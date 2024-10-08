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Дмитрий Плотников

FPV-дрон Maus. Немецкое качество опять летит убивать российских бойцов

3:56
Силовые структуры » Военные новости

Компания из Германии Donaustahl GmbH на днях октября передала украинской армии FPV-беспилотники Maus с боеприпасами.

FPV-дрон Maus. Немецкое качество опять летит убивать российских бойцов
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, PDM

Ещё летом на Украине они проводили тесты БПЛА и программного обеспечения на основе ИИ для захвата цели на конечной фазе полёта, а также двух боеприпасов. В июле получено разрешение на производство и поставку этих дронов. Сейчас осуществляется поставка всего вышеописанного, а первый получатель — националистическое подразделение ВСУ.

О чём речь

FPV-дроны Maus — это малые беспилотные летательные аппараты, оснащенные системой First-Person View (FPV), которые используются в основном для проведения разведки и выполнения ударных миссий. Они часто управляются операторами с использованием очков виртуальной реальности или экранов, на которые транслируется видео с камеры беспилотника в реальном времени. Благодаря этому FPV-дроны могут эффективно маневрировать на малых высотах и преодолевать препятствия, что делает их полезными в условиях городских боёв или плотных природных ландшафтов.

Отличительной особенностью этих дронов является их высокая маневренность, скорость и способность к полёту в условиях ограниченного пространства.

Основные характеристики

  • Компактность: малые размеры позволяют использовать их для скрытных операций.
  • Маневренность: способность быстро изменять траекторию полёта, что усложняет их обнаружение и поражение противником.
  • Высокая скорость: благодаря мощным двигателям и аэродинамическому дизайну, дроны Maus способны развивать впечатляющие скорости, что делает их идеальными для динамичных задач.
  • Вооружение: часто оснащены взрывными зарядами, что позволяет использовать их как БПЛА-камикадзе для уничтожения целей.
  • Трансляция видео в реальном времени: встроенная система передачи видео в высоком разрешении обеспечивает пилоту возможность наблюдать за происходящим прямо во время полета, что делает управление дроном более интуитивным и безопасным, позволяя точнее управлять им на малых высотах и в сложных условиях.
  • Модульность: конструкция Maus позволяет легко менять различные компоненты, такие как камеры, аккумуляторы и двигатели, что расширяет возможности их применения.

FPV-дроны типа Maus могут быть использованы как для наблюдения, так и для нанесения точечных ударов по целям, что делает их эффективными в современных боевых условиях.

Области применения FPV-дронов Maus

Аэросъемка: благодаря высококачественной видеокамере Maus позволяют создавать потрясающие ролики и фотографии с воздуха.

Гонки: высокая скорость и маневренность делают дроны Maus идеальными для участия в гонках дронов.

Поисково-спасательные операции: БПЛА Maus могут использоваться для поиска людей в труднодоступных местах.

Инспекция: Maus могут использоваться для осмотра различных объектов, таких как линии электропередач, мосты и здания.

Военные операции: как мы видим, западные кураторы Киева приспособили эти "птички", а вернее "мышки" (Maus — перевод с немец.) для противодействия российской армии.

Вывод

FPV-дроны Maus открывают новые возможности для аэрофотосъемки, гонок и других видов деятельности. Благодаря своим уникальным характеристикам, они становятся всё более популярными среди любителей и профессионалов. Но с постоянно растущей русофобией их приучают наносить вред человеку. В любом случае, у ВС РФ всегда найдётся ответ агрессорам из стран НАТО.

Уточнения

First Person View (сокр. FPV, с англ. — «вид от первого лица») — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.

Analog FPV drone racing #1 (Bentwoud) | Maus
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы германия
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