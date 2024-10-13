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Дмитрий Плотников

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

Силовые структуры » Военные новости

Тайвань получил от Пентагона первую партию противокорабельных крылатых ракет наземного базирования - Harpoon.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain

Партия из сотни боеприпасов уже прибыла в Гаосюн. Всего Тайвань закупит 400 "Гарпунов" на 1,7 млрд долларов. Контракт подписан в 2020 году, и именно ракеты RGM-84L-4 Harpoon Block II играли главную роль в военных учениях, моделировавших вторжение Китая на остров.

О чём речь

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing. Эта модификация относится ко второму блоку системы Harpoon и отличается расширенными возможностями по сравнению с более ранними версиями.

Основные характеристики

  • Класс ракеты: противокорабельная крылатая ракета.
  • Дальность: в зависимости от модификации, дальность может составлять от 90 км до 280 км.
  • Масса: полная масса ракеты составляет около 600 кг (включая боеголовку).
  • Тип боеголовки: осколочно-фугасная или бронебойная боеголовка массой около 221 кг, предназначенная для пробивания бортов кораблей и причинения значительных разрушений.
  • Двигатель: турбореактивный двигатель, обеспечивающий стабильный полёт на низкой высоте над водой.
  • Скорость: дозвуковая (около 850 км/ч), но компенсируется за счёт манёвренности и способности лететь на низкой высоте, что затрудняет её обнаружение.
  • Головка самонаведения: ракета использует активную радиолокационную головку самонаведения, которая позволяет ей наводиться на корабли противника в финальной фазе полёта. Также доступна версия с GPS-наведением для поражения наземных целей.
  • Высота полёта: Harpoon летит на экстремально низкой высоте (обычно около 2-5 метров над поверхностью моря), что позволяет ей оставаться вне зоны обнаружения радарами кораблей.

Модификации

AGM-84A: базовая версия ракеты, разработанная для запуска с самолётов.

RGM-84: версия для запуска с надводных кораблей. Используется с палубных пусковых установок.

UGM-84: версия для запуска с подводных лодок. Пуск производится из торпедных аппаратов, после чего ракета выходит на поверхность и продолжает полёт.

AGM-84E SLAM (Standoff Land Attack Missile): модификация ракеты для атак по наземным целям, с интегрированной системой GPS-наведения.

Harpoon Block II: улучшенная версия ракеты с повышенной точностью, увеличенной дальностью и улучшенной системой наведения, включающей GPS для поражения как морских, так и наземных целей.
   
Harpoon Block II+: модификация для ВМС США, отличающаяся возможностью интеграции с современными системами целеуказания, такими как Link 16, а также улучшенной системой противодействия радиоэлектронным помехам.

Основные возможности

  • Противокорабельная и наземная цель: RGM-84L-4 способна поражать не только корабли, но и наземные цели, что делает её универсальным оружием в морских операциях.
  • Усовершенствованная навигация: Harpoon Block II имеет улучшенную систему инерциальной навигации с поддержкой GPS, что позволяет ракете точнее нацеливаться на цели в сложных условиях, включая прибрежные зоны и места с плотной застройкой.
  • Планирующая траектория полета: ракета может лететь на малых высотах над водой, избегая радаров, что делает её более эффективной в условиях активных систем противовоздушной обороны.
  • Высокая дальность: Harpoon Block II сохраняет дальность полёта до 124 км, что позволяет её применять с различных типов платформ: кораблей, самолётов и подводных лодок.
  • Использование современного ПО: это поколение Harpoon оснащено более современным программным обеспечением, которое увеличивает её точность и устойчивость к помехам.

Принцип работы

  1. Запуск: ракета запускается с корабля, подводной лодки или самолёта.
  2. Полёт: ракета летит на заданной высоте, используя инерциальную навигационную систему для достижения района цели.
  3. Обнаружение цели: активная радиолокационная головка самонаведения обнаруживает цель и начинает её сопровождение.
  4. Поражение цели: ракета летит к цели по прямой линии и поражает её бронебойной боевой частью.

Вывод

Harpoon Block II активно используется в ВМС США и экспортируется в ряд других стран, включая государства НАТО и союзников Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).

Harpoon против Х-35У - что опаснее? | Сравнение противокорабельных ракет США и России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша китай тайвань
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