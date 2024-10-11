В США появился новый ударный дрон типа Bolt

Американская компания Anduril Industries представила квадрокоптер Bolt, сообщило американское издание Breaking Defense (BD). Разработанный для Корпуса морской пехоты дрон способен выполнять как ударные, так и разведыватеьные задачи, сообщают журналисты. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.
Стартап в области оборонных технологий Anduril Industries сегодня продолжил серию запусков новых продуктов, представив квадрокоптер вертикального взлета и посадки под названием Bolt, который уже заказан Корпусом морской пехоты.
По информации Anduril, небольшой портативный беспилотник весом примерно от 12 до 15 фунтов, в зависимости от конфигурации, может быть запущен вручную и пролететь около 20 километров, а его время автономной работы составляет более 40 минут. Базовая конфигурация Bolt позволяет выполнять разведывательные задачи, осуществлять наблюдение и рекогносцировку или осуществлять поисково-спасательные работы, в то время как боевая установка Bolt-M может нести взрывчатую нагрузку весом до трех фунтов.
"Мы не просто впервые внедряем это в лаборатории, — заявил журналистам в среду директор по стратегии Anduril Крис Броуз в преддверии анонса, — Это то, что клиенты уже видели, оценили, протестировали и использовали".
По словам Броуза, Bolt специально разработан по контракту для программы Organic Precision Fires-Light (OPF-L) Корпуса морской пехоты. Он добавил, что Bolt будет тестироваться в течение следующих шести месяцев, чтобы сообщить о возможном приобретении и вводе в эксплуатацию в 2025 финансовом году.
Независимо от результатов OPF-L, Anduril считает, что "существует множество глобальных военных организаций и программ, в которых Bolt-M соответствует существующим требованиям, и мы ожидаем, что количество соответствующих программ и возможностей значительно возрастет в ближайшие годы", сообщили в компании Breaking Defense. "Типичные конфигурации Bolt оцениваются в десятки тысяч долларов", хотя это в значительной степени зависит от полезной нагрузки и конфигурации.
Кроме того, указывая на распространение относительно дешевых коммерческих FPV-дронов в современных конфликтах, в Anduril утверждают, что Bolt помогает удовлетворить потребность США в подобном оружии с помощью программного обеспечения компании Lattice. Как сообщили в Anduril, квадрокоптер Bolt может летать автономно и управляться вручную в условиях, когда GPS недоступен, благодаря таким функциям, как настраиваемые задания.
По словам представителей компании, в режиме сбора данных платформа может обмениваться информацией с другими платформами Anduril и платформами, принадлежащими сторонним поставщикам, для повышения осведомленности о боевом пространстве. И если оператор, использующий конфигурацию Bolt-M, решит нанести удар, оружие само наведется на цель, даже если потеряет связь с оператором. Bolt-M также может отлететь назад, если оператор решит не атаковать цель.
"Что мы делаем с Lattice, так это предоставляем как можно больше автономии по всей цепочке убийств, чтобы ввести человека в курс дела и он мог быстрее принимать правильные решения, — сказал Броуз, — Это обработка и объединение данных датчиков, которые поступают с этих датчиков или с этих транспортных средств, независимо от того, будет ли их создавать компания Anduril или другие. Это фактическая организация этих систем".
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