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Дмитрий Плотников

Американская система ПРО THAAD. Щит для Израиля от баллистических ракет Ирана

Силовые структуры » Военные новости

Пентагон отправит Израилю противоракетную батарею THAAD.

Американская система ПРО THAAD. Щит для Израиля от баллистических ракет Ирана
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain

В своём сообщении США подчеркнули, что система ПРО необходима Тель-Авиву для отражения "потенциальных атак со стороны Ирана".

Жгучее желание усилить ПВО Израиля у Вашингтона появилось, по всей вероятности, после массированного удара Ирана — тогда, по сообщениям КСИР, в Израиле пострадали и американские объекты.

Оценив все риски, США публично признали свою вовлечённость в конфликт и намерение помогать Тель-Авиву. Неразборчивые удары ЦАХАЛ по мирным гражданам, огромные жертвы и откровенный терроризм при ведении боевых действий со стороны Израиля Белый дом совсем не смущают.

О чём речь

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense — "Терминальная защита высоко летающих объектов") — американская мобильная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата баллистических ракет на конечном участке траектории. Она является одним из ключевых элементов многоуровневой системы противоракетной обороны США.

Как работает THAAD

  1. Обнаружение: радар системы обнаруживает запускаемую баллистическую ракету на большой высоте.
  2. Перехват: после подтверждения цели, система запускает противоракету, которая летит навстречу боеголовке и уничтожает её на большой высоте, ещё до того, как она достигнет своей цели.
  3. Мобильность: система THAAD мобильна, что позволяет быстро развертывать её в разных регионах.

Основные характеристики

Высотная защита: THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на высоте от 40 до 150 км.

Мобильность: система может быть развернута в течение нескольких часов.

Точность: благодаря использованию современных технологий, система обладает высокой точностью поражения целей.

Размещение систем THAAD

Системы развёрнуты в различных регионах мира, в том числе в Южной Корее, Японии и на Ближнем Востоке. Это связано с растущей угрозой со стороны стран, обладающих баллистическими ракетами.

Ограничения

Несмотря на свои преимущества, система THAAD имеет и ограничения. Она не предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и не является панацеей от всех видов ракетных угроз. Кроме того, развертывание систем THAAD в некоторых регионах вызывает озабоченность у других стран, которые считают это нарушением стратегического баланса.

Сравнение с другими системами ПРО

Система ПРО THAAD имеет свои уникальные характеристики:

Высота перехвата

THAAD: специализируется на перехвате баллистических ракет на конечном участке траектории, то есть на большой высоте, где ракета летит с максимальной скоростью.

Другие системы: многие другие системы ПРО, такие как Patriot, предназначены для перехвата ракет на более низких высотах и могут использоваться также против самолётов и крылатых ракет.

Тип цели

THAAD: Основная цель — баллистические ракеты средней дальности.

Другие системы: Некоторые системы могут перехватывать как баллистические, так и крылатые ракеты, а также самолёты.

Мобильность

THAAD: система THAAD высокомобильна, что позволяет быстро развертывать её в разных регионах.

Другие системы: некоторые системы ПРО также мобильны, но могут иметь ограничения по скорости развертывания или размерам.

Вывод

Защита от баллистических ракет: THAAD создаёт надёжный щит от ограниченных баллистических атак. Наличие такой системы может служить сдерживающим фактором для потенциальных противников. THAAD является частью более широкой системы противоракетной обороны, которая включает в себя другие системы, такие как Patriot.

Американский комплекс ПРО THAAD || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран израиль тель-авив
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