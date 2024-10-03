РСЗО RM-70 Vampire. Мощный инструмент из Чехии для современной войны

4:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Сумской области в районе посёлка Могрица разведчики армии России сопроводили очередную пусковую установку РСЗО RM-70 Vampire до позиции.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Hauner, CC BY-SA 4.0

После серьёзного прореживания арсенала реактивных систем залпового огня в прошлом месяце (HIMARS, MLRS и т. п.) в районе города Сумы движения подобной техники снизились, однако это не означает, что её перестали искать. Очередную позицию чешского Vampire выявили, "подождали клиента", а затем уничтожили. Вместе с РСЗО RM-70 Vampire был уничтожены два грузовых транспорта и примерно 20 человек личного состава — от обслуги до украинских офицеров-исполнителей терактов.

О чём речь

РСЗО RM-70 Vampire — это модернизированная версия чешской реактивной системы залпового огня RM-70, которая стала одним из самых эффективных и востребованных видов вооружений на современном поле боя.

История и развитие

Корни RM-70 Vampire уходят в советскую систему залпового огня БМ-21 "Град". Чешские инженеры взяли за основу надёжную конструкцию и значительно улучшили её, создав более мощное и точное оружие. Модернизация коснулась практически всех компонентов системы: шасси, пусковой установки, боеприпасов и систем управления огнём.

Особенности конструкции и характеристики

Шасси: RM-70 Vampire устанавливается на 8-осное, бронированное шасси "Татра" T-818 (8х8). Это обеспечивает высокую проходимость и мобильность системы.

Пусковая установка: несёт на себе 40 ненаправляемых реактивных снарядов. Гидравлическая система позволяет быстро развернуть направляющие трубы на 180 градусов и произвести залп.

Системы управления огнём: современные системы управления огнём позволяют повысить точность стрельбы и сократить время реакции.

Преимущества RM-70 Vampire

Высокая огневая мощь: способность за короткий промежуток времени поражать протяжённые цели делает RM-70 Vampire грозным оружием. Мобильность: шасси "Татра" обеспечивает высокую скорость и проходимость, что позволяет быстро передислоцировать систему. Точность: современные системы управления огнём позволяют поражать цели с высокой точностью. Надежность: простая и надёжная конструкция обеспечивает высокую боеготовность системы.

Основные типы боеприпасов

Осколочно-фугасные: самый распространённый тип боеприпасов. При взрыве образуют большое количество осколков, поражающих живую силу и небронированную технику на площади.

Зажигательные снаряды: предназначены для поражения легковоспламеняющихся объектов, таких как топливо, боеприпасы и растительность.

Кассетные снаряды: содержат большое количество мелких суббоеприпасов, которые разлетаются на определённой высоте и поражают цели на большой площади. Суббоеприпасы могут быть осколочными, кумулятивными или зажигательными.

Специальные боеприпасы: разрабатываются для решения специфических задач, например, дымовые, осветительные или радиоэлектронной борьбы.

Применение RM-70 Vampire в современных конфликтах

РСЗО активно используется в различных военных конфликтах. Ее высокая эффективность была неоднократно подтверждена на практике. Система зарекомендовала себя как мощное средство поддержки пехоты и других родов войск.

Вывод

Несмотря на свой возраст, RM-70 Vampire продолжает модернизироваться. Разработчики постоянно работают над улучшением характеристик системы, создавая новые типы боеприпасов и интегрируя более совершенные системы управления огнём.

Уточнения

РСЗО «Град» (Индекс ГРАУ — 9К51) — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.



Чехословацкая РСЗО RM-70 || Обзор