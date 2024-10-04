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Петр Ермилин

В США сообщили о «начале конца» западного истребителя F-16

Силовые структуры » Военные новости

Эксплуатация истребителя F-16 в США подходит к этапу "начала конца", пишут журналисты американского военного журнала The National Interest (TNI). Об этом, по их словам, свидетельствует прекращение работы с этом типом самолетов на базе ВВС США Люк. Pravda.Ru публикует перевод материала TNI.

В США сообщили о «начале конца» западного истребителя F-16
Фото: Вадим Савицкий

Военно-воздушные силы США выводят из эксплуатации свои старейшие истребители F-16 Fighting Falcons, но будут эксплуатировать более новые модели Block 40 и Block 50 как минимум до начала 2040-х годов, постоянно модернизируя их для поддержания боевой эффективности.

- В то время как Военно-воздушные силы не приобретают новые истребители F-16, Lockheed Martin продолжает выпускать усовершенствованные варианты для международных заказчиков, и ожидается, что их производство продлится до конца десятилетия. 20 сентября 2024 года военно-воздушная база Люк в Аризоне завершила выпускной курс пилотов F-16, завершив почти пять десятилетий своей работы в качестве учебного центра для самолетов.

- Теперь база будет сосредоточена исключительно на подготовке пилотов F-35A Lightning II, а будущие пилоты F-16 будут проходить подготовку на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико.

С F-16 на F-35: масштабный переход на базе ВВС Люк

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов объявили в прошлом году, что они выведут из эксплуатации свои старейшие истребители F-16 Fighting Falcons, но ожидают, что их новые модели Block 40 и Block 50 останутся на вооружении по крайней мере до начала 2040-х годов, при этом самолеты будут проходить модернизацию и другие усовершенствования, которые позволят им сохранить свои преимущества в бою.

Хотя ВВС США больше не закупают новые истребители F-16, компания Lockheed Martin, которая в настоящее время производит всепогодные многоцелевые истребители, выпускает новейшие модификации для иностранных заказчиков по всему миру. Производство будет продолжаться до конца десятилетия.

Несмотря на этот факт, можно утверждать, что в прошлом месяце был дан сигнал о "начале конца" для почтенного самолета, который впервые поднялся в воздух 50 лет назад в январе этого года. В понедельник военно-воздушная база Люк в Аризоне объявила о выпуске последних пилотов Fighting Falcon.

База служила центром подготовки пилотов F-16 в течение почти пяти десятилетий, но 20 сентября 2024 года 309-я истребительная эскадрилья завершила подготовку своего последнего класса. 56-е истребительное авиакрыло ВВС США теперь перейдет "исключительно на обучение на F-35A Lightning II", сообщили на базе.

"Это изменение будет включать обновление программ, реконструкцию инфраструктуры и демонтаж оборудования F-16 для подготовки к полетам на F-35".

Авиабаза Люк уже более 40 лет является тренировочной базой F-16, и в будущем подготовка пилотов F-16 ВВС США будет перенесена на авиабазу Холломан, штат Нью-Мексико.

"Это скорее переходный период, вы знаете, что подготовка истребителей не прекращается, 309-я истребительная эскадрилья никуда не денется, мы просто переходим на F-35, и это скорее модернизация, чем завершение", — сказал подполковник Майк Ресс.

По состоянию на июль 2023 года в парке истребителей ВВС США насчитывалось 935 действующих истребителей F-16 Fighting Falcons. Первый полет самолет совершил в январе 1974 года, а 17 августа 1978 года он официально поступил на вооружение.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пентагон
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