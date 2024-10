Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры

Пентагон объявил о приобретении дронов Ghost X от компании Anduril в качестве беспилотников ротного уровня.

БПЛА выполнен по вертолётной схеме и несёт 9 килограммов полезной нагрузки.

Программное обеспечение включает в себя распознавание целей. Дрон будет занимать промежуточную нишу между небольшими беспилотниками во взводах и расчётами квадрокоптеров уровня батальона с RQ-20 Puma и другими БПЛА.

Беспилотник Ghost X — это малозаметный разведывательный и ударный дрон, разработанный для ведения наблюдения и проведения операций в условиях, требующих скрытности. Эта модель часто используется для военных операций, особенно в городских и плотнозаселенных районах, благодаря своим компактным размерам и возможностям интеграции с современными системами управления.

Основное применение беспилотника заключается в тактических операциях, где требуется высокая мобильность и точность.

Аэрофотосъемка: создание высококачественных аэрофотоснимков для различных целей: картография, сельское хозяйство, строительство и т. д.

Видеосъемка: запись видеоматериалов для различных целей, включая спортивные мероприятия, рекламные ролики и документальные фильмы.

Инспекция: использование для осмотра труднодоступных мест, линий электропередач, зданий и сооружений.

Сельское хозяйство: мониторинг сельскохозяйственных угодий, обнаружение вредителей и болезней растений.

Поиск и спасение: поиск пропавших людей или животных в труднодоступных районах.

Существует несколько моделей Ghost X, которые отличаются техническими характеристиками, комплектацией и ценой. Выбор конкретной модели зависит от задач и бюджета.

Ghost X — относительно новый игрок на рынке беспилотных аппаратов, который привлекает внимание компактностью, многофункциональностью и доступностью. Он позиционируется как инструмент для профессионалов и любителей, позволяющий выполнять широкий спектр задач.

