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Петр Ермилин

В США появился новый ударный дрон типа Bolt

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Американская компания Anduril Industries представила квадрокоптер Bolt, сообщило американское издание Breaking Defense (BD). Разработанный для Корпуса морской пехоты дрон способен выполнять как ударные, так и разведыватеьные задачи, сообщают журналисты. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

В США появился новый ударный дрон типа Bolt
Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Стартап в области оборонных технологий Anduril Industries сегодня продолжил серию запусков новых продуктов, представив квадрокоптер вертикального взлета и посадки под названием Bolt, который уже заказан Корпусом морской пехоты.

По информации Anduril, небольшой портативный беспилотник весом примерно от 12 до 15 фунтов, в зависимости от конфигурации, может быть запущен вручную и пролететь около 20 километров, а его время автономной работы составляет более 40 минут. Базовая конфигурация Bolt позволяет выполнять разведывательные задачи, осуществлять наблюдение и рекогносцировку или осуществлять поисково-спасательные работы, в то время как боевая установка Bolt-M может нести взрывчатую нагрузку весом до трех фунтов.

"Мы не просто впервые внедряем это в лаборатории, — заявил журналистам в среду директор по стратегии Anduril Крис Броуз в преддверии анонса, — Это то, что клиенты уже видели, оценили, протестировали и использовали".

По словам Броуза, Bolt специально разработан по контракту для программы Organic Precision Fires-Light (OPF-L) Корпуса морской пехоты. Он добавил, что Bolt будет тестироваться в течение следующих шести месяцев, чтобы сообщить о возможном приобретении и вводе в эксплуатацию в 2025 финансовом году.

Независимо от результатов OPF-L, Anduril считает, что "существует множество глобальных военных организаций и программ, в которых Bolt-M соответствует существующим требованиям, и мы ожидаем, что количество соответствующих программ и возможностей значительно возрастет в ближайшие годы", сообщили в компании Breaking Defense. "Типичные конфигурации Bolt оцениваются в десятки тысяч долларов", хотя это в значительной степени зависит от полезной нагрузки и конфигурации.

Кроме того, указывая на распространение относительно дешевых коммерческих FPV-дронов в современных конфликтах, в Anduril утверждают, что Bolt помогает удовлетворить потребность США в подобном оружии с помощью программного обеспечения компании Lattice. Как сообщили в Anduril, квадрокоптер Bolt может летать автономно и управляться вручную в условиях, когда GPS недоступен, благодаря таким функциям, как настраиваемые задания.

По словам представителей компании, в режиме сбора данных платформа может обмениваться информацией с другими платформами Anduril и платформами, принадлежащими сторонним поставщикам, для повышения осведомленности о боевом пространстве. И если оператор, использующий конфигурацию Bolt-M, решит нанести удар, оружие само наведется на цель, даже если потеряет связь с оператором. Bolt-M также может отлететь назад, если оператор решит не атаковать цель.

"Что мы делаем с Lattice, так это предоставляем как можно больше автономии по всей цепочке убийств, чтобы ввести человека в курс дела и он мог быстрее принимать правильные решения, — сказал Броуз, — Это обработка и объединение данных датчиков, которые поступают с этих датчиков или с этих транспортных средств, независимо от того, будет ли их создавать компания Anduril или другие. Это фактическая организация этих систем".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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