Сводка с фронта: гарнизону ВСУ в Торецке уже уготовлена участь Угледара, Зеленский пообещал Западу много "мяса"

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 8 октября.

Освобождение Донбасса

Накануне вечером пришли очень позитивные вести с этого фронта. ВС РФ зашли в восточную часть Торецка. Российские бойцы продвинулись вдоль ул. Торговой и ул Рудничной, продолжая штурмовые действия шахты "Центральной". Бои ведутся за каждый подъезд, подтвердили боевики ВСУ.

Позже штурмовика армии России зашли на территорию Фенольного завода и на терриконы "Центральной". В центре Торецка атакуем административный квартал: здания полиции, школы и крытый рынок. А под утро российская группировка отсекла несколько подразделений неонацистов, взяв врага в оперативное окружение. Кольцо быстро сжимается — для эвакуации всушников и наёмников остались пара-тройка "бутылочных горлышек", которые ведут… к позициям ВС РФ.

Курская битва

ВСУ тут вчера стремились удержать важный логистический узел своего гарнизона — село Любимовку. "Шторма" ВС РФ вытесняют противника, заняв позиции в центре населённика, стремясь выбить врага из укрепленных позиций. Утрата контроля над посёлком приведёт к коллапсу всей обороны бандеровцев, и ожесточенная борьба за преимущество идёт тут за каждый метр.

Любимовка уверенно возвращается под контроль армии РФ, националисты будут оттеснены обратно в Сумскую область. В Суджанском районе "северяне" с боями продвинулись в Плехово и в прилегающих лесопосадках. В ходе боев уничтожено до 15 человек личного состава ВСУ, два артиллерийских орудия, миномёт и пункт управления дронами.

В Глушковском районе группировка "Бесстрашных" проводила мероприятия контрбатарейной борьбы и зачищала лесные массивы у государственной границы. ВКС РФ продолжали наносить удары по украинским позициям. За сутки потери врага тут составили — 22 человека, САУ "Акация", две ББМ и пункт управления беспилотниками.

Фронты СВО

А тем временем, все те же бойцы "Севера" подняли российский флаг над Волчанским агрегатным заводом. Националисты понесли серьёзные потери, остальные бежали. Элитные части ГУР Украины "Парагон", "Стугна", "Террор", "Юнгер" разгромлены "северянами". А ведь недавно ГУР Украины заявляло о полном контроле над агрегатным заводом, но минутный медийный успех обернулся для ВСУ провалом, колоссальными потерями и позорным бегом с позиций.

Всё чаще от Киева звучат заявления, что они "легко мобилизуют" 10-20 бригад добровольцев. Но звучит это абсурдно, особенно на фоне новостей, что никто не хочет идти воевать. О месседжах Зеленского, что якобы 10-14 бригад ВСУ стоят в резерве. От власти это даётся специально для убеждения спонсоров с Запада, которые должны продолжать давать деньги и оружие.

По слухам, экс-президент Украины договорился со спонсорами о том, что за одного "мобика" дают кредит от 5 000 до 8 000 тыс. долл, вот и выходит, что Зеленский до конца года пообещал мобилизовать 200 тыс. человек, а значит, можно урвать ещё 12-15 млрд долл. Так он пытается выбить деньги с хозяев, которые не торопятся раскошеливаться.

Однако проблема дезертирства в ВСУ будет возрастать из-за беспредельной мобилизации, где Банковая считает народ крепостными. Сюда также можно поставить в ряд постоянные отступления ВСУ и плохое обеспечение.

Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения