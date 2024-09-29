100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

Лондон дополнительно поставит Киеву около сотни ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы.
Об этом ранее говорил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Раньше уже сообщалось, что Британия поставит Украине 100 ракет для самолётов F-16 в конце лета. А передача самих истребителей якобы началась. Напомним, осенью 2022 года Лондон передал ВСУ ракеты Brimstone-2 с увеличенной дальностью и лазерным наведением. В феврале 2024 года Британия сообщила о планах поставить Киеву ещё двести самонаводящихся ракет Brimstone.
Семейство Brimstone включает несколько модификаций ракет. Их запускают в основном, с использованием самолётов, вертолётов или беспилотных аппаратов для уничтожения морских и наземных целей, в том числе движущихся. Одна ракета Brimstone стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов (около 12 млн рублей).
Ракета Brimstone — это современная управляемая ракета класса "воздух-земля", разработанная компанией MBDA UK. Она предназначена для поражения подвижных и стационарных целей с высокой точностью и минимальными побочными повреждениями. Первоначально разработанная для британских ВВС, Brimstone может быть использована на различных платформах, включая самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты.
Brimstone 1
Описание: первая версия ракеты, поступившая на вооружение в начале 2000-х годов. Оснащена радиолокационной системой наведения миллиметрового диапазона.
Особенности: эффективна против бронированных целей, включая танки и БМП.
Brimstone 2
Описание: улучшенная версия, поступившая на вооружение в 2016 году. Имеет увеличенную дальность, улучшенную боеголовку и усовершенствованную систему наведения.
Особенности: Комбинированная система наведения позволяет поражать как стационарные, так и подвижные цели с высокой точностью.
Dual-Mode Brimstone (DMB)
Описание: версия с двойным режимом наведения, сочетающая радиолокационное наведение и полуактивное лазерное наведение.
Особенности: повышенная гибкость применения, возможность поражать цели в сложных условиях, включая городские зоны и зоны с высоким уровнем радиопомех.
Brimstone Sea Spear
Описание: морская версия ракеты, разработанная для использования с кораблей и против надводных целей.
Особенности: адаптирована для морских условий, имеет улучшенную систему наведения для поражения надводных целей.
Ракеты Brimstone широко используются британскими ВВС и зарекомендовали себя как высокоэффективное оружие в различных военных конфликтах. Благодаря своей высокой точности и способности поражать как подвижные, так и стационарные цели, ракеты Brimstone часто применяются в военных операциях.
Ракеты Brimstone представляют собой современное и высокоточное оружие, способное эффективно поражать широкий спектр целей. Постоянные улучшения и разработки новых модификаций позволяют этому комплексу оставаться актуальным и востребованным в современных военных конфликтах.
CAMM (англ. Common Anti-Air Modular Missile, модульные зенитные ракеты общего назначения) — это семейство зенитных ракет, разработанных компанией MBDA UK для Соединённого Королевства. [8] CAMM имеет некоторые общие особенности и компоненты с ракетой ASRAAM, но с обновлённой электроникой и активной радиолокационной системой самонаведения.
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