100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16

Лондон дополнительно поставит Киеву около сотни ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы.

Фото: commons.wikimedia.org by Vslv, CC BY-SA 4.0

Об этом ранее говорил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Раньше уже сообщалось, что Британия поставит Украине 100 ракет для самолётов F-16 в конце лета. А передача самих истребителей якобы началась. Напомним, осенью 2022 года Лондон передал ВСУ ракеты Brimstone-2 с увеличенной дальностью и лазерным наведением. В феврале 2024 года Британия сообщила о планах поставить Киеву ещё двести самонаводящихся ракет Brimstone.

Семейство Brimstone включает несколько модификаций ракет. Их запускают в основном, с использованием самолётов, вертолётов или беспилотных аппаратов для уничтожения морских и наземных целей, в том числе движущихся. Одна ракета Brimstone стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов (около 12 млн рублей).

О чём речь

Ракета Brimstone — это современная управляемая ракета класса "воздух-земля", разработанная компанией MBDA UK. Она предназначена для поражения подвижных и стационарных целей с высокой точностью и минимальными побочными повреждениями. Первоначально разработанная для британских ВВС, Brimstone может быть использована на различных платформах, включая самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты.

Основные характеристики

Тип: управляемая ракета класса "воздух-земля",

Дальность: до 60 км (при запуске с самолёта),

Скорость: сверхзвуковая,

Система наведения: комбинированная система наведения, включающая полуактивное лазерное наведение (SAL) и радиолокационное наведение миллиметрового диапазона (MMW),

Боеголовка: тандемная кумулятивная боеголовка, способная пробивать современную броню.

Модификации

Brimstone 1

Описание: первая версия ракеты, поступившая на вооружение в начале 2000-х годов. Оснащена радиолокационной системой наведения миллиметрового диапазона.

Особенности: эффективна против бронированных целей, включая танки и БМП.

Brimstone 2

Описание: улучшенная версия, поступившая на вооружение в 2016 году. Имеет увеличенную дальность, улучшенную боеголовку и усовершенствованную систему наведения.

Особенности: Комбинированная система наведения позволяет поражать как стационарные, так и подвижные цели с высокой точностью.

Dual-Mode Brimstone (DMB)

Описание: версия с двойным режимом наведения, сочетающая радиолокационное наведение и полуактивное лазерное наведение.

Особенности: повышенная гибкость применения, возможность поражать цели в сложных условиях, включая городские зоны и зоны с высоким уровнем радиопомех.

Brimstone Sea Spear

Описание: морская версия ракеты, разработанная для использования с кораблей и против надводных целей.

Особенности: адаптирована для морских условий, имеет улучшенную систему наведения для поражения надводных целей.

Применение

Ракеты Brimstone широко используются британскими ВВС и зарекомендовали себя как высокоэффективное оружие в различных военных конфликтах. Благодаря своей высокой точности и способности поражать как подвижные, так и стационарные цели, ракеты Brimstone часто применяются в военных операциях.

Вывод

Ракеты Brimstone представляют собой современное и высокоточное оружие, способное эффективно поражать широкий спектр целей. Постоянные улучшения и разработки новых модификаций позволяют этому комплексу оставаться актуальным и востребованным в современных военных конфликтах.

Уточнения

CAMM (англ. Common Anti-Air Modular Missile, модульные зенитные ракеты общего назначения) — это семейство зенитных ракет, разработанных компанией MBDA UK для Соединённого Королевства. [8] CAMM имеет некоторые общие особенности и компоненты с ракетой ASRAAM, но с обновлённой электроникой и активной радиолокационной системой самонаведения.



Британская ракета Brimstone || Обзор