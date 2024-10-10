Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Берлин передал Киеву две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и Iris-T SLS.

Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба
Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0

Техника ПВО прибыла на Украину на прошлой неделе. До конца года Германия планирует предоставить ВСУ ещё две зенитные системы.

О чём речь

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — семейство немецких зенитных ракетных комплексов, отличающихся высокой точностью и эффективностью. Они предназначены для поражения широкого спектра воздушных целей, включая самолёты, вертолёты, беспилотники и крылатые ракеты.

Основные характеристики системы IRIS-T SLM

Дальность поражения:

До 40 км для целей на высоте до 20 км.

Тип ракеты:

  1. Ракеты с тепловым наведением, использующие инфракрасную головку самонаведения, которая позволяет эффективно обнаруживать и захватывать цели с минимальными помехами.
  2. Система использует технологию "imaging infrared" (IIR), что даёт ракете возможность точно определять цель даже в условиях интенсивных помех или при сложных погодных условиях.

Скорость ракеты:

До 3 Махов, что делает её быстрой и манёвренной для перехвата различных типов воздушных целей.

Цели:

  1. Самолёты (истребители, бомбардировщики).
  2. Вертолёты.
  3. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
  4. Крылатые ракеты.
  5. Ракеты класса "земля-воздух".

Мобильность:

  1. IRIS-T SLM может быть развернута на мобильных платформах, таких как грузовики или бронированные транспортные средства, что позволяет быстро развернуть комплекс в различных местах.
  2. Модульная система позволяет изменять количество пусковых установок в зависимости от тактических нужд.

Командный пункт:

  1. Система использует многофункциональный радиолокационный комплекс для обнаружения и сопровождения целей.
  2. Интеграция с системой управления и контроля позволяет координировать работу нескольких батарей и взаимодействовать с другими системами ПВО.

Пусковая установка

Пусковые установки могут быть оборудованы несколькими ракетами IRIS-T, которые могут запускаться вертикально для охвата 360 градусов, что позволяет атаковать цели, находящиеся в любом направлении.

Преимущества системы IRIS-T SLM

  • Высокая точность: благодаря инфракрасной системе наведения ракеты имеют высокую точность и способны уничтожать цели даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия и помех.
  • Модульная конструкция: система IRIS-T SLM может быть адаптирована к различным тактическим ситуациям, и её можно интегрировать с другими системами ПВО, такими как Patriot или NASAMS.
  • Скорость и манёвренность: ракеты IRIS-T обладают высокой скоростью и возможностью перехвата маневрирующих целей на больших скоростях.

Модификации

  1. IRIS-T SLM (Medium Range) — версия средней дальности, способная поражать цели на расстоянии до 40 км и высоте до 20 км.
  2. IRIS-T SLS (Short Range) — версия короткой дальности, используется для защиты ближнего радиуса вокруг важных объектов или войск.

Вывод

Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T является одним из самых современных и эффективных зенитных ракетных комплексов в мире. Благодаря своим характеристикам, он обеспечивает надёжную защиту от различных воздушных угроз. Совершенствование систем IRIS-T продолжается, а значит, в будущем ожидается появление новых модификаций с ещё более высокими характеристиками

Германский ЗРК IRIS-T SLM || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу нато германия
Обсудить
Новости Все >
Врач раскрывает: четыре продукта, способствующие росту сахара и накоплению жира
Как черный рис помогает снизить холестерин и улучшить здоровье
Певица Седокова пригрозила судом блогерше за слова о любовнике-бизнесмене
Правда ли, что чёрные кошки приносят беду?
Вирусы в вашей ванной: что скрывают обычные предметы гигиены
Национальный проект помогает развивать кемпинги и пляжи в Подмосковье
Где можно насладиться горячими источниками в России этой осенью
Быстрый рецепт пышной яичной начинки для сытных и ароматных блинов
Когда изжога требует медицинского вмешательства
Китайские космические стартапы наступают на пятки SpaceX
Сейчас читают
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Авто
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Когда изжога требует медицинского вмешательства
Сводка с фронта: в одесском порту после "Искандера" детонируют "зерно и кукуруза", Зеленский назвал сроки окончания конфликта
Китайские космические стартапы наступают на пятки SpaceX
Волшебные точки: как продлить звучание парфюма на весь день
Какой Toyota Land Cruiser Prado выбрать: бензин, дизель и цены на российском рынке
Вьющиеся цветы: лучшие растения для украшения вашего сада
Почему после выпечки снова хочется есть: советы диетологов
Риелтор Апрелев усомнился, что стоимость аренды жилья в ближайшее время снизится
Егор Крид зарабатывает от 1,8 миллиона рублей за концерт — продюсер
Как стать лучшим другом для своей собаки: секреты общения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.