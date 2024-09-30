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Дмитрий Плотников

Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага

Боевой модуль "Нарвал". Око и клыки современного российского флота
3:47
Силовые структуры » Военные новости

Катера ВМФ РФ стали оборудовать автоматизированными модулями.

Боевой модуль "Нарвал". Око и клыки современного российского флота
Фото: минобороны.рф by Антон Блинов, CC BY 4.0

Один из таких перспективных модулей — разработка "Нарвал". Их устанавливают на судах водоизмещением до 20 т. в качестве вспомогательной или основной системы вооружения. Использование разработки "Ростеха" помогает эффективнее обнаруживать и поражать огневые средства и легкобронированные цели, уничтожать живую силу противника, наносить урон по воздушным целям.

О чём речь

Боевой модуль "Нарвал" — российская разработка, представляющая собой дистанционно управляемую огневую систему, предназначенную для установки на различные типы морских судов.

Особенности конструкции и вооружения

"Нарвал" представляет собой компактный и легко интегрируемый модуль, оснащённый различными видами вооружения и датчиками.

Основные характеристики

  • Многофункциональность: модуль способен вести огонь по наземным, надводным и воздушным целям, обеспечивая универсальность применения.
  • Высокая точность: современные системы управления и стабилизации позволяют вести прицельный огонь даже при качке судна.
  • Автоматизация: многие процессы управления модулем автоматизированы, что снижает нагрузку на экипаж и повышает эффективность.
  • Модульность: конструкция модуля позволяет легко адаптировать его под различные типы судов и задачи.

Стандартное вооружение "Нарвала" включает в себя крупнокалиберный пулемёт, такой как "Корд", который эффективен против легкобронированной техники, живой силы и воздушных целей на малых высотах. Дополнительно модуль может быть оснащен автоматическими гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами и другими видами вооружения.

Системы управления и прицеливания

"Нарвал" оснащён современными системами управления и прицеливания, которые обеспечивают высокую точность стрельбы. В состав этих систем входят:

  1. Оптико-электронные приборы: тепловизоры, лазерные дальномеры, телевизионные камеры, позволяющие обнаруживать и идентифицировать цели в различных условиях освещенности и метеорологических условиях.
  2. Система стабилизации: обеспечивает устойчивость прицела при движении судна и позволяет вести точную стрельбу даже в сложных условиях.
  3. Баллистический вычислитель: автоматически рассчитывает баллистические поправки, обеспечивая высокую точность стрельбы на различных дальностях.

Применение

"Нарвал" нашёл широкое применение на различных типах морских судов, включая:

Патрульные катера: для охраны морских границ и борьбы с контрабандой.

Десантные корабли: для обеспечения огневой поддержки десантных операций.

Малые ракетные корабли: для усиления их противовоздушной и противокорабельной обороны.

Преимущества

  • Высокая эффективность: "Нарвал" обеспечивает эффективное поражение широкого спектра целей.
  • Универсальность: модуль может быть установлен на различные типы судов.
  • Высокая степень автоматизации: снижает нагрузку на экипаж и повышает эффективность.
  • Модернизация: модуль может быть легко модернизирован для использования новых видов вооружения и систем управления.

Вывод

Боевые модули "Нарвал" точно можно считать прорывом в борьбе с БЭКами врага. Помимо этого, эту разработка — задел на будущее, когда применение безэкипажных катеров выйдет на принципиально новый уровень. В будущем морские дроны смогут выполнять роль тарана со взрывчаткой, а также носителей оружия.

Уточнения

БЭК — безэкипажный катер, беспилотный надводный аппарат используемый в военной сфере.

Российский корабельный боевой модуль Нарвал для защиты от дронов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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