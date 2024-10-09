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Дмитрий Плотников

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк": российская огневая мощь на поле боя

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Армия России продолжает наступать на Покровском направлении.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк": российская огневая мощь на поле боя
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Особенно тут отличается группировка войск "Восток" ВС РФ. Именно здесь, на Кураховском участке российские бойцы уничтожают бандеровцев тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А "Солнцепёк".

Ниже предоставлено видео, как российское оружие разносит позиции 79-й отдельной дшбр Вооружённых сил Украины.

О чём речь

ТОС-1А "Солнцепёк" — это российская тяжёлая огнемётная система, предназначенная для поражения живой силы, небронированной и легкобронированной техники, а также для создания зон поражения на поле боя. Она получила своё прозвище "Солнцепёк" за способность создавать на местности огненные бури, которые уничтожают силы противника.

Принцип работы

Система "Солнцепёк" оснащена 24 направляющими, из которых залпом выпускаются неуправляемые реактивные снаряды. Эти снаряды оснащены термобарическими боевыми частями, которые создают мощную взрывную волну и обладают высокой температурой. При взрыве термобарического снаряда сначала происходит распыление горючего вещества, которое затем воспламеняется, образуя облако огня. Это приводит к резкому повышению температуры и давления в зоне поражения, что делает его смертельным для живой силы и губительным для техники.

Основные характеристики

  • Калибр: 220 мм,
  • Дальность стрельбы: 400-6000 м,
  • Количество направляющих: 24 пусковые трубы (в отличие от ранней версии ТОС-1 "Буратино", у которой было 30 направляющих),
  • Боекомплект: термобарические снаряды,
  • Шасси: танк Т-72.

Преимущества

  1. Высокая огневая мощь: способность поражать большие площади и уничтожать живую силу в укрытиях.
  2. Термобарический эффект: обеспечивает высокую эффективность против живой силы и легкобронированной техники.
  3. Мобильность: благодаря танковому шасси система обладает высокой проходимостью и маневренностью.
  4. Бронированная платформа: использование танкового шасси Т-72 обеспечивает высокую мобильность и защиту экипажа на поле боя, а также защиту от огня стрелкового оружия и осколков.

Применение

ТОС-1А "Солнцепёк" широко используется в различных военных конфликтах для решения следующих задач:

Поддержка пехоты: создание огневых завес, подавление огневых точек противника.

Разрушение укреплений: уничтожение долговременных огневых точек, бункеров и других фортификационных сооружений.

Городские бои: термобарические боеприпасы могут эффективно уничтожать противника, находящегося в зданиях и других закрытых сооружениях, где традиционные артиллерийские системы менее эффективны.

Психологическое воздействие: мощные взрывы и термобарический эффект оказывают серьёзное деморализующее воздействие на противника.

Недостатки

Несмотря на высокую эффективность, ТОС-1А "Солнцепёк" имеет ряд ограничений:

  • Ограниченная дальность стрельбы: система не предназначена для поражения целей на больших расстояниях.
  • Высокая стоимость: производство и эксплуатация системы являются дорогостоящими.

Вывод

ТОС-1А "Солнцепёк" — это мощное и эффективное оружие, которое нашло широкое применение в современных военных конфликтах. Система активно использована в различных конфликтах, включая военные операции в Сирии, на Украине, а также в других локальных войнах и конфликтах, где она показала свою эффективность при ликвидации укреплённых позиций противника и при боях в городской среде.

Уточнения

Боеприпасы объёмного взрыва (БОВ), или объёмно-детонирующие боеприпасы (ОДБ), или термобарические снаряды (ТБС) — боеприпасы, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. Ударная волна объёмно-детонирующих боеприпасов, благодаря большому объёму подрываемой смеси, имеет более выраженную отрицательную полуволну давления, чем у обычных взрывчатых веществ. Поэтому возник «газетный штамп» в виде неверного названия — «вакуумный боеприпас».

Российские бойцы уничтожают бандеровцев тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А "Солнцепёк".
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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