российская разработка, представляющая собой дистанционно управляемую огневую систему, предназначенную для установки на различные типы морских судов.
"Нарвал" представляет собой компактный и легко интегрируемый модуль, оснащённый различными видами вооружения и датчиками.
Стандартное вооружение "Нарвала" включает в себя крупнокалиберный пулемёт, такой как "Корд", который эффективен против легкобронированной техники, живой силы и воздушных целей на малых высотах. Дополнительно модуль может быть оснащен автоматическими гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами и другими видами вооружения.
"Нарвал" оснащён современными системами управления и прицеливания, которые обеспечивают высокую точность стрельбы. В состав этих систем входят:
"Нарвал" нашёл широкое применение на различных типах морских судов, включая:
Патрульные катера: для охраны морских границ и борьбы с контрабандой.
Десантные корабли: для обеспечения огневой поддержки десантных операций.
Малые ракетные корабли: для усиления их противовоздушной и противокорабельной обороны.
Боевые модули "Нарвал" точно можно считать прорывом в борьбе с БЭКами врага. Помимо этого, эту разработка — задел на будущее, когда применение безэкипажных катеров выйдет на принципиально новый уровень. В будущем морские дроны смогут выполнять роль тарана со взрывчаткой, а также носителей оружия.
БЭК — безэкипажный катер, беспилотный надводный аппарат используемый в военной сфере.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.