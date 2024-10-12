Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры

Пентагон объявил о приобретении дронов Ghost X от компании Anduril в качестве беспилотников ротного уровня.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

БПЛА выполнен по вертолётной схеме и несёт 9 килограммов полезной нагрузки.

Программное обеспечение включает в себя распознавание целей. Дрон будет занимать промежуточную нишу между небольшими беспилотниками во взводах и расчётами квадрокоптеров уровня батальона с RQ-20 Puma и другими БПЛА.

О чём речь

Беспилотник Ghost X — это малозаметный разведывательный и ударный дрон, разработанный для ведения наблюдения и проведения операций в условиях, требующих скрытности. Эта модель часто используется для военных операций, особенно в городских и плотнозаселенных районах, благодаря своим компактным размерам и возможностям интеграции с современными системами управления.

Основное применение беспилотника заключается в тактических операциях, где требуется высокая мобильность и точность.

Основные характеристики и возможности

Компактность и портативность: Ghost X отличается небольшими размерами и весом, что делает его удобным для транспортировки и развертывания в полевых условиях.

Длительность полёта: время полёта зависит от конкретной модели и комплектации, но в целом Ghost X обеспечивает достаточную продолжительность для выполнения большинства задач. В последней модели американцы заявили о дальности и автономности — 25 км и 75 минут соответственно.

Камера и передача видео: БПЛА оснащён высококачественной камерой, позволяющей получать четкие видео и фотоматериалы. Видеосигнал передается в режиме реального времени на пульт управления.

GPS-навигация: встроенный GPS позволяет программировать полеты по заданным точкам и возвращаться на точку взлёта автоматически.

Простой в управлении: интерфейс пульта управления интуитивно понятен, что позволяет освоить управление дроном даже новичкам.

Модульность: многие модели Ghost X позволяют расширять функциональность за счет установки дополнительных модулей, таких как тепловизоры, лазерные дальномеры и другие.

Области применения

Аэрофотосъемка: создание высококачественных аэрофотоснимков для различных целей: картография, сельское хозяйство, строительство и т. д.

Видеосъемка: запись видеоматериалов для различных целей, включая спортивные мероприятия, рекламные ролики и документальные фильмы.

Инспекция: использование для осмотра труднодоступных мест, линий электропередач, зданий и сооружений.

Сельское хозяйство: мониторинг сельскохозяйственных угодий, обнаружение вредителей и болезней растений.

Поиск и спасение: поиск пропавших людей или животных в труднодоступных районах.

Модели и модификации

Существует несколько моделей Ghost X, которые отличаются техническими характеристиками, комплектацией и ценой. Выбор конкретной модели зависит от задач и бюджета.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

Компактность и портативность Высокое качество видео и фото Простота в управлении Широкий спектр применения.

Недостатки:

Ограниченная дальность полета по сравнению с профессиональными дронами Чувствительность к погодным условиям Ограниченная грузоподъемность.

Вывод

Ghost X — относительно новый игрок на рынке беспилотных аппаратов, который привлекает внимание компактностью, многофункциональностью и доступностью. Он позиционируется как инструмент для профессионалов и любителей, позволяющий выполнять широкий спектр задач.

US Army's new Ghost-X drone with advanced multi-mission capabilities for combat operations