Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении

В Запорожье ракетный удар по зданию СБУ уничтожил офицеров НАТО

4:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 30 сентября.

Освобождение Донбасса

Армия РФ берёт в клещи населённые пункты Цукурино и Селидово, развивая наступление к Курахово и Покровску. Подразделения "Отважных" продвинулись юго-восточнее Цукурино, но по факту закрепились в южной части села. В Цукурино находятся "главные высотки", потеря которых вынудит неонацистов откатиться на неподготовленные позиции.

"Сейчас это один из эпицентров боёв на Покровском направлении. Для нас этот населённый пункт важен, ведь если враг сможет им завладеть, то сможет расширить выступ к югу от Селидово, что усложнит ведение обороны города", — заявляют всушники.

Накануне в ВСУ признали потерю Мариновки и широкой полосы к Новогродовке, который армия РФ вскоре начнёт штурмовать, западнее Новогродовки и южнее Мариновки ГВ "Центр" продвинулась уже на участке шириной 5 км.

Также бандеровцы бьют тревогу из-за окружения в Угледаре. Они сообщили, что российская группировка намеренно не закрывает проход из Угледара, концентрируя силы для занятия н. п. Богоявленка, куда выходят силы ВСУ. А сдача националистами Богоявленки может обрушить весь Кураховский фронт. По последним оценкам с мест до её окраин передовым отрядам ВС РФ осталось 2,5 км.

Сегодня ВСУ в Угледаре находятся уже в окружении. Сообщается, что русские воины взяли здание АТБ супермаркета по улице Трифонова. Это значит, что центр города пройдён.

В Торецке армия России продолжает двигаться вглубь города. Идут бои за многоэтажки.

Курская битва

Продолжаются самоубийственные попытки прорыва ВСУ к Глушково. Вчерашняя атака на нескольких БМП завершилась очередным провалом: техника и личный состав ВСУ севернее и западнее села Весёлое уничтожены. ВКС РФ, артиллерия и пехота за последние два дня отразили шесть попыток прорыва у Нового Пути. Потери ВСУ — свыше 50 боевиков ранеными и убитыми, 4 ББМ, один танк и автомобиль. Пятеро неонацистов сдались в плен.

Вчера была освобождена Обуховка. Все попытки контратак отбиты. При поддержке техники российская армия продвинулась на 5 км в сторону посёлка Плехово со стороны Борок.

Потери ВСУ

Потери армии Украины за сутки составили 1965 военнослужащих.

До 610 человек потеряны в зоне ответственности группировки войск "Южная",

Группировка "Запад" поразила 4 бригады неприятеля, Киев тут потерял до 450 военных,

"Северяне" поразили формирования 2-х бригад ВСУ. Уничтожено 70 боевиков,

Подразделения ГВ "Отважные" отразили 4 контратаки врага, ВСУ потеряли до 620 военнослужащих,

Бойцы группировки войск "Днепр" поразили 3 бригады армии Украины, националисты потеряли до 80 боевиков.

Группировка "Восток" поразила 2 бригады ВСУ, противник потерял 135 солдат, отмечает Минобороны РФ.

Также в подконтрольном киевской власти Запорожье нанесён удар по зданию СБУ, где в это время находились офицеры альянса НАТО. Сразу после удара квартал вокруг здания перекрыли, там шёл разбор завалов. Как сообщили медики, сразу было не менее 15 погибших. Позже координаторы пророссийского сопротивления подтвердили информацию, отметив, что погибшие были иностранцами.

ВКС РФ начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине