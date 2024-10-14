Американская система ПРО THAAD. Щит для Израиля от баллистических ракет Ирана

Пентагон отправит Израилю противоракетную батарею THAAD.
В своём сообщении США подчеркнули, что система ПРО необходима Тель-Авиву для отражения "потенциальных атак со стороны Ирана".
Жгучее желание усилить ПВО Израиля у Вашингтона появилось, по всей вероятности, после массированного удара Ирана — тогда, по сообщениям КСИР, в Израиле пострадали и американские объекты.
Оценив все риски, США публично признали свою вовлечённость в конфликт и намерение помогать Тель-Авиву. Неразборчивые удары ЦАХАЛ по мирным гражданам, огромные жертвы и откровенный терроризм при ведении боевых действий со стороны Израиля Белый дом совсем не смущают.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense — "Терминальная защита высоко летающих объектов") — американская мобильная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата баллистических ракет на конечном участке траектории. Она является одним из ключевых элементов многоуровневой системы противоракетной обороны США.
Высотная защита: THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на высоте от 40 до 150 км.
Мобильность: система может быть развернута в течение нескольких часов.
Точность: благодаря использованию современных технологий, система обладает высокой точностью поражения целей.
Системы развёрнуты в различных регионах мира, в том числе в Южной Корее, Японии и на Ближнем Востоке. Это связано с растущей угрозой со стороны стран, обладающих баллистическими ракетами.
Несмотря на свои преимущества, система THAAD имеет и ограничения. Она не предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и не является панацеей от всех видов ракетных угроз. Кроме того, развертывание систем THAAD в некоторых регионах вызывает озабоченность у других стран, которые считают это нарушением стратегического баланса.
Система ПРО THAAD имеет свои уникальные характеристики:
THAAD: специализируется на перехвате баллистических ракет на конечном участке траектории, то есть на большой высоте, где ракета летит с максимальной скоростью.
Другие системы: многие другие системы ПРО, такие как Patriot, предназначены для перехвата ракет на более низких высотах и могут использоваться также против самолётов и крылатых ракет.
THAAD: Основная цель — баллистические ракеты средней дальности.
Другие системы: Некоторые системы могут перехватывать как баллистические, так и крылатые ракеты, а также самолёты.
THAAD: система THAAD высокомобильна, что позволяет быстро развертывать её в разных регионах.
Другие системы: некоторые системы ПРО также мобильны, но могут иметь ограничения по скорости развертывания или размерам.
Защита от баллистических ракет: THAAD создаёт надёжный щит от ограниченных баллистических атак. Наличие такой системы может служить сдерживающим фактором для потенциальных противников. THAAD является частью более широкой системы противоракетной обороны, которая включает в себя другие системы, такие как Patriot.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.