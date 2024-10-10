Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба

Берлин передал Киеву две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и Iris-T SLS.
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Техника ПВО прибыла на Украину на прошлой неделе. До конца года Германия планирует предоставить ВСУ ещё две зенитные системы.
О чём речь
IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — семейство немецких зенитных ракетных комплексов, отличающихся высокой точностью и эффективностью. Они предназначены для поражения широкого спектра воздушных целей, включая самолёты, вертолёты, беспилотники и крылатые ракеты.
Основные характеристики системы IRIS-T SLM
Дальность поражения:
До 40 км для целей на высоте до 20 км.
Тип ракеты:
Ракеты с тепловым наведением, использующие инфракрасную головку самонаведения, которая позволяет эффективно обнаруживать и захватывать цели с минимальными помехами.
Система использует технологию "imaging infrared" (IIR), что даёт ракете возможность точно определять цель даже в условиях интенсивных помех или при сложных погодных условиях.
Скорость ракеты:
До 3 Махов, что делает её быстрой и манёвренной для перехвата различных типов воздушных целей.
Цели:
Самолёты (истребители, бомбардировщики).
Вертолёты.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Крылатые ракеты.
Ракеты класса "земля-воздух".
Мобильность:
IRIS-T SLM может быть развернута на мобильных платформах, таких как грузовики или бронированные транспортные средства, что позволяет быстро развернуть комплекс в различных местах.
Модульная система позволяет изменять количество пусковых установок в зависимости от тактических нужд.
Командный пункт:
Система использует многофункциональный радиолокационный комплекс для обнаружения и сопровождения целей.
Интеграция с системой управления и контроля позволяет координировать работу нескольких батарей и взаимодействовать с другими системами ПВО.
Пусковая установка
Пусковые установки могут быть оборудованы несколькими ракетами IRIS-T, которые могут запускаться вертикально для охвата 360 градусов, что позволяет атаковать цели, находящиеся в любом направлении.
Преимущества системы IRIS-T SLM
Высокая точность: благодаря инфракрасной системе наведения ракеты имеют высокую точность и способны уничтожать цели даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия и помех.
Модульная конструкция: система IRIS-T SLM может быть адаптирована к различным тактическим ситуациям, и её можно интегрировать с другими системами ПВО, такими как Patriot или NASAMS.
Скорость и манёвренность: ракеты IRIS-T обладают высокой скоростью и возможностью перехвата маневрирующих целей на больших скоростях.
Модификации
IRIS-T SLM (Medium Range) — версия средней дальности, способная поражать цели на расстоянии до 40 км и высоте до 20 км.
IRIS-T SLS (Short Range) — версия короткой дальности, используется для защиты ближнего радиуса вокруг важных объектов или войск.
Вывод
Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T является одним из самых современных и эффективных зенитных ракетных комплексов в мире. Благодаря своим характеристикам, он обеспечивает надёжную защиту от различных воздушных угроз. Совершенствование систем IRIS-T продолжается, а значит, в будущем ожидается появление новых модификаций с ещё более высокими характеристиками