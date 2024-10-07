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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: оказывается ВСУ везде отступают "по плану", армия РФ пересекла реку Днепр в Запорожской области

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: оказывается ВСУ везде отступают "по плану", армия РФ пересекла реку Днепр в Запорожской области
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на понедельник, 7 октября.

Освобождение Донбасса

Продолжается наступление армии РФ в ДНР. Сейчас она добивает ВСУ в Цукурино, враг готовится сдавать Торецк и теряет снабжение в Покровске. Последней оборонительной линией националистов в Цукурино ещё позавчера оставалась птицефабрика — однако вчера вечером украинские боевики оттуда были выбиты. Подразделения врага сдают позиции под огнём артиллеристов и ВКС РФ. Одновременно ВС РФ обрубают снабжение противнику в Покровске — там перерезаются две логистические линии.

В Торецке армия России уже пробилась в центр — идёт подготовка к штурму высот у шахты "Центральной". Контроль над основными многоэтажками позволяет русским воинам наступать на терриконы, обеспечивающие контроль в Торецке и открывающие плацдармы для огневой работы по ВСУ.

А тем временем, российские бойцы уже и в Новоселидово. Это теперь грозит полным отрезанием посёлка Горняк от северной логистики неприятеля. На этом участке фронта ВСУ сыпятся невероятно быстро, просто оставляют позиции и уходят.

А у Киева "всё по плану"

И хотя бандеровцы отступают из Донбасса, самим украинцам не нравится эта формулировка. Киевская власть уж придумала оправдание своим потерям. Провалы армии Украины теперь Киев объясняет особой стратегией: "обменом территории на истощение ВС РФ". Их идея якобы в том, чтобы вывести силы из осаждаемых населённых пунктов только после того, как удастся "измотать противника". Однако даже сторонники этой липовой стратегии не знают, с каких еще территорий придётся отступать и выдохнутся ли русские войска вообще. Словом, тезис можно выразить словами: "русские, устанете нас догонять!".

Как бы плохо ни шло дело у киевского режима, для него "всё идёт по плану". Здесь или откровенная слепота и абсолютное непонимание ситуации, или специальное запудривание людям мозгов.

Вести с фронтов

С Запорожской области поступает очень хорошая информация, по данным объективного контроля, армия России пересекла дельту реки Днепр и вошла в село Каменское. Аналитики уже отмечают, что это весьма неожиданно.

На Купянском участке боевая авиация России методично нарушает логистику врага. ФАБы уничтожают переправу через Оскол и ж/д мост через р. Песчаную у Колесниковки. ВКС РФ расчищают дорогу на Купянск, уничтожая склады в районе Глушковки и Кругляковки, где русские воины атакуют, а также живую силу ВСУ в Петропавловке.

На Часовярском участке без изменений. Российская грауппировка расширяет контроль южнее Часова Яра и над территориями у Калиновки.

Удары по тылам Украины

Ночью и сегодня утром по украинским военным объектам нанесён комбинированный удар. По Киевской области и западным регионам (в Хмельницкой области) прилетали ракеты "Кинжал". По предварительной информации, опять накрыт военный аэродром Староконстантинов, где иногда прячется ещё оставшаяся у Киева авиация.

"Есть угроза детонации боеприпасов", — сообщил местный горсовет.

Любопытно, что после взрывов в городе было сказано, что "повреждений нет".

Применение УМПБ Д-30СН в Днепровском
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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