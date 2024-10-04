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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в подвалах Угледара нашли 116 мирных граждан,

4:08
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: в подвалах Угледара нашли 116 мирных граждан,
Фото: flickr.com by The U.S. Army, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на пятница, 4 октября.

Освобождение Донбасса

"Отступление ВСУ под русским давлением — это правильный шаг" для сохранения жизни солдат, поскольку они "важнее застройки", заявил накануне экс-президент Украины Владимир Зеленский.

Правда, сказал он это после выхода ВСУ из Угледара, а то, что он до последнего не отдавал приказ, упомянуть "забыл". Ну и после потери Угледара главком Александр Сырский приказал боевикам уходить в оборону. По его решению, армия Украины не будет пытаться отбивать территории.

"За время работы в бригаде я принял ряд решений. Они направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны", — отметил главком ВСУ.

Сырский подчеркнул, что в составе 25-й Сичеславской вдбр работает на "горячем участке фронта" — на Покровском направлении.

А тем временем, в подвалах Угледара бойцы ВС РФ нашли 116 мирных жителей, которые остались в городе ждать российских освободителей. Те, у кого родные в РФ, не могли уехать туда из-за того, что киевский режим держал людей в заложниках. Всех накормили, выделили медикаменты, вещи и топливо для печей.

Вместе с Угледаром армия РФ взяла под свой контроль фортификационные сооружения, которые Киев готовил почти десять лет, сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что в ДНР будет учреждена награда за освобождение Угледара.

А на Донецком фронте замаячил новый котёл — неонацисты жалуются на "нереально быстрое" продвижение русской армии. Наиболее угрожающая ситуация в районе Курахово и Селидово.

"В Цукурино ситуация довольно плохая. Это большое село с кучей многоэтажек прикрывает Селидово с юга, а также линию Горняк-Кураховка", — жалуется русофоб Мирошников.

Потеря этого рубежа обороны принесёт большие проблемы, а на данный момент армия России контролирует чуть менее половины н. п. Цукурино, которое разделено ж/д. пишут украинские эксперты, добавляя, что движение ВС РФ в Донбассе "по сравнению с 2023 годом нереально быстрое".

Курский фронт

На этом участке СВО Курской артиллерия группировки "Север" в Глушковском районе нанесли удары по сосредоточению бандеровцев на участке границы с Сумской областью. Отражено две контратаки врага общей численностью до взвода. За сутки уничтожено свыше 40 боевиков.

В Суджанском и Кореневском районах продолжается наступление "северян". Самые жёсткие бои идут в районе Плехово. Потери ВСУ тут 40 человек убитыми, четыре пункта управления дронами, миномет и три артиллерийских орудия. Общее движение армии РФ до 4000 метров.

Сумское направление

Киев похоже в Сумской области начал готовить рубежи обороны. Инженерные войска ВСУ при поддержке польских наёмников начали окапываться — завозятся противотанковые сооружения. Сейчас устойчивый контроль украинских войск на территории Курской области тает. Генштаб Украины уже начал планировать сценарий сокращения срока удержания территории, обязательно держа в голове и провокации.

Кстати, на Украине хотят мобилизовать ещё 200 тысяч человек до конца года, правда перспективы пессимистичны, пишет The Times. Если будет привлечено 20 процентов от требуемого количества - то это будет успехом. При этом киевская власть продолжает хватать на улице мужчин, кидая на бойню, упрямо пытаясь увеличить армию.

Дрон-бомбардировщик ВС РФ разрушает полевое укрепление ВСУ на Кураховском направлении
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу денис пушилин владимир зеленский
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