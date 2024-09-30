Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских

Ракеты Storm Shadow производства Великобритании (и их французский аналог SCALP), которые стали символом западной поддержки Киева, не изменят стратегическую ситуацию.

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В этом признаются СМИ Запада.

Самолёты с аэродромов России были ключевой целью армии Украины. Однако русские их переместили за пределы радиуса действия этих европейских боеприпасов, и это существенно снижает их эффективность.

Помимо этого, небольшие запасы ракет Storm Shadow и SCALP-EG не смогут оказать значительного влияния на ход боёв, отмечают западные чиновники, признав, что они не являются стратегической панацеей.

О чём речь

Storm Shadow — это высокоточная крылатая ракета дальнего действия, разработанная для ударов по важным наземным целям на больших расстояниях. Она была создана совместно британской и французской компанией MBDA для применения с самолётов.

Основная задача ракеты заключается в уничтожении высокозащищённых объектов, таких как командные пункты, склады и другие стратегически важные цели.

Основные характеристики

Дальность действия: более 250 километров.

Тип: крылатая ракета класса "воздух-земля".

Наведение: комбинация GPS и инерциальной навигационной системы, с возможностью коррекции по оптическим данным.

Боеголовка: тандемная проникающая, предназначена для пробивания укрепленных объектов.

Storm Shadow активно использовалась в различных конфликтах, включая операции в Ираке, Ливии и Сирии, что доказало её высокую эффективность в реальных боевых условиях.

Ключевые особенности

Большая дальность: Storm Shadow способна поражать цели на расстоянии более 250 километров, что позволяет атаковать объекты, находящиеся далеко от линии фронта.

Низкая заметность: ракета спроектирована таким образом, чтобы её было трудно обнаружить радарам противника, что повышает живучесть данного боеприпаса.

Высокая точность: Storm Shadow использует комбинацию инерциальной навигации, GPS и инфракрасного изображения для точного поражения цели.

Проникающая боевая часть: ракета оснащена боевой частью, способной проникать в укреплённые объекты, такие как бункеры и подземные командные пункты.

История создания и применения

Разработка Storm Shadow началась в 1990-х годах компаниями Matra и British Aerospace.

Ракета поступила на вооружение ВВС Великобритании и Франции в 2003 году.

Storm Shadow применялась в боевых действиях в Ираке, Ливии и Сирии.

В мае 2023 года Великобритания объявила о поставках Storm Shadow Украине.

Принцип работы и применение

Ракета запускается с самолёта и летит к цели по заданной траектории. На конечном участке полёта она переходит на низкую высоту и атакует цель с небольшой скоростью. Это позволяет повысить точность поражения и снизить вероятность перехвата. Летает Storm Shadow на высоте около 40 м., используя данные GPS и системы коррекции траектории. Она способна огибать рельеф местности, меняя направление, и предоставлять потенциальному оппоненту ограниченное время на реагирование.

Значение для современной войны

Storm Shadow является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Она позволяет поражать критически важные объекты противника, не подвергая опасности собственные войска. Благодаря своей дальности и точности, Storm Shadow может значительно изменить ход боевых действий.

Уточнения

MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) — ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем.

Была образована путём объединения Aérospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica и Matra BAe Dynamics в декабре 2001 года. По состоянию на 2003 год, компания имела 10 000 сотрудников, а в 2005 году её годовой оборот составил € 3 000 000 000.



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