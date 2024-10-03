Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"

3:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 3 октября.

Освобождение Донбасса

Уже после того, как Угледар был освобождён, успевшие вовремя выйти всушники, рассказывают детали битвы за город. Они отмечают круглосуточное дежурство дронов ВС РФ, превосходство русских в арте, нивелирующее все плюсы господствующей высоты города. Также боевики ВСУ подчёркивают отсутствие у себя выученных солдат, отсутствие ротации и наличие неадекватных командиров.

А тем временем, ВС РФ с юга подбираются всё ближе к Селидово, закрепившись в лесополосах. Украинские эксперты не исключают, что армия РФ попытается одновременно давить на северном и восточном флангах. Также идёт наступление в центре Торецка. Выгнав бандеровцев из квартала многоэтажных домов в районе ул. Маяковского и ул. Дружбы, российские войска разворачивают силы для занятия комплекса шахт и высот.

Негодование Запада

Западные СМИ выяснили, почему русская армия продвигается в Донбассе с такой скоростью. ВСУ ничего не могут противопоставить усовершенствованной тактике российских сил и преобладающей огневой мощи. Отмечается, что за последние 2 месяца армия РФ в Донецкой области занимала территории такими высокими темпами, каких не было с начала СВО. Только за август и сентябрь российская группировка увеличила контролируемую территорию на Украине на 511 кв. км. — 431 кв. км. из которых были заявлены вдоль фронта между Артёмовском и Угледаром.

А тем временем, в Европе помощь так и не сформирована — из-за отсутствия желающих в Польше провалилась идея "Украинского легиона", заявил глава польского министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Говорили, что может быть сформирована даже одна бригада, это несколько тысяч человек, однако этого не произошло", — сказал чиновник из правительства Польши.

Курская битва

Бойцы группировки войск "Север" накануне продолжили выполнялять боевые задачи в приграничье Курской, Брянской и Белгородской областях

В Глушковском районе при зачистке лесных массивов вдоль государственной границы "северяне" взяли в плен несколько боевиков ВСУ. Помимо этого, артиллеристы и расчеты БПЛА уничтожили 40 человек личного состава врага, артиллерийское орудие, БМП, два пикапа, пункт управления беспилотниками и миномёт.

В Суджанском районе продолжаются бои. "Бесстрашные" продвинулись в районе посёлка Плехово и в прилегающих леснах. В ходе боев уничтожено две ББМ, пункт управления беспилотниками, миномётный расчёт и склад БК бандеровцев. На Кореневском участке без существенных перемен, "Север" проводит зачистку лесопосадок. Общее продвижение армии РФ в Курской области — 3500 метров.

Ночной налёт БПЛА

Ночью зафиксирована очередная массовая атака дронов ВСУ по территории РФ. Системы ПВО на границе отработали крайне эффективно, не пропустив основную часть дронов в глубину России. Основной удар беспилотники самолётного типа нанесли по Воронежской области (сбито 25) и по Белгородской области (73 шт.), над Курской областью сбито 14 БПЛА и один дрон над Брянской. Всего сбито сегодня 113 беспилотников.

Армия России завершает разгром врага в Угледаре, заняв большую часть города