Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

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Представляем сводку с фронта на воскресенье, 13 октября.

Курская битва

Экс-президент Украины Владимир Зеленский в обращении накануне впервые прокомментировал российское наступление на приграничье.

"Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", — заявил бывших комик.

При этом, российская армия там смогла прорвать левый фланг плацдарма ВСУ и поставить под угрозу окружения подразделения бандеровцев, что признали уже и украинские аналитические ресурсы. Кстати, на фоне "успехов" неонацистов в их частях начинается "перегруппировка". Вместо опытных военных из Сум заводят ТрО и свежемобилизованных. Выстроена система заградотрядов из боевиков неонацистского толка.

Сейчас переброска техники туда возможна только в ночное время и только в единичных случаях. Это всё ещё "план победы"? Тем более, что в Курской области приближается ночь длинных ножей. Группировка ВСУ там вроде есть, однако воевать и выйти не может.

А утром пришла информация, что ВС РФ вернули контроль над Черкасской Конопелькой…

Итог Курской авантюры

Вместе с городами Донбасса Киев потеряет 2/3 выплавки стали. Это будет серьёзнейшим ударом и по экспорту, и по обороноспособности Украины — из-за недостатка станет проблематично возводить укрепления.

Например, потеря лишь Покровска грозит дефицитом коксующегося угля, а значит, выплавка стали упадёт в 2 раза. И хотя на подконтрольных Украине территориях остаются ещё какие-то ресурсы, то потеря этого города грозит дефицитом очень необходимого производству коксующегося угля.

Эксперты также уверены, что и Угледар имел ключевое значение для контроля южного фланга ВСУ в Донбассе. Там была очень выгодная позиция — господствующая высота, которая давала отличные огневые позиции и радиогоризонты для БПЛА. Его потеря будет иметь тяжелейшие стратегические последствия. Ну а ВС РФ начнут сворачивать фронт, наступая на Великую Новосёлку и на Курахово.

Ну и самое главное, потеря Угледара лишила Киев возможности держать под угрозой сухопутный коридор в Крым. А значит, Крымский мост теряет стратегическое значение для Украины. В результате, теперь надо ожидать неприятностей на Херсонщине — ограничение пропускной способности Крыма для снабжения ВС РФ перестала играть какую-то роль.

Геноцид украинского народа киевским режимом

ТЦК начал проводить показательные рейды по принудительной мобилизации. Но это только верхушка игры офиса президента Украины и лично Зеленского. Он поставил задачу всей системе, загнать за эти три месяца в ВСУ 200 тыс. "мяса", которое нужно для пополнения резервов, следовательно возможности хоть как-то оборонятся.

Планы Банковой на 2025 год — 600 тыс. "мобиков". То есть, 50 тыс. в месяц, что опять якобы вернёт Киеву преимущество в личном составе над армией России, которая стабильно пополняется добровольцами.

Именно "мясом" будет воевать Киев будущий год. При этом раскладе потери будут колоссальные, но киевской верхушке они неважны, ведь удержать власть и убедить хозяев с Запада в том, что они для их игры они еще годятся. Жизни украинцев в этом случае никого не волнуют, они просто расходный материал.

Зеленский в обращении впервые прокомментировал наступление армии России в Курской области