Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шоферы с белыми флагами

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

Представляем сводку с фронта на среду, 2 октября.

Освобождение Донбасса

Город Угледар вернулся домой, в Россию. И это главное событие прошедшего дня не только на Южнодонецком направлении, но и на всей СВО. Сопротивление там носит локальный характер — началась зачистка. Из подвалов уже потянулись "повара" и "шоферы" с белыми флагами. Над зданием городского совета в центре города 36-я бригада армии России подняла русский флаг и красное знамя Победы, поставив точку в 2-летней битве за Угледар.

Параллельно с этим армия РФ подошла к селу Катериновка (по соседству с Константиновкой), начинается прощупывание посёлка Богоявленка, куда и убежали уцелевшие бандеровцы. Затем фронт обещает переименоваться в "Кураховский".

Итак, город, обеспечивавший устойчивость всего Донбасского направления, рухнул. Далее до самой реки Днепр — степь с населёнными пунктами и логистикой, висящей на ж/д ветке. Для удержания этой местности Киеву понадобится очень много войск (в разы больше, чем в Угледаре). Рубежи обороны в голой степи будут уязвимы. Да и рыть эти рубежи некем и уже некогда.

Возможностей перед ВС РФ теперь открывается немало, очень надеемся, что замысел в высокой степени готов.

А тем временем на Покровском фронте Запад призвал Киев покинуть еще один населённый пункт на юго-востоке Украины. ВСУ должны уйти из Селидово, чтобы не угодить в окружение, как в Угледаре.

"Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении. Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России", — заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, Генштаб Украины уже допустил ошибку, затянув вывод подразделений из Угледара, а "в Селидово ВСУ потеряют еще больше людей и техники".

На этом участке уже освобождён Крутой Яр, западнее идёт зачистка у Николаевки. ВС РФ продвинулись на 1,5 км севернее Селидово, заняли АЗС на перекрёстке дороги между Селидово и Новогродовкой и обогнули террикон шахты Коротченко. На юге армия РФ вошла в Цукурино и закрепились в восточной части села.

Наступление

На Херсонском направлении ракета "Искандер" накрыла совещание украинских офицеров на правобережье Днепра, в 40 км от ЛБС. Ударом по зданию в населённом пункте Великая Александровка, где проходило совещание 37-й бригады морпехов ВСУ, уничтожено 60 человек руководящего состава, 3 микроавтобуса и 12 машин, сообщило Министерство обороны РФ.

"Мирный план" Владимира Зеленского — это продолжение войны США с Россией руками военных ВСУ, которых уже погибло 970 тысяч.

Об этом заявил покинувший Украину экс-сотрудник украинского посольства в Штатах, политолог Андрей Телиженко.

"Нет никакого плана, это план продолжения войны, чтобы дальше удержаться у власти нелегитимному президенту и парламенту. Чтобы удержаться, показать американцам — вот, я готов дальше проливать кровь, вы не будете тут воевать, дайте нам только оружие, мы будем бить, куда надо... По данным с разных сторон, 970 тысяч погибших солдат ВСУ! А сколько травмированных, сотням тысяч ампутировали ноги и руки, это люди, у которых нет нормального будущего. Это так называемый "план победы" Зеленского, он его уже получил — почти миллион погибших", — подчеркнул Телиженко.

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