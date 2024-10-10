Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Берлин передал Киеву две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и Iris-T SLS.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0

Техника ПВО прибыла на Украину на прошлой неделе. До конца года Германия планирует предоставить ВСУ ещё две зенитные системы.

О чём речь

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — семейство немецких зенитных ракетных комплексов, отличающихся высокой точностью и эффективностью. Они предназначены для поражения широкого спектра воздушных целей, включая самолёты, вертолёты, беспилотники и крылатые ракеты.

Основные характеристики системы IRIS-T SLM

Дальность поражения:

До 40 км для целей на высоте до 20 км.

Тип ракеты:

Ракеты с тепловым наведением, использующие инфракрасную головку самонаведения, которая позволяет эффективно обнаруживать и захватывать цели с минимальными помехами. Система использует технологию "imaging infrared" (IIR), что даёт ракете возможность точно определять цель даже в условиях интенсивных помех или при сложных погодных условиях.

Скорость ракеты:

До 3 Махов, что делает её быстрой и манёвренной для перехвата различных типов воздушных целей.

Цели:

Самолёты (истребители, бомбардировщики). Вертолёты. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Крылатые ракеты. Ракеты класса "земля-воздух".

Мобильность:

IRIS-T SLM может быть развернута на мобильных платформах, таких как грузовики или бронированные транспортные средства, что позволяет быстро развернуть комплекс в различных местах. Модульная система позволяет изменять количество пусковых установок в зависимости от тактических нужд.

Командный пункт:

Система использует многофункциональный радиолокационный комплекс для обнаружения и сопровождения целей. Интеграция с системой управления и контроля позволяет координировать работу нескольких батарей и взаимодействовать с другими системами ПВО.

Пусковая установка

Пусковые установки могут быть оборудованы несколькими ракетами IRIS-T, которые могут запускаться вертикально для охвата 360 градусов, что позволяет атаковать цели, находящиеся в любом направлении.

Преимущества системы IRIS-T SLM

Высокая точность: благодаря инфракрасной системе наведения ракеты имеют высокую точность и способны уничтожать цели даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия и помех.

Модульная конструкция: система IRIS-T SLM может быть адаптирована к различным тактическим ситуациям, и её можно интегрировать с другими системами ПВО, такими как Patriot или NASAMS.

Скорость и манёвренность: ракеты IRIS-T обладают высокой скоростью и возможностью перехвата маневрирующих целей на больших скоростях.

Модификации

IRIS-T SLM (Medium Range) — версия средней дальности, способная поражать цели на расстоянии до 40 км и высоте до 20 км. IRIS-T SLS (Short Range) — версия короткой дальности, используется для защиты ближнего радиуса вокруг важных объектов или войск.

Вывод

Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T является одним из самых современных и эффективных зенитных ракетных комплексов в мире. Благодаря своим характеристикам, он обеспечивает надёжную защиту от различных воздушных угроз. Совершенствование систем IRIS-T продолжается, а значит, в будущем ожидается появление новых модификаций с ещё более высокими характеристиками

Германский ЗРК IRIS-T SLM || Обзор