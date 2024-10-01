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Дмитрий Плотников

Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 

3:48
Силовые структуры » Военные новости

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) "Курьер" начал поступать в российскую армию.

Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

На заседании Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге НРТК "Курьер" продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину. Верховный Главнокомандующий сказал, что знает об этом проекте и пожелал успехов разработчикам.

По информации, платформа уже прошла боевое крещение огнём на Авдеевском фронте, а теперь НРТК будет очередным шагом к "роботизации пехоты".

Группа штурмовых беспилотных аппаратов на выполнении боевой задачи участвовала в поддержке штурмов, обеспечив подавление украинских позиций в поселке при помощи модулей АГС-17, выпуская сотнями гранаты. В ходе боёв "роботы" показали хорошие результаты. "Курьеры" смогли продолжить работу даже в условиях, где были бы неизбежны человеческие потери и потери дорогой техники от огневого поражения ВСУ.

О чём речь

НРТК "Курьер" — это относительно новая разработка в области наземной робототехники, предназначенная для выполнения широкого спектра задач на поле боя. Этот гусеничный робот обладает высокой мобильностью и может быть оснащён различным вооружением и оборудованием, что делает его универсальным инструментом для современной армии.

Основные характеристики и возможности

  • Мобильность: "Курьер" может двигаться по пересечённой местности, преодолевая препятствия и сохраняя высокую скорость. Его гусеничный ход обеспечивает отличную проходимость по грязи и снегу.
  • Модульность: на робота можно устанавливать различные модули вооружения, такие как автоматические гранатомёты, противотанковые ракетные комплексы, пулемёты и даже мины. Это позволяет адаптировать "Курьер" к конкретным боевым задачам.
  • Дальность управления: робот управляется оператором дистанционно, что позволяет минимизировать риски для личного состава. Дальность управления может достигать нескольких километров.
  • Автономность: "Курьер" может работать в автономном режиме, выполняя заранее запрограммированные задачи.

Применение НРТК "Курьер"

Разведка и наблюдение: робот может быть оснащён различными сенсорами, позволяющими вести разведку и наблюдение за местностью, обнаруживать и идентифицировать цели.

Эвакуация раненых: существуют модификации "Курьера", предназначенные для эвакуации раненых с поля боя.

Огневая поддержка: оказание огневой поддержки пехоты.

Противотанковая борьба: уничтожение бронированной техники противника.

Инженерные работы: очистка местности от мин и других препятствий.

Доставка грузов: перевозка боеприпасов, продовольствия и других грузов.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  1. Высокая мобильность и проходимость.
  2. Модульность и возможность адаптации к различным задачам.
  3. Дистанционное управление, что снижает риски для оператора.
  4. Автономность.

Недостатки:

  1. Ограниченная дальность действия и грузоподъёмность.
  2. Уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.
  3. Высокая стоимость.

Вывод

НРТК "Курьер" является перспективным направлением развития военной робототехники. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с более совершенными характеристиками и расширенным функционалом. Роботы такого типа могут стать неотъемлемой частью современных вооружённых сил, значительно повысив их боевые возможности.

Уточнения

АГС-17 «Пламя» (Индекс ГРАУ — 6Г11, индекс гранатомёта со станком — 6Г10, обозначение КБ 216П)) — советский 30-мм автоматический гранатомёт на станке.

НРТК "Курьер" скоро отправляется на фронт
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу владимир путин
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