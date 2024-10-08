Компания из Германии Donaustahl GmbH на днях октября передала украинской армии FPV-беспилотники Maus с боеприпасами.
Ещё летом на Украине они проводили тесты БПЛА и программного обеспечения на основе ИИ для захвата цели на конечной фазе полёта, а также двух боеприпасов. В июле получено разрешение на производство и поставку этих дронов. Сейчас осуществляется поставка всего вышеописанного, а первый получатель — националистическое подразделение ВСУ.
FPV-дроны Maus — это малые беспилотные летательные аппараты, оснащенные системой First-Person View (FPV), которые используются в основном для проведения разведки и выполнения ударных миссий. Они часто управляются операторами с использованием очков виртуальной реальности или экранов, на которые транслируется видео с камеры беспилотника в реальном времени. Благодаря этому FPV-дроны могут эффективно маневрировать на малых высотах и преодолевать препятствия, что делает их полезными в условиях городских боёв или плотных природных ландшафтов.
Отличительной особенностью этих дронов является их высокая маневренность, скорость и способность к полёту в условиях ограниченного пространства.
FPV-дроны типа Maus могут быть использованы как для наблюдения, так и для нанесения точечных ударов по целям, что делает их эффективными в современных боевых условиях.
Аэросъемка: благодаря высококачественной видеокамере Maus позволяют создавать потрясающие ролики и фотографии с воздуха.
Гонки: высокая скорость и маневренность делают дроны Maus идеальными для участия в гонках дронов.
Поисково-спасательные операции: БПЛА Maus могут использоваться для поиска людей в труднодоступных местах.
Инспекция: Maus могут использоваться для осмотра различных объектов, таких как линии электропередач, мосты и здания.
Военные операции: как мы видим, западные кураторы Киева приспособили эти "птички", а вернее "мышки" (Maus — перевод с немец.) для противодействия российской армии.
FPV-дроны Maus открывают новые возможности для аэрофотосъемки, гонок и других видов деятельности. Благодаря своим уникальным характеристикам, они становятся всё более популярными среди любителей и профессионалов. Но с постоянно растущей русофобией их приучают наносить вред человеку. В любом случае, у ВС РФ всегда найдётся ответ агрессорам из стран НАТО.
First Person View (сокр. FPV, с англ. — «вид от первого лица») — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.
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