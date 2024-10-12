Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры

Пентагон объявил о приобретении дронов Ghost X от компании Anduril в качестве беспилотников ротного уровня.
БПЛА выполнен по вертолётной схеме и несёт 9 килограммов полезной нагрузки.
Программное обеспечение включает в себя распознавание целей. Дрон будет занимать промежуточную нишу между небольшими беспилотниками во взводах и расчётами квадрокоптеров уровня батальона с RQ-20 Puma и другими БПЛА.
Беспилотник Ghost X — это малозаметный разведывательный и ударный дрон, разработанный для ведения наблюдения и проведения операций в условиях, требующих скрытности. Эта модель часто используется для военных операций, особенно в городских и плотнозаселенных районах, благодаря своим компактным размерам и возможностям интеграции с современными системами управления.
Основное применение беспилотника заключается в тактических операциях, где требуется высокая мобильность и точность.
Аэрофотосъемка: создание высококачественных аэрофотоснимков для различных целей: картография, сельское хозяйство, строительство и т. д.
Видеосъемка: запись видеоматериалов для различных целей, включая спортивные мероприятия, рекламные ролики и документальные фильмы.
Инспекция: использование для осмотра труднодоступных мест, линий электропередач, зданий и сооружений.
Сельское хозяйство: мониторинг сельскохозяйственных угодий, обнаружение вредителей и болезней растений.
Поиск и спасение: поиск пропавших людей или животных в труднодоступных районах.
Существует несколько моделей Ghost X, которые отличаются техническими характеристиками, комплектацией и ценой. Выбор конкретной модели зависит от задач и бюджета.
Ghost X — относительно новый игрок на рынке беспилотных аппаратов, который привлекает внимание компактностью, многофункциональностью и доступностью. Он позиционируется как инструмент для профессионалов и любителей, позволяющий выполнять широкий спектр задач.
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