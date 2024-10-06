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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: после Угледара фронт смещается на север, на фронтах массово образуются котлы

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: после Угледара фронт смещается на север, на фронтах массово образуются котлы
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 6 октября.

Освобождение Донбасса

На Угледарском направлении фронт смещается на север. Идут штурмы в направлении посёлка Богоявленка со стороны Угледара. Армия России постепенно выходит к этому населённику более широким фронтом. Также российская группировка накануне вошла в село Катериновка, а сегодня возобновились боевые действия в районе Золотой Нивы.

Судя по динамике и выросшему фронту атак ВС РФ, после освобождения Угледара перегруппировка российской армии на этом участке завершилась и начинается следующий этап наступления.

В Торецке армия РФ ещё продвинулась к шахте "Центральной". Также двигается она западнее Нелеповки. На Часовярском участке от налётов российских дронов националисты несут серьёзные потери в микрорайоне "Новый". Тремя ФАБами-500 уничтожен украинский командный пункт ВСУ. На Купянском участке русская группировка совершила рывок от н. п. Песчаное и перерезала дорогу Ковшаровка — Кругляковка. Начались бои в центре Колесниковки и на окраинах села Кругляковка.

Владимир Зеленский получил от Генштаба ВСУ анализ и прогноз ситуации на 2025 год, где Киев при сохранении ситуации с дефицитом вооружения теряет весь Донбасс, а российские войска могут выйти к Днепру. Зеленский показал этот документ в Вашингтоне, но Белый дом никак не отреагировал на информацию, а лишь посоветовал ему искать формат заморозки конфликта.

Курская битва

В Глушковском районе около границы РФ продолжаются бои. Группировка войск "Север" отразила две атаки бандеровцев в направлении Веселого общей численностью 20 человек. Из них один взят в плен, ещё 9 уничтожено. Помимо этого, в результате ударов артиллеристов и лётчиков ВКС РФ потери врага за сутки составили до 17 человек личного состава.

Продолжается продвижение "северян" в районе Плехово. Противник силами до взвода предпринял две контратаки, успеха не имел, потерял 14 человек убитыми. На Кореневском участке и на севере Суджанского района "Бесстрашные" проводили разведку в лесных массивах, нанося плановое огневое поражение по выявленным украинским целям. Общее продвижение ВС РФ в Курской области составило — 1500 метров.

"Курская мясорубка" киевского режима продолжает пожирать технику и военнослужащих ВСУ. Генштаб Украины стянул туда всё имеющееся натовское оружие и не намерен останавливаться в своих мясных штурмах

Возможно, такая расточительность вызвана закулисными обещаниями от Запада дать Украине больше вооружений. Неизвестно на сколько хватит этих запасов западного оружия, но запасы в "мобилизантах" иссякают очень быстро.

Общая обстановка

Сейчас на фронтах СВО массово образуются котлы, из-за чего потери националистов изо дня в день кратно увеличиваются. При этом острый дефицит резервов (а военные ВСУ заявляют, что большинство солдат резерва отправились в госпитали, поскольку ТЦК заняты выполнением плана и не думают о результате таких мобилизационных действий) и отсутствие манёвра армии Украины приобрели уже самый настоящий системный характер. Это означает, что потеря восточного фронта носит для киевского режима необратимый характер. 

Во всей сложившейся ситуации обвал фронта не за горами, Сырский, с упорством по указке Киева продолжает "курскую авантюру". Но уже и там ВС РФ оттеснили армию Украины, которая отступает с большими потерями.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу покровск курахово
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