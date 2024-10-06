МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни

Ровно 47 лет назад, 6 октября 1977 года лётчик-испытатель советских Военно-воздушных Сил Александр Федотов впервые поднял в воздух прототип многоцелевого сверхзвукового истребителя МиГ-29.

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Позже, поступив на вооружение в 1983 году, он стал основным фронтовым истребителем ВВС СССР.

Самолёт МиГ-29 открыл новую эпоху в развитии лёгких истребителей. Это первая в мире боевая машина этого класса, сочетающая непревзойденную эффективность в маневренном воздушном бою со способностью атаковать неприятеля ракетами средней дальности и ближнего боя.

О чём речь

МиГ-29 — это советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна. Он быстро завоевал репутацию одного из самых маневренных и смертоносных истребителей своего времени.

Основные технические характеристики МиГ-29

Экипаж: 1 человек,

Длина: 17,32 м,

Размах крыла: 11,36 м,

Высота: 4,73 м,

Площадь крыла:* 38,06 м²,

Масса: Пустая: 11600 кг,

Нормальная взлетная: 16680 кг,

Максимальная взлетная: 22300 кг,

Двигатели: 2 х РД-33, тяга на форсаже до 18 000 кгс каждый,

Максимальная скорость: на высоте до 2500 км/ч (М=2,35),

Практическая дальность: на малой высоте до 900 км,

Практический потолок: 18000 м.

Вооружение

1 х 30-мм пушка ГШ-30-1, Управляемые ракеты класса "воздух-воздух" (Р-27, Р-73, Р-77 и др.), Управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" (Х-25, Х-29 и др.), Неуправляемые ракеты и бомбы.

Возможности самолёта

Высокая маневренность: МиГ-29 славится своей превосходной маневренностью, что делает его грозным противником в воздушных боях.

Мощное вооружение: истребитель оснащён широким спектром вооружения, включая управляемые и неуправляемые ракеты, а также встроенную пушку.

Высокая скорость: МиГ-29 способен развивать сверхзвуковые скорости, что позволяет ему быстро перехватывать цели.

Оборудование: самолёт оснащён современным радиолокационным оборудованием и системами наведения, что обеспечивает высокую точность поражения целей.

История создания и применения

Разработка МиГ-29 началась в 1970-х годах в ответ на появление новых американских истребителей. Самолёт был предназначен для обеспечения превосходства в воздухе и поражения воздушных целей на малых и средних высотах.

МиГ-29 активно использовался в различных вооруженных конфликтах по всему миру и продолжает состоять на вооружении многих стран.

Модификации

За годы производства было создано множество модификаций МиГ-29, каждая из которых была направлена на улучшение определённых характеристик самолёта. Например, существуют модификации с увеличенной дальностью полёта, более мощным двигателем или дополнительным оборудованием. Широко проводятся обновления МиГ-29, повышая его боевые возможности. Версия МиГ-29М и МиГ-29СМТ отличаются улучшенной авионикой, увеличенной дальностью полёта и возможностью использования современного вооружения.

МиГ-29 сегодня

Несмотря на свой возраст, МиГ-29 остается актуальным истребителем. Многие страны продолжают модернизировать свои флоты МиГ-29, оснащая их новейшим оборудованием и вооружением.

Миг 29 уникальный вертикальный взлёт