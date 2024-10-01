Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) "Курьер" начал поступать в российскую армию.
На заседании Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге НРТК "Курьер" продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину. Верховный Главнокомандующий сказал, что знает об этом проекте и пожелал успехов разработчикам.
По информации, платформа уже прошла боевое крещение огнём на Авдеевском фронте, а теперь НРТК будет очередным шагом к "роботизации пехоты".
Группа штурмовых беспилотных аппаратов на выполнении боевой задачи участвовала в поддержке штурмов, обеспечив подавление украинских позиций в поселке при помощи модулей АГС-17, выпуская сотнями гранаты. В ходе боёв "роботы" показали хорошие результаты. "Курьеры" смогли продолжить работу даже в условиях, где были бы неизбежны человеческие потери и потери дорогой техники от огневого поражения ВСУ.
НРТК "Курьер" — это относительно новая разработка в области наземной робототехники, предназначенная для выполнения широкого спектра задач на поле боя. Этот гусеничный робот обладает высокой мобильностью и может быть оснащён различным вооружением и оборудованием, что делает его универсальным инструментом для современной армии.
Разведка и наблюдение: робот может быть оснащён различными сенсорами, позволяющими вести разведку и наблюдение за местностью, обнаруживать и идентифицировать цели.
Эвакуация раненых: существуют модификации "Курьера", предназначенные для эвакуации раненых с поля боя.
Огневая поддержка: оказание огневой поддержки пехоты.
Противотанковая борьба: уничтожение бронированной техники противника.
Инженерные работы: очистка местности от мин и других препятствий.
Доставка грузов: перевозка боеприпасов, продовольствия и других грузов.
НРТК "Курьер" является перспективным направлением развития военной робототехники. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с более совершенными характеристиками и расширенным функционалом. Роботы такого типа могут стать неотъемлемой частью современных вооружённых сил, значительно повысив их боевые возможности.
АГС-17 «Пламя» (Индекс ГРАУ — 6Г11, индекс гранатомёта со станком — 6Г10, обозначение КБ 216П)) — советский 30-мм автоматический гранатомёт на станке.
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