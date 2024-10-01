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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

4:15
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 1 октября.

Освобождение Донбасса

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда. После захода ВС РФ в западную часть города для отступления бандеровцам остаётся узкая полоска между кварталами в 500 м. шириной. Через это бутылочное горлышко сегодня-завтра они попытаются выскочить остатки неонацистов, хотя шансов выжить у них мало — сохранить жизнь можно только сдавшись в плен.

А теми временем, армия России с запада выбила противника из многоэтажных домов и водрузила флаг России. Бойцы 430-го мотострелкового полка и 5-й гвардейской танковой при поддержке других подразделений "Востока" рывком заняли запад Угледара. Также улучшаются позиции в восточной части города. Судьба Угледара предрешена.

На Покровском направлении боевики 111-й бригады 110-й батальона сообщили, что у них осталось всего 29 человек. Остальные дезертировали, ранены или погибли. Хотя от подразделения осталось 10 процентов, командиры ВСУ продолжают отправлять "мясо" на передовую, что показывает сложность ситуации для Киева.

Близятся к кульминации и бои за Цукурино — армия России разрезающим ударом прошла в центр, и теперь будет разворот на север на Селидово. Город охватывается с юга от н. п. Вишнёвое, через который проходит трасса снабжения националистов. Также снабжение идёт по трассе Е-50 от Покровска. И когда "отвалится" Вишневое, гарнизон в Селидово будет скован.

Курский фронт

Ситуация на Курском приграничье изменилась — последние сутки армия РФ наступает, враг обороняется. Такие тенденции наблюдаются в районах Плехово, Дарьино и Фанасеевки. Однако не стоит забывать, что Генштаб Украины держит значительный резерв в Сумской области.

На юге Суджанского района группировка войска ВС РФ "Север" продолжает двигаться вперёд. ВСУ предприняли две безуспешные контратаки — из 20-ти боевиков уничтожено 11. На Кореневском участке русские штурмовики серьёзно продвинулись в лесных массивах.

В Глушковском районе у государственной границы артиллеристы и дроноводы "северян" наносили огневое поражение по живой силе и технике ВСУ, сорвав одну попытку переброски резерва к Новому Пути. Уничтожено до 30 бандеровцев, ББМ, два пикапа и 120-мм миномёт. Общее продвижение армии РФ в регионе составило до 5 километров.

Харьковское направление

На Волчанском участке продолжаются бои у Волчанска. Расчёты дронов "Бесстрашных" нанесли огневое поражение штурмовикам ВСУ, при попытке форсирования реки Волчьей уничтожено 9 неонацистов.

На Липцовском участке за сутки националисты 7 раз пытались малыми группами пробраться на территорию дач севернее Липцов и на прилегающие лесополосы. По выявленным вражеским группам FPV-дроны и артиллерия нанесла огневое поражение. Из 45 военных уничтожено 30 человек, сожжено две ББМ.

"План Зеленского"

В Вашингтоне Зеленский не удивил западных хозяев своим "планом победы" и теперь хочет довести его до украинцев, но без "секретных" пунктов. О чём идёт речь, можно только догадываться — они точно не понравятся гражданам Украины, особенно молодёжи старше 18 лет. В них будет немало неприятного и для девушек. Зато хозяева похоронных бюро точно потирают руки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу покровск селидово
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